Мама жила у них неделями, потому, что дома скучно. Что в головах у мамы с сыном?
14 историй о разводах, в которых было больше драмы, чем в кино
Истории
2 часа назад
Увы, не всегда семейная жизнь протекает благополучно. У одних любовная лодка разбивается о быт, а у других в отношения вмешивается «третий лишний». Героям этой статьи пришлось пройти через непростые испытания и мы искренне желаем им счастья и верим, что в их жизни все сложится наилучшим образом. Кстати, кое у кого уже так и произошло.
- Замуж я вышла в 23 года и только училась готовить. Свекровь еще мило подшучивала над моими блюдами. Но только я освоилась на кухне, как муж закатил скандал: «Мне мама сказала, что кончилась твоя любовь!» Оказывается, я начала немного недосаливать еду. Вот и свекровь понесло, мол, раз перестала соли много добавлять, то разлюбила. А я просто разобралась, какие объемы специй надо использовать при готовке. © Подслушано / Ideer
- Мне 36 лет. В 27 развелся с женой и лишь сейчас понял, что расстались мы главным образом из-за моей матери, которая слишком активно лезла в нашу семью. И я был каким-то слепым: давал матушке ключи, разрешал приходить без спроса, когда вздумается, оставлял ее у нас ночевать. В итоге она жила у нас неделями, потому что дома ей скучно. Я был на работе допоздна и понятия не имел, как там жена и моя мать сосуществуют. Жена жаловалась, я ее игнорировал, еще и злился, квартира-то, мол, моя, пусть мама приходит.
В итоге скандалы вылились в развод, а я реально не понимал, в чем причина недовольства жены нашей жизнью. Думал, что «злая свекровь» — это что-то выдуманное от нежелания назвать настоящую причину. © Подслушано / Ideer
- Развелась с мужем через полгода. Оказалось, меня выбрала его мама! Нас действительно познакомила она, он начал ухаживать, встречались, все было хорошо. Он симпатичный, свой бизнес, интересный, да еще и мать его казалась приятным и адекватным человеком. Но, как оказалось, у него уже была девушка на 10 лет старше, а бизнес принадлежал маме. Той девушка не нравилась, и она выбрала меня, поставив условие: либо он женится на мне, либо бизнес отходит его младшей сестре. Вот такой дурдом. © Подслушано / Ideer
- Муж поехал в недельную командировку. Сокрушался: «Как не хочется уезжать от родной жены». Я проводила его до такси и села залипать в соцсеть. А в новостной ленте уже висит фото «Мы с любимкой». С него на меня смотрят счастливые рожи супруга и моей подруги. Фотка в ее аккаунте была вывешена. Для чего она это вывалила на всеобщее обозрение, я понимаю. Вот она-то как раз поступила стратегически верно. Но как супруг не подумал о последствиях этого «давай фоточку на память», мне не понять.
Во мне словно тумблер переключился. Вот несколько часов назад была любовь. Я жалась в теплой постели к мужу, сокрушаясь о том, что ближайшую неделю буду просыпаться одна. И это было так грустно. Кормила его завтраком. Провожала до машины. Обнимала со слезами на глазах. Целая неделя без любимого!
Муж дежурно писал «из командировки» по вечерам. Банальное «люблю, скучаю, тут так плохо без тебя». А в аккаунте подруги следом появлялись фотки с вечерней прогулки — все такое ванильное в антураже загородной базы отдыха.
Приехал какой-то чужой человек, чей «отдых с любимкой» я наблюдала через экран смартфона в последние восемь дней. Было как-то пусто. Через две недели развод. И все. Пять лет жизни вырвали, как страницы из книги. Как будто их не было. © Аноним / Pikabu
-
-
Ответить
- Мы развелись после почти 15 лет брака. Я вырастила сына мужа от прошлых отношений, родила двух детей. Муж всем рассказывал, что мы разошлись по обоюдному желанию.
Точно, чувак, все так и было! Я мечтала услышать «она моя настоящая» про очередную новую тетку, мечтала остаться одна, когда ты укатил к ней в другой город. А сейчас я готова сказать спасибо той тетке, которая увела его из семьи. Настя, твой день рождения я праздную, как свой второй. Моя новая жизнь, новая работа, прекрасные отношения с детьми, любимый человек — это все благодаря тебе!
А еще бывший всем рассказывал, что оставил нам квартиру, умалчивая, естественно, о том, что взамен своей доли в совместно нажитой получил жилье, которое досталось мне от отца. © Марина Борисова / ADME
- Живут муж с женой. Две дочки у них — 15 и 9 лет. И вот мама жены ходит из жизни. Супруги решают ее дом продать. Для этого нужно все нужные или лишние вещи вывезти. В процессе разбора вещей муж обнаруживает анонимный ДНК-тест, сделанный сразу после рождения младшей дочери.
Муж начинает выяснять у жены, что это вообще такое. Та не выдерживает, срывается и сознается: в то время, когда забеременела младшей дочерью, несколько раз изменила мужу с другим. Были опасения, что дочь от любовника. Сделала тест — все-таки от мужа. Результат теста хранила у мамы, которая все знала. Муж сейчас съехал из дома, живет отдельно. Сделал ДНК-тесты на дочерей — обе его, но жене больше не верит и планирует развестись. © Domestosic / Pikabu
- После школы я 2 года работала секретарем в суде. Ой, насмотрелась! Нарочно не придумаешь. Помню, как разводились какие-то оперные артисты. Мы печатали перечень их имущества и угорали — они делили все вплоть до вилок и оконных занавесок. А еще там была овечья шкура. Огромная. Они ее никак не могли разделить. В итоге кто-то из них ее в суд привез и просто швырнул. Второй ее не забрал. Гордый. Она так и валялась в коридоре. Потом уборщица ее пристроила ноги вытирать при входе. © Ольга / Dzen
- Моя подруга недавно развелась со своим мужем из-за чашки чая. Она возвращалась домой после тяжелой рабочей смены, по дороге зашла в супермаркет и тащила кучу тяжелых пакетов с покупками. А дома она увидела муженька, который валялся на диване и смотрел какую-то спортивную передачу. Вместо приветствия она услышала: «Ты чего так долго? Раз пошла на кухню, налей мне чаю». Подруга призналась мне, что это было последней каплей. Она повернулась и сказала мужу, что подает на развод, так что пусть он сам себе идет чай заваривать. © banshee-of-reddit / Reddit
А зачем надо было хранить тест ДНК, если уже узнала, что ребенок от мужа? Такие вещи надо сразу по прочтении сжигать.
-
-
Ответить
- Развелись после 7 лет брака. Жили в моей квартире, муж туда не купил даже лампочки. Собственно, мое требование хоть как-то вкладываться в квартиру, где он тоже живет, стало катализатором развода. В браке купили гараж для машины, которую мне подарили родители. Теперь бывший муж жалуется всем вокруг, что ушел в гараж в одних трусах, а машину и квартиру — все мне оставил. Задумываюсь о том, чтобы гараж все же поделить. Чисто из принципа. © Подслушано / Ideer
- Разошелся я с женой. 11 лет отношений, 8 из них в браке. Оказалось, что последние полгода она общалась со своей школьной любовью. Ну и понятно, что не просто общалась. Вызвонил этого мужика, он приехал к нам домой. Поговорили без скандалов. Взрослые же люди, что горячку пороть. Спросил у жены: «Кого выбираешь?» Выбрали не меня.
Молча взял телефон, рабочий рюкзак с ноутбуком, напялил пуховик и пошел на вокзал. Купил билет до города родителей, сел и поехал. Вообще не знаю, что делать. Звонить, писать, пытаться вернуть отношения? А зачем? Насильно мил не будешь. © SirD***DeWinter / Pikabu
- Я выгнала мужа к любовнице, хотела сама подать на развод, но потом решила, что если он нашел время на новые отношения, найдет и на прекращение старых. Пусть по-мужски берет ответственность за рухнувший брак, а не прячется сразу за две юбки. Ждала полгода, хотела уж сама идти в ЗАГС, наконец, мне приходит уведомление из суда о том, что бывший все-таки подал на развод.
Пришла туда, а девочки из канцелярии мне рассказывают, что этот товарищ пришел писать заявление и в процессе рассказал им душещипательную историю о том, как я изо всех сил сопротивлялась нашему разводу и категорически отказывалась от него, а он геройски принял волевое решение все это безобразие прекратить. Забыл только рассказать, как я ему вещички собирала и грузовик вызывала, он сидел, хватался за голову, а его мадам верещала ему по телефону на всю квартиру о своей любви. Я от души посмеялась и реально порадовалась, что избавилась от такого «счастья». © Фата-Моргана / Dzen
- Мой недалекий знакомый начитался книг по "психологии« и вдруг придумал, что жена ему изменяет. В книге, как он мне объяснил, сказано: «Если ваша женщина пришла в приподнятом настроении, обнимает вас и целует, то у нее кто-то появился!» Вот он и испортил ей настроение, когда та пришла веселее обычного. А оказалось, что у них годовщина в тот день была. Она просто хотела его поздравить и даже подарок приготовила. Теперь мой приятель сидит в съемной комнате в общаге и всем доказывает, что годовщина и подарок — это прикрытие ее измены. © DarkElf2000 / Pikabu
- Развелась из-за аптечки после 10 лет брака. Были на дне рождения у моего подчиненного. Тут у моего благоверного заболела голова. Он попросил таблетку, жена коллеги достала аптечку. И мой бывший как выдаст: «Ого, как тут все аккуратно сложено. Не то что у нас — бардак!» Это была последняя капля: я веду бизнес, он нигде не работает и каждый день выдает новые претензии. То я не готовлю, то не убираю, то ребенка не так воспитываю. © Подслушано / Ideer
- Лет 15 назад у коллеги моей мамы ушел муж. Заливал ей и про настоящую любовь, и про возраст, и что жизнь только одна. Что делать, подали на развод, решили делить имущество — ей квартиру, ему дачу и машину. И началась череда перевозок — его хлам к новой пассии увезти, ее вещи с дачи забрать, что-то забыли, что-то переиграли. Как бывает, для всех этих маневров пользовались услугами одного и того же водителя Рената. Он и стал для той женщины человеком, которому можно было рассказать о своих проблемах. Ну это для начала, потому что попозже они плавно перешли к чашечке кофе. А от кофе до «к тебе или ко мне», как известно, один шаг — такие вот свойства иногда у этого напитка. © seriosno / Pikabu
Продолжим читать статьи обо всем на свете? Вот подборка из 15+ историй про шутников, чувство юмора которых вызывает больше вопросов, чем смеха.
Комментарии
Уведомления
Всегда веселило : и какие же последствия могут вылиться из чашечки кофе...
-
-
Ответить
Похожее
16 историй о несправедливых учителях, после прочтениях которых хочется написать жалобу в гороно
20+ женщин похвастались обувью, которую им удалось отхватить. А нам теперь сидеть завидовать
Народное творчество
2 года назад
17 человек просто вызвали специалиста на дом, а в итоге вышла курьезная история
20 человек, которые еще в детстве поняли, что взрослые не всегда бывают правы
16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть
Истории
2 недели назад
20+ совпадений, которые похожи на дело рук самой судьбы
Фотоподборки
5 месяцев назад
16 красноречивых доказательств того, что любовь порой рождается вопреки всему
Народное творчество
5 месяцев назад
17 историй о том, как абсолютно незнакомый человек взял и просто так сделал чью-то жизнь лучше
16 встреч в общественных местах, после которых только и остается, что закупиться успокоительным
14 родителей рассказали, как справляются с трудностями взросления детей
Истории
6 месяцев назад
16 разводов, которые в памяти запечатлелись не меньше, чем свадьба
Истории
1 месяц назад
16 человек, которые впредь трижды подумают, звать ли в следующий раз гостей
Истории
6 месяцев назад