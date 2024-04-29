16 человек, чья семейная жизнь — это какой-то стендап
1 час назад
Смех продлевает жизнь — это правило № 1 во многих семьях. Иначе как можно объяснить тот факт, что столько людей радуют своих любимых отборным юмором.
«Когда готовил, отправил своей девушке фотку человечка-морковки. А через несколько недель ее мама подарила мне это»
- Теперь мы все тут хотим на свидание с ее мамой! © 6WaysFromNextWed / Reddit
«Сшила для дочери такой маскарадный костюм»
«Когда муж поедает все яйца, которые нужны для выпечки, я делаю это»
Надписи на яйцах: «Занято», «Нет!».
«Вот что смастерила для меня моя 94-летняя прабабушка. Мол, слишком холодно. На улице, к слову, под 30 °C»
«Я, мои утки и жена пытаемся потушить бушующий пожар, который начался из-за меня»
«Эту коллекцию втулок мы с мужем начали собирать в шутку, потому что было лень их выбрасывать»
«Моя 3-летняя дочь не могла придумать, во что нарядиться, поэтому надела костюм летающего медведокролика»
«Муж несколько недель готовился к моему дню рождения, и вот что он вычудил. Это вегетарианский бекон»
«Муж „поменялся лицами“ с нашим трехлеткой!»
«Моя бабуля наклеила обои даже сюда!»
«Кто-нибудь знает хорошего адвоката по разводам? Я только что увидел, как моя жена ест шоколадку»
Больной что ли? Или так невмоготу было пошутить, что и такое сошло за смешное?
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«Жена обожает антиквариат и хочет принести это чудо домой. Надеюсь, шутит, но подумываю сменить дома замки»
Сам шкафчик прикольный, если ему поменять ножки на нормальные)
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- Осталось только приобуть эти ножки! © whaddayougonnado / Reddit
«Сестра попросила нашу 80-летнюю бабушку показать, что она на районе самая крутая»
«Моя жена ест пончики как монстр»
«Мой дядя отругал тетину собаку, и теперь она смотрит на него вот так»
«Как моя жена меняет туалетную бумагу»
В некоторых семьях с юмором относятся даже к организации быта. Например, вяжут специальные шапочки для бананов. А шапочка с единорогом может поднять настроение кому угодно.
Фото на превью ChefJeff***** / Reddit
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