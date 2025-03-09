14 историй о разводах, в которых было больше драмы, чем в кино

Увы, не всегда семейная жизнь протекает благополучно. У одних любовная лодка разбивается о быт, а у других в отношения вмешивается «третий лишний». Героям этой статьи пришлось пройти через непростые испытания и мы искренне желаем им счастья и верим, что в их жизни все сложится наилучшим образом. Кстати, кое у кого уже так и произошло.