18 объявлений и вывесок, которые будто написали хохмы ради
Маразмы
1 час назад
Иногда можно не заметить, как много нелепостей нас окружает! Можно пройти мимо этих устаревших клочков бумаги, расклеенных по столбам и подъездам, и упустить возможность улыбнуться! А то и поржать во весь голос. Но не беда — в этой подборке достаточно смешных объявлений. Ходить по улице в поисках анекдота не придется!
Какие услуги предлагаете?
Сфера услуг развивается!
- Еду домой и вижу вывеску: «Массаж языка». Я такая: «Что, простите?» Читаю дальше, а там: «Профессиональный массаж без рук и другого языка с помощью пиццы». И до чего только люди не додумываются! © Палата № 6 / VK
Лучше не соваться, куда не следует
Извинитесь!
«Мы, конечно, не растения, но тоже достойны вашего внимания!»
«Я не могу это пропустить!»
Акульи нежности
- На прошлой неделе в зоомагазине увидел объявление на аквариуме с какой-то маленькой акулой: «Уважаемые покупатели! Акула живая. Зовут Люся. Ей всего год. Продается! Ест мелкую рыбку, мясо, креветок. Она не пластмассовая и не мраморная, а живая. Руками не трогать и не гладить!» С последнего сообщения я немного офигел и спросил у продавца: «Неужели кто-то пытался гладить акулу?» Он так грустно посмотрел и ответил: «Вы не представляете сколько раз! И это были не дети». © Палата № 6 / VK
Ну ладно, что уж там. А течет хоть?
«Провокатор или романтик?»
Подошел к делу творчески
- Работала как-то в одном издательстве. Директору было больно слышать от рекламодателей, что в его газете бестолку размещать объявления. Никто ее не читает, мол. Директор придумал креативную ответочку — махонькое объявление с телефоном рекламодателя. Текст гласил: «Куплю дырявые носки». Сумму писал заоблачную, поэтому телефоны разрывались от звонков. А рекламодатели быстро затыкались. © Не все поймут / VK
«Тайна пропавшей пчелы»
"Эй, брателло, мы тебя вообще-то пришли посмотреть!"
Кто силен в биологии — тот знает, где у животных скрименты
«А дом-то где?»
Для особо понятливых
«Вcе-таки с другой стороны»
Пристройте и спустите!
Есть котики в интернете, а есть интернет-котята
«И мясоеды, и веганы довольны»
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