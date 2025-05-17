16 историй о мужчинах, рядом с которыми не соскучишься

С мужчинами точно не соскучишься — и дело не только в их выходках. Кто-то умеет рассмешить до слез одной фразой, кто-то превращает каждый день в приключение, а кто-то поражает неожиданной мудростью в самый нужный момент. Конечно, встречаются и те, чьи поступки вызывают недоумение — но разве не из таких контрастов и складываются самые запоминающиеся истории?