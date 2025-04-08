13 животных, которые трудятся не покладая лап
Фотоподборки
35 минут назад
Некоторые животные не просто радуют своих хозяев, но и серьезно работают! Они помогают людям, снимаются в рекламе, пасут стада или находят ценные вещи. В этой подборке — удивительные истории о четвероногих тружениках, которые не знают отдыха.
"Моя крыска начала рисовать. Безумие, но мы смогли на этом заработать!"
"На выходных во время распродажи нашли картину, которую нарисовал слон"
«Мой песик начал работать моделью. Это его первый рабочий день»
"Моя собака, которая обучена на поиск трюфелей, нашла в лесу черный трюфель весом 200 граммов!"
«У кого-нибудь еще есть кошка, которая понимает, что такое деньги?»
- Однажды зашла со своей кошкой в зоомагазин. Купила еду, на которую она долго смотрела и мяукала, а потом дала попробовать. Этой хитрюге потребовалось всего пару таких случаев, чтобы понять, для чего же деньги. Теперь каждый раз, когда эта проныра обижается, она берет и хватает деньги зубами, потом бежит всеми силами куда подальше. © mimi7600 / Reddit
"Моя собака работает моделью для крупной компании. Еще успела сняться в фильме"
«Кошка-ворон»
- У меня раньше был кот по имени Лео. Однажды он задействовал свою единственную извилину, чтобы принести сначала 5 долларов, а потом — 20. А нашел он деньги у нас во дворе! © Still-Wonder-5580 / Reddit
"Моя собачка принесла гусиное яйцо"
«Нашей милашке Банни 13 месяцев. Она обучается, чтобы стать пастушьей собакой, и сейчас в основном охраняет стадо свободно гуляющих уток и гусей. Вчера вечером она ушла делать обход территории, пока я работал, и принесла мне гусиное яйцо! Видимо, они начали нестись и сделали гнездо за пределами своего ночного вольера. Очень горжусь ею, И это, кстати, хороший пример того, какие эти собаки внимательные и как они сразу замечают, если что-то не так».
"Милая Эмбер работает как терапевт для детей. Уютно устроилась, похрапывает и слушает, как дети читают ей вслух. Дети обожают проводить с ней время"
"Мой песик получил титул за выполнение трюков. Мы работали над этим несколько месяцев, и здорово видеть, сколько всего может выучить собака!"
«Мой песик научился вытирать лапы после каждой прогулки»
«Наша собачка отлично рисует, и мы продаем ее работы на благотворительность»
"Мой малыш сегодня окончил школу, предназначенную для собачек!"
А здесь больше подборок историй и снимков про животных:
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