«сделала правильный выбор при избрании спутника моей жизни?» Серьезно? Это тот, который обиделся, когда его просьбу выполнили? Ну-ну
16 историй о мужчинах, рядом с которыми не соскучишься
С мужчинами точно не соскучишься — и дело не только в их выходках. Кто-то умеет рассмешить до слез одной фразой, кто-то превращает каждый день в приключение, а кто-то поражает неожиданной мудростью в самый нужный момент. Конечно, встречаются и те, чьи поступки вызывают недоумение — но разве не из таких контрастов и складываются самые запоминающиеся истории?
- Только пришла с работы, а муж выдает: «Кать, я съел весь паштет — сделай еще! Только посоли в этот раз». А ведь не было никакого паштета. И тут до меня доходит. Муж схомячил корм для кота, который я всегда делаю из морковки, печени и риса. © Подслушано / Ideer
- Живу с мужем, двумя детьми, родителями мужа и двумя котами в двушке. И вот муж сказал, что хочет тишины и выспаться. Ну я собрала детей и уехала к сестре с ночевкой. Отлично провели время, вот только по приезде муж заявил, что все это время не мог уснуть! Ему не хватало нас, нашего шумного присутствия, ну и меня под одеялом. По приезду долго не разговаривал, обижался. А потом сказал, что так жестоко с ним еще никто не поступал! Еще раз убедилась, что сделала правильный выбор при избрании спутника моей жизни. © Подслушано / Ideer
- В колледже я ходила на свидание с парнем, который работал моделью. Не вижу ничего плохого в этой профессии. Но этот тип все время говорил о себе, о том, насколько он успешен благодаря своей внешности. Заставил меня заплатить за кофе, а потом все повторял, как прекрасно провел время и что хочет продолжить видеться со мной. Второго свидания не было. © _Light_The_Way / Reddit
- Мой папочка на Новый год притащил 34 килограмма мандаринов. На мой и мамин обалдевшие взгляды только радостно сказал: «Да я всю жизнь об этом мечтал!» Высыпал гору фруктов прямо на пол, поставил посередине стульчик и сказал называть его не любимым, не папой, а «ваше мандариновое величество». И вот сидит это величество посреди зала, ковыряет одну мандаринку за другой. © СИТУАЦИЯ / VK
- Звоню мужу на работу, спросить, как дела. Он отвечает: «Все хорошо. Еще час назад все закончил, сидим с коллегами, в игру режемся. А то дома комп сломался, не смогу поиграть». Я аж офигела от такой наглости! Ну, думаю, сейчас покажу, где раки зимуют. Взяла и прямо намекнула на то, что дома его ждет много других развлечений: «Игорь, а дома тоже есть игры! Приезжай, с пылесосом повеселишься, со стиральной машиной. Ну или можешь поиграть с детьми». © Мамдаринка / VK
- Мой муж работает с 6 утра до 2 часов дня. Он считает, это идеальный график. Ведь можно после работы потусоваться с друзьями, а по приходе домой лечь спать до следующего рабочего дня. И так у мужа ежедневно. Как мне одиноко. © -burgers / Reddit
- Два года жили с парнем. Он много работал. Появлялся всегда дома поздно, уставший. Естественно, я нервничала из-за этого, но терпела. Часто ловила его за переписками с другими девушками, но ничего неподобающего там не было. Последнее время появились ночные звонки. Я копила лапшу на ушах. Недавно мне написала девушка, что она хотела бы знать, какие у нас с ним отношения, а то она увидела, что я ему пишу. Сказала, что встречаются они уже две недели. Я прямо спросила парня, как он может это объяснить, показав переписку. Ответил мне, чтобы я забила на это, ему надо работать, и закрыл передо мной дверь. С того момента больше ни одного слова. Все могу понять. Но как у человека через два года отношений не нашлось, что сказать о своем поступке? © Палата № 6 / VK
Переписки с девушками, ночные звонки, начал встречаться с другой, дверь закрыл... О чём с ним говорить, всё говорят поступки. Нет с ним отношений, одна фальш.
- Отец никогда не платил алименты, но в далеком 2008 году подарил мне ноутбук с чеком в 1000 евро. Недавно папа снова позвонил, спросил, как поживает ноут. Узнав, что он свое отслужил и у меня теперь новый, орал, что я убила чудесную и почти вечную вещь за 1200 евро (чек на 1000), и требовал вернуть ноут в любом состоянии. Думаю теперь, отдать ему деньги, старый нерабочий ноут, или вообще забить: подарок же, да и алименты он не платил и не обеспечивал меня. Лучше бы ничего от него не принимала. © Подслушано / Ideer
- Мой муж все время жалуется, какая у него тяжелая работа. Только работает он без особого напряга, а большую часть времени трещит по телефону. Потом приходит домой с таким видом, будто был в тяжких трудах. Лучше бы посуду мыл. Мне, между прочим, приходится 10 часов заниматься реально кропотливым трудом. Ну что вы, вот его работа действительно очень тяжелая. Весь день сидит на попе ровно и еще получает за это 21 доллар в час. © Blitzgf4893 / Reddit
- Я в декрете, поэтому 90% ухода за новорожденным на мне. И мой муж еще просит меня самой возиться с малышом по утрам, пока он заседает в туалете, а затем принимает душ. Проблема была бы решена, если бы он вставал минут на 20 раньше. Нет, иногда, кстати, мой благоверный все-таки встает к ребенку — около 4-5 утра. И просто сидит рядом с ним, смотрит кино, пока малыш спит. © Chickypotpie99 / Reddit
Пусть батёк вычтет стоимость ноута из долго по алиментам и идет козе в трещину
- Сходила на свидание вслепую. Мой кавалер искренне считал себя особенным. Сказал, что я «обыкновенная» и что он ожидал большего. Окей, это я еще как-то стерпела. Но когда я показала ему фотки своей собаки, и он назвал ее дворнягой — ну уж нет! Заказала самое дорогое блюдо из меню, откусила пару раз. А остальное демонстративно забрала для собаки и ушла. © Unknown author / Reddit
- Нас дома четыре девочки: мама, я и еще 2 сестры. А из мужчин — только папа. И как же меня бесит, что он никогда, ну вот просто никогда не опускает сиденье унитаза. Все только пилим его за это, а он промолчит и опять оставит после себя наверху. Не понимаю зачем, неужели так трудно опускать? © Подслушано / Ideer
- Бывший был воспитан своей матерью полнейшим бытовым инвалидом. Мог ждать меня с работы и умирать с голоду при холодильнике, набитом продуктами. Потому что еда в его понимании — это тарелка горячей пищи у него под носом. Через пару месяцев совместной жизни он-таки у меня научился доставать из холодильника и съедать холодный суп. Еще через месяц освоил микроволновку. Под конец брака умел приготовить простейшие блюда, заварить чай и помыть за собой посуду. К самостоятельной жизни готов! © Подслушано / VK
Искренне не понимаю, ЧТО ТАКОГО в этом сидении? Я девушка, сидение унитаза всегда опущено в доме. Но, будь я замужем и окажись у мужчины такая "забывчивость", в чём сложность опустить, если вдруг поднято? Это же мгновенно делается. 🤔 Главное, чтобы чисто было. 🙄
- Ехал в маршрутке, и ко мне подсела девушка. Я очень стеснительный парень, долго собирался мыслями. И вот придумал: открыл текстовой редактор в телефоне и написал, что она очень красивая. Девушка поблагодарила, и у нас завязался интересный разговор. В общем, все мне в ней понравилось: от тона голоса до веснушек. Выходя из маршрутки, я был на седьмом небе от счастья от того, что встретил такую девушку. Но есть одно «но». Я забыл взять ее номер телефона. © СИТУАЦИЯ / VK
- Вот это мужики пошли! Куда ни посмотришь, каждый своего рода «бизнесмен». И заработать может, и свое дело открыть, и позволяет себе все, что угодно. Была тут на свидании, одном из немногих после развода. Пока ели, мужик все рассказывал, какой из него крутой бизнесмен. Минут 40 слушала про это. Потом вдруг оказалось, что он деньги забыл дома, и мне пришлось платить за двоих. А после этого он добил меня. Изрек: «Ой, да я и школу окончил с отличным аттестатом!» © Мамдаринка / VK
- Мой благоверный ставит посуду в раковину, не убирая остатки еды. Вдобавок ко всему, после этого он никогда не чистит слив. Просто продолжает пользоваться раковиной, пока не образуется затор. И даже тогда он все оставит, как есть, надеясь, что, в конце концов, оно как-нибудь само рассосется. Убирать грязь вечно приходится мне. Это отвратительно. И все же я невероятно благодарна, что это единственное настолько раздражающее качество у моего любимого. © HangerBits257 / Reddit
А вот еще подборка статей о том, что семейная жизнь — то еще веселье: