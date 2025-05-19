14 моментов, когда неловкость повисла в воздухе, как густой туман

Давно это было, но запомнилось🤣 пришла сына с уроков забрать,третий класс. до звонка минут 15 еще. Гуляю по коридору туда-сюда. Училка мимо проходила и говорит: чего шатаешься, а ну марш н а урок, нечего прятаться до звонка в коридоре начальной школы🤣