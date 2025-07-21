16 людей, чья логика настолько загадочная, что Шерлок бы сдался

Первая история-это вообще что… надеюсь это фантазии неудачливого автора, а не реальность…. Побрить голову ради кого-то, попросить свою девушку побриться, согласиться пойти замуж… столько вопросов к адекватности...
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Логика — вещь полезная, но, как видно, не всем обязательная. В этой подборке — 17 человек, чьи решения, поступки и размышления вызывают не столько возмущение, сколько тихое «что?..» Их способ мышления уникальный, неожиданный и временами просто не поддается объяснению.
Первая история-это вообще что… надеюсь это фантазии неудачливого автора, а не реальность…. Побрить голову ради кого-то, попросить свою девушку побриться, согласиться пойти замуж… столько вопросов к адекватности...
Итак, логика у всех своя — просто у кого-то она особенно креативная. Вот еще статьи о том, как здравый смысл вышел погулять: