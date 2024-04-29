16 человек, чья семейная жизнь — это какой-то стендап

Смех продлевает жизнь — это правило № 1 во многих семьях. Иначе как можно объяснить тот факт, что столько людей радуют своих любимых отборным юмором.

«Когда готовил, отправил своей девушке фотку человечка-морковки. А через несколько недель ее мама подарила мне это»

Теперь мы все тут хотим на свидание с ее мамой! © 6WaysFromNextWed / Reddit

«Сшила для дочери такой маскарадный костюм»

«Когда муж поедает все яйца, которые нужны для выпечки, я делаю это»

Надписи на яйцах: «Занято», «Нет!».

«Вот что смастерила для меня моя 94-летняя прабабушка. Мол, слишком холодно. На улице, к слову, под 30 °C»

«Я, мои утки и жена пытаемся потушить бушующий пожар, который начался из-за меня»

«Эту коллекцию втулок мы с мужем начали собирать в шутку, потому что было лень их выбрасывать»

«Моя 3-летняя дочь не могла придумать, во что нарядиться, поэтому надела костюм летающего медведокролика»

«Муж несколько недель готовился к моему дню рождения, и вот что он вычудил. Это вегетарианский бекон»

«Муж „поменялся лицами“ с нашим трехлеткой!»

«Моя бабуля наклеила обои даже сюда!»

«Кто-нибудь знает хорошего адвоката по разводам? Я только что увидел, как моя жена ест шоколадку»

«Жена обожает антиквариат и хочет принести это чудо домой. Надеюсь, шутит, но подумываю сменить дома замки»

Осталось только приобуть эти ножки! © whaddayougonnado / Reddit

«Сестра попросила нашу 80-летнюю бабушку показать, что она на районе самая крутая»

«Моя жена ест пончики как монстр»

«Мой дядя отругал тетину собаку, и теперь она смотрит на него вот так»

«Как моя жена меняет туалетную бумагу»