16 людей, чья логика настолько загадочная, что Шерлок бы сдался

Истории
1 час назад

Логика — вещь полезная, но, как видно, не всем обязательная. В этой подборке — 17 человек, чьи решения, поступки и размышления вызывают не столько возмущение, сколько тихое «что?..» Их способ мышления уникальный, неожиданный и временами просто не поддается объяснению.

  • У меня были шикарные длинные волосы, но парень умолял меня побриться налысо. Люблю его сильно, согласилась. На следующий день он бросил меня со словами: «Тебе не идет». А еще через день заявился ко мне с букетом роз и париком, и, протянув его, сказал: «Выход можно найти из любой ситуации, а я люблю тебя такой, какая ты есть». А потом предложил стать его женой. Надеюсь, волосы отрастут до свадьбы, а то лысая невеста — это просто нечто! © Подслушано / Ideer
  • Моя мама пилила меня каждый раз, когда я пользовался кредиткой. В моем возрасте она была очень безответственной в плане финансов. И вот однажды она решила купить новую кровать. Я говорю, что у меня нет денег, на что она мне выдает: «Ну, у тебя же есть кредитная карта, да?» © Unknown author / Reddit
  • После свадьбы решила, что буду идеальной женой и очень старалась, но несмотря на это наши отношения стали портится. Спросила мужа почему, ответил, мол, не знаю, но что-то не то. И я устроила скандал. А он улыбнулся, поцеловал меня и сказал: «Вот та, которую я люблю и брал в жены». © Подслушано / Ideer
Buravchik
18 часов назад

Первая история-это вообще что… надеюсь это фантазии неудачливого автора, а не реальность…. Побрить голову ради кого-то, попросить свою девушку побриться, согласиться пойти замуж… столько вопросов к адекватности...

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  • На днях коллеге привезли на работу ноутбук, попросили меня принять его у курьера и посмотреть, как он работает. Принял, включил, подключил Wi-Fi, проверил видео/звук, в общем, сделал то, что знал. И во всех моих действиях чувствовалось явное недоверие со стороны коллег. Вскоре заходит сотрудник IT-отдела, и они ему говорят: «Ты же программист, посмотри, как ноутбук тебе». Он его берет в руки, крутит-вертит и говорит: «Прикольный, аккуратненький такой». После этого новая владелица ноута с довольным лицом и криком: «Так и знала, что не зря его взяла!» — и уходит в закат. © Kolyada / Pikabu
  • Свадьба через месяц, я беременная. Но тут выясняется, что жених живет с бывшей женой и съезжать не думает — ему нужны гарантии. Видимо, свадьба и ребенок — это ничто. Он на полном серьезе говорит: «А вдруг ты передумаешь, и мне потом придется жить одному!» © Подслушано / Ideer
  • Как-то в детстве я шел из школы и меня остановил местный хулиган. Далее разговор:
    — Эй, пацан, стой, подожди. Куда идешь?
    — Домой.
    Барабанная дробь...
    — Зачем? © AndyErmakov / Pikabu
  • К девушке пришли подруги в гости, одна жаловалась на своего молодого человека, с которым у нее последнее время напряженные отношения. Невольно подслушал их разговор: — Мы неделю не общались, он звонит, разговариваем, и он говорит: «Я сейчас приеду...»
    — Ну, а ты что?
    — Я ему говорю: «Нет, не надо, не хочу, чтобы ты приезжал».
    — Ну, а он что?
    — Ну, и он не приезжает.
    Тут начинаются возмущенные вздохи и ругательства в адрес парня. © sheldorr / Pikabu
  • Мама сообщила, что ей грозит неминуемое банкротство, а потом взяла дорогую сумку и пошла к кассе.
    — Мама, что ты делаешь? Ты только что сказала, что у тебя нет денег. Ты уверена, что тебе нужна новая сумочка?
    — Ну, я хочу потратить их, пока они у меня есть!
    — Мам, ну ты серьезно?
    — Ой, да отстань, перестань быть такой дотошной. Ты только начинаешь жить во взрослом мире и ничего не понимаешь. © Mettamaggie / Reddit
  • Я очень люблю читать, частенько перечитываю классиков. С появлением парня стала читать реже. Когда на душе тоскливо, уходила в парк или кафе и сидела пару часиков с книжкой. Парень стал ревновать, не верил, что читать хожу. После очередной истерики в сердцах крикнула: «Да, я изменяю тебе! Со Львом Николаевичем Толстым!» Парень меня бросил, со словами, что я предательница, а он найдет и разберется с Толстым. Вот думаю, идти объясняться, или не нужен мне такой парень. © Подслушано / Ideer
  • Зашел сегодня в паспортный стол. Стою в очереди минут пять. Заходит тетка, обращается ко второй женщине в очереди:
    — Я перед вами встану.
    — Почему?
    — Я в здание первая заходила.
    — В первый раз вас вижу.
    И та вдруг берет и спокойно становится в конец очереди. Не получилось. © AlGenBer / Pikabu
  • Общаюсь с женой. Она:
    — Милый, тебе цыпленка или котлеты?
    — Цыпленка.
    — А котлеты не понравились?
    — Понравились, но хочу цыпленка.
    — А котлеты кто будет доедать? Давай котлетки.
    И зачем спрашивала? © FuTakim / Pikabu
  • Встретилась с соседкой по даче, зашел разговор о кошках. Соседка:
    — Ой, наша скоро разродится, опять с котятами разбираться. Муж ворчит, а что делать?
    — Так мы свою стерилизовали давно, полдня возни, зато ни животное, ни мы не мучаемся. — Ты что! Жалко же животинку! © M0rkovka / Pikabu
  • Помню, как-то я полностью потерял голос, буквально не мог говорить, и написал начальнице, что не смогу прийти на работу. Вышел, когда поправился, и она сказала мне, что в следующий раз хотела бы, чтобы я позвонил и именно сказал, почему не пришел на работу. © PleaseDownvoteMeDad / Reddit
  • Я перевел дела своего бизнеса в новую компанию, потому что женщина, которая занималась нашим счетом, сказала мне, что не ест ничего, что начинается на букву «а». Она, кстати, не смогла объяснить, почему не ест авокадо, но ест гуакамоле© Gertrudethecurious / Reddit
  • Однажды мой трехлетний племянник лопал крекеры, пока мы гуляли на улице. В какой-то момент он аккуратно положил их на землю, и мы спросили его: «Эй, дружок, зачем ты это делаешь?» Его ответ: «Я кладу их на землю, чтобы не уронить». © dpschainman / Reddit
  • Мой парень — разгильдяй, он спокойно спит в гнезде из салфеток и мусора и почти никогда не смывает унитаз. Но стоит мне пропустить хоть одно пятнышко на посуде, когда я ее мою, как он устраивает сцену. © Ashypants00 / Reddit

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