17 человек так удачно зашли в секонд-хенд, что не смогли уйти без классных находок

Хорошие вещи стоят дорого? Как бы не так! Герои нашей подборки точно знают, что на барахолках и секонд-хендах можно найти всякие разные крутые штуки: брендовую одежду, антиквариат, предметы искусства и просто очень занятные вещицы. Главное — хорошо покопаться.

"Все еще щипаю себя чтобы убедиться, что это не сон. Нашла брендовую ночнушку на барахолке, похоже ее ни разу не надевали!"

«Это ваза. Даже брать ее не хотела, но руки чесались счистить краску. А теперь она будто дышит»



"Я была просто обязана притащить эту штучку домой. Вы только гляньте на ее мордочку"

«Находка года. Ожерелье и браслет 1940-х годов»

«Наконец-то нашла брендовую вещь. Это миска с курицами от Тиффани. Вайб очень богатой бабушки»

«Объясните, почему эта штука вот уже целый день делает меня счастливой»

«Эта мышка — специальный упор для двери, чтобы держать ее открытой. Я не устояла»

"Думала, что этот свитер крутой, но не знал, что настолько! Оказывается, это именитый бренд"

«Каждый раз смеюсь, глядя на эту брошку»

«Такая вот кружка. Нашла ее на распродаже, поставила на видное место и теперь ору чаечкой каждый раз, как прохожу мимо»

«$ 45 за такое кресло — это не цена, а сказка»

«Нашла сегодня лучший в мире держатель для салфеток»

«Эта сумка буквально смотрела на меня. Туда вмещается телефон и еще пара побрякушек»

«Наконец-то поймала на распродаже свечу, о которой давно мечтала»

«Нашел эту птицу в клетке на барахолке. Назвал его Оскар. Кстати, Оскар прекрасно поет»

«Седьмая часть Гарри Поттера, подписанная самой Джоан Роулинг!»