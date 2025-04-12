13 ветеринарных осмотров, которые запомнились и питомцам, и хозяевам, и врачам
Истории
1 час назад
Поездка к ветеринару — событие довольно стрессовое. Как для питомцев, так и для их хозяев. Одних пугает неизвестная обстановка, посторонние запахи и странные процедуры. У других нервы на пределе от переживаний за пушистого члена семьи. Немудрено, что происходят всякого рода казусы, а иногда просто душевные истории.
- Наткнулись на маленького облезлого пса возле подъезда. Глаза у него такие, что пройти мимо было невозможно. Подобрали, назвали Бубликом. Потом заметила, что у него дрожат уши. Мелко-мелко так. Повела к ветеринару, а он сказал: "Вы ему просто слишком дороги. Он вас так любит, что не может сдерживать эмоции”. Я чуть не разревелась. Я тоже люблю тебя, мой Бублик. © Палата № 6 / VK
- У меня кота зовут Пупа. Не спрашивайте, почему — сама не знаю. Сегодня были у ветеринара, делали прививку. Сидим в очереди. Кот напуган, решила взять его на руки и успокоить. Потискала немного, погладила. А потом, как обычно, говорю: "Иди сюда, моя пупочка, я тебя чмокну!" Видели бы вы глаза двух бабушек, которые сидели рядом со мной. Что-то мне подсказывает, что они неправильно все расслышали. © Карамель / VK
- У знакомого семья любителей животинок. Даже выделили в квартире комнату под зверинец. Родила у них как-то крыса. Все крысята подросли, кроме одного. Понесли его к ветеринару, а тот говорит: "Это обычная домашняя мышь, только толстая". Они когда-то не уследили, и крысята разбежались по квартире. А дом старый, щелей много. Всех оттуда и повытаскивали. Вот так мышь попала в рай: тепло, кормят, поят, игры и развлечения. Даже завидую. © Becouse1977 / Pikabu
"Жена у меня ветеринар. И этот мелкий дружок путешествовал с ней по всей клинике таким вот образом"
- Собираюсь на работу и вижу, как моя кошка облокотилась о стену и сползла на пол. В панике поднимаю ее на лапки, а они разъезжаются в стороны. Вызываю ветеринара, а сама на работу опаздываю. Тот приезжает минут через 15. Смотрит, а у кошки взгляд такой, будто она говорит: «ха-ха, попались!» И ходит эта деловая колбаса как ни в чем ни бывало. Провели осмотр. Все с ней хорошо, только мы с доктором в недоумении. Видели бы вы ее ликующую морду в тот момент! И как после этого думать, что животные глупы, если они такие штуки проворачивают? © Карамель / VK
- В клинику позвонила клиентка, утверждая, что ее собака слишком сильно линяет и, возможно, это что-то серьезное. Администратор сказала ей, что линька ничего не значит — приходить, мол, не стоит. Но обеспокоенная хозяйка настояла на своем. И вот она заявляется с большой пиренейской собакой. Отводим этого огромного белого пса на задний двор и просто вычесываем. Потом говорим клиентке, что это, собственно, все, что требовалось сделать. Та лишь хихикнула. © brighters / Reddit
- Прибился к нам кот. Заметили погрызанное сало и кошачьи следы. Начали объедки ему оставлять. Съедал даже картофельные очистки. Забрала его к себе. А котик вдруг захирел, шерсть стала хуже, пузо облысело. Сгребла его к врачу. Оказалось, у него чувствительное пищеварение! Кот, который в морозы выживал за счет того, что грыз замороженное сало и очистки из помойки, оказался аллергиком со слабой пищеварительной системой. И теперь у него специальный рацион. © Stories / VK
Найдите кошку
"В ветеринарной клинике она просто исчезает".
- Муж работает ветеринаром. Как-то ночью пришла соседка. Бабуля плакала, держа на руках морскую свинку. Умирает, мол. Успокаивала ее, пока муж разбирался. Через пару минут вернул свинку бабушке, и мы с ней распрощались. Потом муж вздохнул: "Она просто поперхнулась огурчиком". Приятно осознавать, что люди настолько сильно беспокоятся за своих питомцев. © Палата №6 / VK
- Моя бывшая работала ветеринаром. Однажды позвонил клиент и сказал, что у его собаки растяжение связок. Записался на прием и спросил, что можно пока сделать для облегчения состояния. Ему порекомендовали замороженный горошек. И вот приходит к нам собака, а к ее ноге примотана банка с горошком. © Unknown author / Reddit
- Три с половиной года назад не стало моего любимейшего пса. До сих пор не могу смириться. Но десять лет рядом с ним были счастьем. Он у меня даже стихи писал и публиковался. Так вот, я его "очеловечила", конечно, очень сильно. Мы его уже взрослым подобрали и не знали точно, сколько ему лет. Однажды мы пришли к ветеринару. Она заполняет карточку: "Так. Сколько ему лет?" Я: "Не знаю, Гарик не говорит". Бросает странный взгляд. Потом спрашивает: "Какая порода?" Я: "Он утверждает, что акита". Он действительно был помесью дворянина и акиты. Но по большей части, конечно, дворняга. Врач мне ничего не сказала. Но, видимо, подумала, что я кукухой поехала. © Anastasiya Perminova
"Оставила пса в клинике для осмотра. Через 15 минут мне прислали такое фото"
- Наша собака, пинчер, не могла сходить по-маленькому ночью. Утром тоже ничего. Мы в шоке – на руки и к ветеринару. Идти далеко, про такси как-то не подумали. Тащим мы свою собакеню на руках километра 4. Приходим, а до открытия клиники еще 30 минут. Сидим, переживаем, держим на руках. Тут через 15 минут эта попа спрыгивает с рук, благополучно делает большую лужу и смотрит на нас. Блин. Потащились обратно домой. Хорошо то, что хорошо кончается. © Татьяна Мешка
- Забыла на столе коробку шоколадок. Мой мопс залез на стол и съел все конфеты. Увидела, как малыш лежит недвижимо, и понесла его к ветеринару. Там прозвучал страшный диагноз: "Ваш песик объелся и устал". Я немного успокоилась, а ветеринар вдруг взял и позвал меня на свидание. Такой "папочка" для моего мопса будет очень кстати. © Не все поймут / VK
- У нашего кота несколько врожденных деформаций. Гипоплазия, из-за которой передние лапы немного короче остальных, и полипы в носу. Он передвигается без проблем, ему сложнее убегать в случае опасности. А вот полипы влияют на его дыхание. Однажды летом он весело носился по нашему двору, пока я не заметила, что у него пена изо рта идет. Подумала, что его укусили, и отвела к ветеринару. Оказалось, что пена просто скопилась, а он не мог ее проглотить из-за затрудненного дыхания. Ветеринар опустил кота на пол в кабинете, а тот, даже в обезвоженном состоянии, запрыгнул обратно на стол и потерся о меня головой. Будто он переживал за из-за того, что я за него переживаю. А ветеринар такой: "Ну, его точно не укусили. Он бы так не скакал, еще и с гипоплазией. Очевидно, он вас очень любит". © heisdeadjim_au / Reddit
«Моя кошка у ветеринара на полном расслабоне»
- Мы приютили кота лет 7 назад. Он мурчал как заведенный и был очень ласков. Подружился с остальными нашими кошками. Такой вот большой комочек любви. Потом у него обнаружили опухоль, которую описали, как "айсберг" – то, что мы нащупали, было лишь небольшой частью распространившейся внутри опухоли. Операцию делать было нельзя из-за расположения и размера. А химиотерапия привела бы к ужасному самочувствию без гарантий на успех. Ветеринар сказал, что никаких неудобств на данный момент кот не испытывает. Тогда я спросила: "А что если мы ничего не будем делать с этим? Просто дадим ему пожить нормальной жизнью и быть счастливым?" На что ветеринар ответил, что именно так бы и поступил со своим питомцем. Я знаю, что в какой-то момент опухоль даст о себе знать. Но пока кот с нами. Как обычно, бегает за нами по дому и требует почесываний пузика. © ProfessorPickaxe / Reddit
А вот еще несколько историй о четвероногих домочадцах:
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