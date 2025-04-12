13 ветеринарных осмотров, которые запомнились и питомцам, и хозяевам, и врачам

Поездка к ветеринару — событие довольно стрессовое. Как для питомцев, так и для их хозяев. Одних пугает неизвестная обстановка, посторонние запахи и странные процедуры. У других нервы на пределе от переживаний за пушистого члена семьи. Немудрено, что происходят всякого рода казусы, а иногда просто душевные истории.