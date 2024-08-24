15+ человек, которые сняли жилье и бонусом получили хозяев с причудами

Идеальные отношения между хозяевами жилья и квартиросъемщиками встречаются довольно редко. Хотя бы у одной из сторон будут какие-нибудь претензии — слишком высокая арендная плата, грязь в комнатах, незапланированные визиты и прочие «радости». Но герои этой статьи насмотрелись на такое, что их хочется крепко обнять и сказать: «Держись, мы с тобой».

«Заехали в квартиру, хотели избавиться от картины. А хозяин говорит: „Нет, не снимете, я позаботился об этом“»

Когда хозяйка решила, что серьезно потратилась на ремонт

Дочь снимала квартиру без ремонта. Я в каждый свой приезд уговаривала сделать хотя бы косметику. Она отказывалась — знала, хозяйка точно деньги не вернет. Наконец, все-таки согласилась, а я помогла ей сделать ремонт буквально за копейки. Наклеили новые обои, в комнате сняли половое покрытие, под которым оказался вполне приличный линолеум. С потолка смахнули веником верхний грязный слой. Разница «до» и «после» впечатлила! Подруга дочери решила, что это дизайнерский ремонт. Дочь купила новые шторы под цвет стен, белые покрывало на диван и коврик на пол. Пришла хозяйка. Оценила. Купила новый холодильник и поменяла линолеум в коридоре. Решила, что потратилась, и подняла стоимость аренды. За 2 оставшихся года дочь ей выплатила затраченное с лихвой. © Galina Dolgikh / ADME

«Неужели хозяин квартиры думает, что это круто?»

«Идеальный ремонт по версии моего арендодателя»

Как живется в компании с бабулей

В студенческие годы насмотрелась на милых старушек, сдающих комнаты. Насчет мытья и стирки даже говорить не буду, это всегда приходилось отстаивать со скандалом. Приходилось сталкиваться и с подъеданием моих продуктов из холодильника. Но как вам правило, согласно которому в моей кровати может в любое время находиться ее вонючая собака с немытыми лапами? Как вспомню, вздрогну © Victoria / ADME

«Хозяин дома сказал, что помыл мое крыльцо мойкой высокого давления»

Вот вам и ремонт

«Домовладелец прикрутил кусок картона к стене»

Про бдительную хозяйку

Снимали квартиру только один раз. Выбирали поближе к школе сына. Хозяйка узнала, что я уехала в командировку, и начала через день приходить к нам убираться и мыть посуду. Я аж досрочно прилетела. Спрашиваю: «И зачем вам это надо было?» А она невозмутимо отвечает: «Твой муж мог начать водить женщин. Я за ним следила». После этого, она попросила заплатить ей за уборку и «присмотр». Послала ее и съехали. © Наталья / ADME

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Как к себе домой

Хозяйка приходила за деньгами первые три месяца, потом я сказала, что мне было бы удобнее самой к ней приезжать и отдавать наличку. И вот как-то в мой незапланированный выходной слышу звонок в дверь, а я на балконе стирку вывешиваю. Пока туда-сюда, слышу, как двери открывают ключом. Думаю: «Странно, мужик на работе должен быть». А это хозяйка: «А что это ты не открываешь?»

Я обалдела: «А чего вы заходите, если не открыла. Может, дома никого нет». Дама нервно выдает: «Моя квартира, что хочу, то и делаю. Я что, не имею права зайти в свой дом?»

Короче, я сказала мужику, что съезжаем. Сбежали оттуда через два дня. © Капля Совести / ADME

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Сначала смайлики, а потом счет за клининг

Заезжали через риелтора, хозяев в городе не было. Я решила, что сделаю ремонт в счет оплаты. Риелтор сказала: «Без проблем». Мы подумали, что она уточнила у хозяйки. Квартира была ушатанная: почерневшие ободранные обои, черные закопченные углы и проемы окон. Я делаю ремонт, скидываю в процессе фотки хозяйке — та мне шлет смайлики. Когда же я предъявила чеки, она сказала: «Ничего подобного. Мне ремонт не нужен. Это он вам нужен, вот вы и делаете его за свой счет». Потом мы съехали, купили свою квартиру. Сдали съемную из рук в руки, были хозяева, все посмотрели, без претензий взяли ключи. Через 2 месяца звонок: «Вы срочно должны заплатить 5 тысяч за клининг! Такой бардак развели!» Сказать что я обалдела, ничего не сказать. Послала ее. © Марта Брахман / ADME

«Хозяин квартиры только что „заточил в клетку“ регулятор температуры»

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Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.