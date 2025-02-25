18 объявлений и вывесок, которые будто написали хохмы ради

Иногда можно не заметить, как много нелепостей нас окружает! Можно пройти мимо этих устаревших клочков бумаги, расклеенных по столбам и подъездам, и упустить возможность улыбнуться! А то и поржать во весь голос. Но не беда — в этой подборке достаточно смешных объявлений. Ходить по улице в поисках анекдота не придется!