18 человек, которые решили сэкономить на свадьбе, и вот что из этого вышло

Свадьба — не только красивый, но зачастую и довольно затратный праздник. Герои этой статьи нашли креативные способы сэкономить, хотя некоторые из них могут вызывать споры.

Я сама сделала свадебный макияж!

У нас с мужем почти не было денег на свадьбу, а я всегда любила делать макияж. Боялась, конечно, что испорчу что-нибудь в последнюю секунду. Но он выдержал даже мои слезы. Если вы раздумываете о том, не сделать ли свадебный макияж самостоятельно, это знак, что пора действовать! © Admirable_Potential7 / Reddit

Когда мама рукодельница

Мама часто дарит нам на праздники что-то, сделанное своими руками. Но она думает, что так могут все. А я считаю, у нее уникальный стиль. Попросила перед свадьбой сшить мне платье, так мама аж расплакалась. Решила, что я шучу. А мне, правда, хотелось быть в том, что сошьет мамуля. И не зря! Все гости были в восторге, у мужа глаза светились, а я была по-настоящему счастлива - мамино платье оказалось сказочно красивым. © Палата №6 / VK

Сделала себе свадебный маникюр

У тебя великолепные ногти! Возможно, ты упустила свое призвание! © Mizzlestiks / Reddit

«Просто хотели, чтобы близкие были рядом»

Двоюродная сестра выходила замуж. Всей родне и друзьям пришли приглашения на роспись, но было заранее сказано, что гулянки не будет — денег на пышную свадьбу нет. Многие обиделись, что погулять на халяву не удастся. Но по мне, это дело молодоженов. Ведь они просто хотели, чтобы близкие были рядом. А пафос и пыль в глаза — это не про них. В результате невеста была в платье, сшитом своими руками. Жених в недорогом костюме, но сидящем на ура. Близкие рядом. Фотосессия для молодых и их родителей. Это их день, их право провести его так. © Екатерина Романова / VK

«Я сама сделала этот букет из искусственных цветов»

Одним махом

Мой друг решил играть свадьбу 8-го марта. Я поначалу считал эту идею глупой, но вскоре понял всю гениальность схемы. Во-первых, 8-е марта — Международный женский день. Во-вторых, день рождения его невесты. И, в-третьих, день их свадьбы. То есть одним разом он поймал сразу трех зайцев и экономит на подарках и времени. © Палата № 6 / VK

«Это платье стоит $3,3 тыс., а я урвала его за $450!»

Где? Где вы взяли это чудо? © MisfitDRG / Reddit

Подарок подруги

Когда моя подруга выходила замуж, я понимала, что бюджет у нее очень скромный, многое она не могла себе позволить. Я помогала ей во всем, катала по ресторанам и кафе — выбрали хорошенький недорогой вариант. Мастерила и украшала арку своими руками — не хуже арендной вышло. Украшала зал вечером перед свадьбой. На ведущего у нее не было денег, а у меня были знакомые из этой сферы, которые для меня сделали большую скидку, я оплатила сама, и это было вместо подарка на свадьбу. Кто-то скажет: «Фу, ненавижу таких, кто на подруг все взваливает». Так вот, не у всех есть на это средства, зато есть друзья, готовые помочь. Уже 10 лет прошло, в этой семье 3-е сынишек появилось, и я ничуть не жалею вложенных сил. © Полина Ронн / VK

«Вот такую прическу мне сделала подруга!»

Когда деньги не имеют значения

У меня первая свадьба прошла по всем правилам. А толку? А вторая была в разы скромнее. Но зато мы уже сколько лет вместе. И мы немного потратили на торжество, зато потом уехали в путешествие. Были пункты, на которых не экономили: место, где потом все посидели и фотограф. А вот платье у меня стоило дешевле туфель и даже рубашки мужа, но так круто подходило мне и самому празднику. Хотя мой доход на момент второй свадьбы был намного больше. В общем, размер торжества — это вообще не показатель. © Detcher / ADME

«Я рискнула и купила подержанное платье в интернете за $100 долларов! Лучше и не придумать!»

Это платье легко бы могло стоить $10 тыс., тебе очень идет! © Damadum_/ Reddit

Подруга — бесплатный фотограф?

У моей лучшей и единственной подруги через 3,5 месяца свадьба, встал вопрос о фотографе, который будет делать фотосет с самого утра до пирушки в ресторане. И вчера она поручила фотографировать всю свадьбу мне (я подрабатываю на фотосетах в свободное время), так как платить профессионалам дорого. А я могу, если что, и бесплатно. В качестве свидетельницы она возьмет свою однокурсницу. Я считаю, что это предательство! © Подслушано / Ideer

«Купила платье в секонд-хенде»

Мое церемониальное платье. Я в него просто влюблена. Швея сказала, что платье шелковое и, скорее всего, сшито на заказ. Новое такое стоило бы тысячи долларов, а я купила его $40. Я была единственной, кто сделал ставку на это платье, и оно сидело как влитое.

«Свадьба удалась!»

На прошлой неделе у нас была свадьба на заднем дворе дома, и это было невероятно. Многие сказали, что это была лучшая свадьба, на которой они были. Мы купили цветы в супермаркете, фотосессией занялись друзья, а столы были пластиковыми — мы просто застелили их скатертями. © GrouchyBeginning820 / Reddit

«Свадебные цветы были мне не по карману, поэтому я сделала розы сама — нужны только кофейные фильтры и клей»

Ого! Они гораздо круче живых цветов! © Rosalie-83 / Reddit

«Ох уж эти мачехи!»

У меня была зеркалка, увлекалась фотографией. Лежу как-то дома, болею, и звонит родственница: «У пасынка свадьба скоро, пофоткай». Я говорю: «Может, видеографа позовете, свадьба все-таки? Зачем вам мои любительские фотографии?» Она такая: «Ну и что, муж и так много потратился на эту свадьбу, видео и на телефон можно снять!» © Подслушано / Ideer

«Цветочная фата своими руками и без лишних трат»

Торт с сюрпризом

Пригласили в Турции на свадьбу. Пришла голодная, а на столах пусто - все танцуют и только чай пьют. И тут вносят шикарный торт. Думаю, хоть сладкого поем! Молодожены взяли нож, начали разрезать, и тут я офигела - торт был сделан из пластика. Жених и невеста лишь изображали, что режут его - для фотосессии. Оказалось, что пластиковый торт - распространенная традиция на турецких свадьбах. Его просто берут в аренду. И фотки супер, и экономия налицо.