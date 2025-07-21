16 людей, чья логика настолько загадочная, что Шерлок бы сдался

Логика — вещь полезная, но, как видно, не всем обязательная. В этой подборке — 17 человек, чьи решения, поступки и размышления вызывают не столько возмущение, сколько тихое «что?..» Их способ мышления уникальный, неожиданный и временами просто не поддается объяснению.