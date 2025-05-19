Надо же, какие слова молодые люди знают). При чем все трое)).
Персы, ланиты, перст, длань..))
14 моментов, когда неловкость повисла в воздухе, как густой туман
Все мы можем что-то перепутать или неправильно понять — это нормально. Иногда из-за этого возникают неловкие моменты, когда хочется просто исчезнуть. Но со временем даже такие ситуации становятся забавными воспоминаниями, о которых мы с улыбкой рассказываем другим.
- Живу в другом городе, подруга позвала отметить ее день рождения с коллегами. Никого из них не знаю, вообще ни разу не видела, но чего не сделаешь ради подруги. Она еще и предупредила: «Надевай что-то яркое, там танцы, веселье, все дела». Ну ладно, выбрала алое платье, каблуки, макияж. Доехала до ресторана, подхожу к нужному залу, там люди сидят, все в черном, лица серьезные, но я, естественно, не вникая захожу бодро, хлопаю в ладоши и выдаю: «А что такие кислые? День рождения же!» В этот момент все на меня медленно поворачиваются, и я понимаю это не тот ресторан. Это поминки. Тишина такая, что даже мой мозг выключился от позора. Мужик в конце стола грустно вздохнул: «Она бы хотела, чтобы мы веселились...» Я плавно сдала назад, извинилась и рванула к выходу. © Карамель / VK
- Спешила на маникюр и, признаюсь, особо не смотрела по сторонам. Переходила дорогу на зеленый, как вдруг на полном ходу летит машина — мы с водительницей буквально столкнулись взглядами посреди улицы. Перепалка получилась громкая, обе на эмоциях. Я в итоге убегаю — маникюр ждать не будет. Залетаю к новому мастеру и, по закону подлости, это была она. Та самая девушка за рулем. Кажется, мой маникюр обречен. © Карамель / VK
- Работала в кафе, подхожу к столику. Видно, у них свидание, напряженные такие. Парень смотрит на меня и выдает: «Крутые персы!» В следующую секунду — девушка встает, кипя от ярости и уходит. Парень в шоке. До меня первой доходит, что она явно подумала не про брошку с изображением двух персидских котов, которая была приколота у меня на груди. Пока парень пытался догнать ее и объяснить, что он не про женщин, я реально чуть не померла со смеху. © Карамель / VK
Надо же, какие слова молодые люди знают). При чем все трое)).
- Мой лучший друг долгое время комплексовал по поводу своего маленького роста. Ему посоветовали книжку одного психолога, который разбирал природу человеческих комплексов, в том числе и по поводу роста. Пришли с ним в книжный, спросили, есть ли эта книга, и нам указали нужный шкаф. Книжку мы нашли довольно быстро, однако, чтобы ее достать, продавцу пришлось принести стул, потому что она лежала слишком высоко. © Не все поймут / VK
- Полчаса ссорилась с кондуктором из-за того, что тот не хотел выдавать мне билетик, потому что «вы со мной не поздоровались, когда вошли, и я хочу вас высадить». Я уже вся на нервах, чуть ли не кричу, что он не имеет права. Тогда он надулся и вышел из троллейбуса на первой же остановке, сказав на прощание: «Из-за вас я больше не хочу здесь работать». Мне как-то даже неловко стало, но тут ко мне подошла настоящая кондукторша, наблюдавшая со стороны мою ссору просто с каким-то мужиком, которого я почему-то приняла за кондуктора. © Карамель / VK
- Друг с женой внезапно, как по щелчку, начали громко ссориться прямо у нас на глазах — подняли крик, перебрасывались обвинениями, не стесняясь ни детей, ни гостей. Мы с другими присутствующими просто сидели в шоке в их гостиничном номере, где собирались перед свадьбой. Никто не понимал, что делать — ведь именно они должны были отвезти нас на церемонию. © ProjectSunlight / Reddit
- За мной ухаживал парень — рост под два метра, мускулистый. И вот дело у на дошло до провожания домой. Идем вечером, все прекрасно, он с флиртом в голосе обещает, что не даст меня в обиду. И тут вдруг из кустов раздается приближающееся «гав-гав-гав». Парень технично хватает меня, толкает в сторону лая и со всех ног драпает в противоположную сторону. Из кустов выходит мой недоумевающий отец с нашей собакой, которую он выгуливал, увидел нас и решил подойти, поздороваться. Немая сцена. Неудавшийся ухажер потом объяснил, что о собаках речи не было. Действительно. © Карамель / VK
Первый муж у меня был 190 см, а я 162. Когда родился сын, молилась, чтоб не в меня ростом пошёл 🤣Уж очень боялась комплекса Наполеона .Вымахал до 182 см, слава богу🙏. 🤣
- Когда мои родители разводились, мама узнала, что отец ей изменяет, и выяснила, где живет та женщина. Она решила застать его там и взяла нас с братом с собой — просто не с кем было нас оставить. В итоге мы сидели в незнакомой гостиной, пока родители устроили грандиозную ссору прямо у той женщины дома. © thereisonlyoneme / Reddit
- Всегда знала, что выгляжу свежо, но сегодня это понимание перешло на новый уровень. Пришла забирать сына 7-классника из школы — нужно было уйти пораньше, чтобы уехать к бабушке. Стою на первом этаже, жду его, рядом стоят две учительницы и что-то громко обсуждают. Вдруг одна из них поворачивается ко мне и говорит: «Ты из 9 „А“? Принеси журнал из учительской в 201 — первый кабинет и передай Светлане Львовне, чтоб зашла ко мне». Мне 31 год. © Не все поймут / VK
- Мой парень сейчас болеет, поэтому каждый понедельник ему нужно ходить в больницу, чтобы там ему делали довольно болезненные уколы. Он человек вообще-то бесстрашный, работает промышленным альпинистом. Тем не менее, есть и у таких людей слабые места, потому что недавно мне позвонил его врач и сказал: «Поговорите, пожалуйста, со своим молодым человеком. Он не выходит из туалета уже второй час». © Карамель / VK
- Моя подруга резервировала столик в ресторане и в конце разговора по привычке сказала администратору: «Люблю тебя», а потом сразу повесила трубку. Я тогда смеялась до слез, а она страшно смутилась. © pkjoan / Reddit
Давно это было, но запомнилось🤣 пришла сына с уроков забрать,третий класс. до звонка минут 15 еще. Гуляю по коридору туда-сюда. Училка мимо проходила и говорит: чего шатаешься, а ну марш н а урок, нечего прятаться до звонка в коридоре начальной школы🤣
- Сосед по комнате решил отметить огромной компанией Новый год, поэтому пригласили 30–40 человек. Пришли четверо. Четыре незнакомых друг с другом человека, у которых не было ничего общего. Было неловко, но я все равно попытался развлечься, а после боя курантов просто спрятался в своей комнате. Самое неожиданное произошло, когда четвертый гость зашел и спросил: «Ой, я рано пришел?» А мы такие: «Нет». © Shaneski101 / Reddit
- На 4 курсе я была влюблена в парня из моего универа. Признаться тогда не могла, стеснялась, но всячески заигрывала. Тут как-то раз мы группой пошли в поход и я, проиграв желание, должна была одна выйти в лес и принести хвороста. К моему счастью, тогда тот самый парень вызвался пойти со мной, мол, поговорить надо. Мы идем, я вся такая в ожиданиях, что моя харизма сработала, будут признания в любви. А парень, как только мы отошли, наклоняется ко мне и говорит: «Оль, проверь кроссовки, ты, похоже, на что-то наступила. Воняет неимоверно на весь лагерь», — и передал мне салфетки. Оказалось, реально наступила, а сама не почувствовала из-за насморка. Признался, ага. © Не все поймут / VK
- Еду с подругой в автобусе, болтаем о своем, как вдруг на одной из остановок заходит милый парень. Мне по барабану, а вот подруга на него сразу глаз положила. И так перед ним, и так, и ножку выставила! Он на нее внимание не обращает, уперся в свой телефон и сидит. Подруга уже сдалась, с грустью мне говорит: «Вот это мужики пошли! Из камня какого-то делаются что ли!» Он ей отвечает: «Вовсе нет, просто с ребенком и женой дома!» © Карамель / VK
Комментарии
Олю жалко 🥺 Можно представить, как девушке было неловко. Но, парень нормальный, предупредил по-человечески.