Группа быстрого реагирования быстро приедет и погладит виновника 😂
15 историй о неожиданных открытиях, в которых замешаны хвосты и усатые морды
Иногда кажется, что домашние животные чувствуют больше, чем мы можем понять. Они не говорят, но тонко улавливают то, что ускользает от человеческого взгляда — запах, настроение, тревогу, что-то неуловимое в пространстве. В этой подборке — удивительные истории о том, как кошки, собаки и даже кролики помогли своим хозяевам раскрыть тайны, найти потерянное и заметить то, мимо чего все проходили.
- Купили двушку под ремонт. Завели кота. Тот с первого дня начал себя странно вести. Ложится у стены ванной и орет. Сантехники ничего не нашли. А кот продолжал свои концерты. Муж психанул и разобрал кусок стены. А там...Трубу вентиляции замуровали, и конденсат скапливался внутри, все гнило и зарастало грибком. Еще пара месяцев и пришлось бы ломать полквартиры! Кот теперь спит где хочет, ест только дорогой корм. Потому что после этой истории я считаю, что ему можно все. © Не все поймут / VK
- Выгуливали собаку и поссорились. Парень психанул и сказал, что к родителям поедет, ну а мы с псом домой пошли. И вдруг собака начинает нервничать, тянет меня обратно. Притащил меня к автобусной остановке, а там мой любимый садится в тачку к нашей одногруппнице. И ладно бы просто сел, но они еще и целуются. Спасибо собаке, а то бы я так и приписывала его раздражение в последнее время тому, что это я что-то делаю не так.
- Моя собака — тот еще ябеда. После нескольких случаев, когда его отчитали за то, что он стащил батон с кухонной столешницы, пес решил положить конец разборкам. Как-то зашла на кухню и увидела пустой хлебный пакет на полу. Но прежде чем я успела что-то сказать, пес подобрал пакет, пошел и уронил его прямо на голову кошке. И вот тогда я впервые заметила, что весь пакет был в крошечных следах от когтей — явно не собачьих. © ikcaj / Reddit
"Происходит наглый грабеж. Пришлите группу быстрого реагирования".
- Шел как-то домой, дождь стеной, грязь по колено, и вижу — под машиной сидит рыжий комок. Мяукает так жалобно. Ну куда его в такую погоду? Взял на руки, теплый такой стал сразу, домой понес. Назвал Рыжим. И вот проходит месяц, а этот мелкий стабильно ложится мне на грудь, как только на диван падаю. Думаю, ну любит, бывает. А потом чувствую — тяжело дышать, сердце тянет как-то странно. И вспоминаю, что бабушка говорила "коты ложатся на больное место". Немного перепугался и пошел проверяться. А у меня проблемы с сердцем, прикиньте. Врач говорит: "Хорошо, что вовремя". Спасибо тебе, Рыжий. Ты меня спас. © Не все поймут / VK
- Получилось так, что мне пару раз нужно было уехать из города на несколько дней. Девушка, с которой я тогда встречался, сказала, что с радостью присмотрит за моей собакой. Когда я вернулся в первый раз, пес вел себя странно. Казалось, он хотел мне что-то показать. Он ходил по квартире, останавливался в определенных местах, смотрел туда, а потом переводил взгляд на меня. Я не понимал, что происходит. Когда это повторилось после нескольких поездок, я начал подозревать, что дело может быть в моей девушке. Я решил провести маленький эксперимент — пометил некоторые вещи в квартире так, чтобы понять, трогал ли их кто-нибудь в мое отсутствие. И точно — каждый ящик, каждая дверца были открыты. Все коробки кто-то перерыл. Она сунула нос в каждый угол. Проверил - все ли на месте? И тогда обнаружил, что пропало несколько вещей. Среди них — набор из ручки и карандаша с золотым покрытием. Когда я сообщил ей, что вещи пропали, она прикинулась дурочкой. И с тех пор я ее больше не видел. © George Ash / Quora
"Мы следим за происходящим, но хотели бы сохранить анонимность".
- Мы с мужем недавно переехали в город, где вырос мой отец. Наш дом находился рядом с большим, но очень красивым кладбищем, и мы часто гуляли там с нашей собакой по кличке Ганнер. Однажды во время обычной прогулки Ганнер внезапно сорвался с места и побежал. Это не было чем-то необычным — он отлично себя ведет без поводка, поэтому я не волновалась. Но в тот раз он повел себя иначе: подбежал к одному конкретному надгробию и лег рядом. Когда я догнала его, то сначала подумала, что он просто прилег отдохнуть в тени. Пока не увидела имя на плите. Это было имя моего деда. Я сразу позвонила папе и спросила. Он сказал, что давно не связывался с отцом. Прошло несколько часов, и он перезвонил — подтвердилось, что моего деда не стало месяц назад. Просто никто не сообщил нам. С тех пор мы там больше не гуляем. © Kbrad420 / Reddit
- Когда я был моложе, потерял часы, которые очень любил. Примерно в то время у моего кота появилась привычка залезать передними лапами под холодильник и просто лазить там как сумасшедший. Он был серьезно одержим и делал это почти год, пока однажды ночью не вытащил поднос, который стоял под холодильником, и на нем были мои часы. После этого он больше никогда не прикасался к холодильнику. © dragonswithhats / Reddit
Т.е. она поехала в родной город отца и даже не подумала о том чтобы навестить дедушку?
"Мне было интересно, почему у меня отключился интернет".
- Мой кролик бывает дружелюбным или нейтральным с одними людьми, а с другими — вдруг становится непривычно агрессивным. Он даже однажды бросился на кое-кого! Это был первый случай, когда я увидела такое поведение. Но потом я стала замечать закономерность: все, кого мой кролик не переносит, в итоге действительно оказываются, скажем так, не самыми хорошими людьми. Я прекращала общение с некоторыми друзьями — и позже выяснялось, что они были фальшивыми. С одной подругой он вдруг стал холоден, хотя раньше был к ней ласков. Потом оказалось, что она за моей спиной говорила обо мне гадости. А тот, на кого он однажды кинулся? Да, именно этот человек позже выдвинул против меня серьезные ложные обвинения. Именно тогда я, честно говоря, все и поняла. Так что да — я теперь тот самый человек, который позволяет своему питомцу решать, с кем общаться, а с кем нет. © Ummidrk / Reddit
- Когда мы переехали в новый дом, наш кот буквально помешался на том, чтобы смотреть под холодильник. Он мог сидеть там часами, днем и ночью, иногда засовывая лапу под низ. Мы несколько раз отодвигали холодильник, чтобы убедиться, что там нет мышей или чего-то еще, что могло бы его привлечь — ничего. Но кот все равно упорно лежал и смотрел туда снова и снова. Примерно через шесть недель после переезда холодильник сломался. Он остался от прежних хозяев и был довольно дешевым, мы и так собирались его заменить — но после всех затрат на переезд решили пока вызвать мастера. Мастер пришел, отодвинул холодильник и вытащил электроблок с задней стороны. Он оказался полностью оплавлен. Мастер сказал, что удивлен: по его словам, все было на грани возгорания. Может быть, кот все это время пытался нам что-то показать. Мы купили новый холодильник — и кот больше к нему даже не подходит. Видимо, теперь все в порядке. © FelinaWhite / Reddit
"Сначала вляпался в краску, а потом принялся себя вылизывать".
- Каждый вечер гуляю с собакой. И каждый вечер, в любую погоду, встречаю бабушку, которая выходит прогуляться вместе со своей кошкой Муркой. Мы обычно перекидываемся с бабушкой парой слов, а потом расходимся. И вот однажды я встретила одинокую Мурку. Она кидалась мне под ноги и будто вела куда-то. Я пошла за ней. Оказалось, что ее хозяйке стало плохо с сердцем, и, если бы не кошка, ее могли не спасти. Сейчас с бабушкой все хорошо, она, как и прежде, гуляет со своей спасительницей. © Подслушано / Ideer
- Немного предыстории: у нас с женой есть шутка — если мы задаём Тоби вопрос, и он в ответ мяукает, это значит «да». Если молчит или делает что угодно, кроме мяуканья — значит «нет». Однажды вечером жена оставила тюбик бальзама для губ на кухонной столешнице. Тоби запрыгнул наверх, поиграл с ним и в итоге уронил его под холодильник. Утром она начала искать бальзам, и я в шутку предложил ей спросить Тоби, где он.
Жена: Тоби, ты сбросил мой бальзам со стола?
Тоби: (мяукает)
Жена: Он под диваном?
Тоби: (молчит)
Жена: Он под холодильником?
Тоби: (мяукает)
Жена: Под плитой?
Тоби: (зевает и уходит)
Я наклонился, заглянул под холодильник — и вот он, тюбик, лежит там как ни в чем не бывало. © Unknown author / Reddit
"Ее хлебом не корми, дай покопаться в корзине с бельем".
- В доме начали исчезать вещи. Сначала думала, что просто сама забываю, куда кладу. Но недавно оставила на тумбочке зарплату в конверте. Вернулась — конверта нет. В панике перевернула всю квартиру. И тут замечаю, как мой кот сидит посреди комнаты и с самым невозмутимым видом лапой закатывает что-то под шкаф. Подошла, смотрю — а там мои наушники. Решила проверить, что там еще лежит, заглянула под шкаф, а там мой конверт! А еще носки, заколки, зарядки, какие-то чеки и даже вилка из кухонного ящика.© Не все поймут / VK
- Когда я был ребенком, у нас жил потрясающий пес - метис келпи и бордер-колли. Это была самая умная, дружелюбная, ласковая и преданная собака из всех, кого я встречал. Все дети в округе приходили к нам во двор — только чтобы поиграть с ней. И вот однажды этот мирный пес будто с ума сошел. Стоит во дворе и яростно лает в сторону улицы, а затем с размаху бросается на наш деревянный забор высотой в два метра, ломает его и с дикой скоростью уносится по улице. Собака была немного коренастая, с короткими лапами и пузиком, но в тот момент просто взлетела — и скрылась из виду. А через несколько минут она спокойно возвращается домой, довольная как ни в чем не бывало — а рядом с ней мой брат. Оказалось, к нему в парке пристали ребята и тут прилетела наша собака и спасла его. © frankie***fingers / Reddit
"В нашу больницу можно зайти с собакой. Прошел слух, что у меня есть печеньки".
- Кот у нас всегда был замкнутый, на ручки не шел, умный очень, но своевольный. Изначально это был кот мужа, к нему он иногда ластился. И тут происходит странное: кот стал укладывать меня спать, утром будил, чтоб полежать на мне, встречал после работы и не мог дождаться, когда сможет запрыгнуть на колени. Муж даже ревновать стал, я кайфовала. А через месяц сделала тест на беременность. Кот знал все раньше теста. © Подслушано / Ideer
- Моя собака очень не любила моего парня. Постоянно старалась портить вещи его, гавкала, рычала. А в какой-то момент стала так же относиться и к моей подруге. Я особо внимания на это не обращала. Потом стала замечать, что эти двое постоянно вместе куда-то ходят. То с работы, то что-то обсудить. Вчера поймала парня на вранье - сказал, что едет к друзьям, а на самом деле ходил в кафе с подружайкой моей. Последней каплей было женское белье под нашей кроватью. Я растерялась, а вот мой пес - нет. Быстро выхватил из моих рук одежду и порвал ее. Потом убежал в другую комнату и принес мне оттуда футболку парня. Я взяла ножницы и от души покромсала ее. А собака радовалась. Все чувствовала с самого начала. © Карамель / VK
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