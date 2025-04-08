13 животных, которые трудятся не покладая лап

«Нашей милашке Банни 13 месяцев. Она обучается, чтобы стать пастушьей собакой, и сейчас в основном охраняет стадо свободно гуляющих уток и гусей. Вчера вечером она ушла делать обход территории, пока я работал, и принесла мне гусиное яйцо! Видимо, они начали нестись и сделали гнездо за пределами своего ночного вольера. Очень горжусь ею, И это, кстати, хороший пример того, какие эти собаки внимательные и как они сразу замечают, если что-то не так».