15 историй о неожиданных открытиях, в которых замешаны хвосты и усатые морды

Иногда кажется, что домашние животные чувствуют больше, чем мы можем понять. Они не говорят, но тонко улавливают то, что ускользает от человеческого взгляда — запах, настроение, тревогу, что-то неуловимое в пространстве. В этой подборке — удивительные истории о том, как кошки, собаки и даже кролики помогли своим хозяевам раскрыть тайны, найти потерянное и заметить то, мимо чего все проходили.