14 объявлений, которые будет сложно забыть как минимум весь день

Народное творчество
18 часов назад

Чтобы придумывать объявления и цепляющие вывески нужен неплохой такой полет фантазии. Ведь внимание человека надо зацепить и иногда такие попытки доходят чуть ли не до абсурда. И герои нашей статьи поделились как раз такими своеобразными шедеврами.

«Добрые соседи»

Ольга Курпякова
16 часов назад

Немного поправлю - уже вторую неделю пользоваться горячей водой по цене холодной. А по теме - ошиблись при установке. В нашей городской больнице, когда делали ремонт, так перепутали что-то и в бачки унитазов стала поступать горячая вода. Как больницу принимали после ремонта - непонятно. Вот больные удивились кипятку из такого неожиданного места 🤦

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Petro.umetro / Pikabu

«Мне страшно уже с ними находиться»

«Мы не ваша целевая аудитория⁠⁠»

«И ведь продал!»

  • В связи с тем, что от меня ушла жена и оставила кучу вещей, выбрасывать которые жалко, я продам 5 пар обуви.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Эйла / ADME

Ну вот, и тут облом

Вот это поворот

  • Было объявление, мол, сдается комната в доме с котом, а также с собакой, которая жила на улице на цепи. Спросили, сколько платить, нам сказали, сколько дадите. Объяснили это тем, что боятся воров. Минусом этой аренды было то, что за 2 года мы очень привыкли к коту, было тяжело расставаться. Переехали и завели себе своего. © Наталия Богданова / Dzen

«Тестировщик одеял за 200 тысяч рублей в месяц»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © ForestGavt / Pikabu

"Прям полтергейст какой-то"⁠⁠

«Небольшое уточнение про эффект бумеранга от уборщицы»

«Объявление на остановке»

Капибара в кимоно
12 часов назад

Трудно будет найти. По моему наблюдению русские девушки одеваются так в большинстве. В чёрное. Не знаю, с чем это связано. Депрессия? Практичность? Боязнь выделиться?

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«Апичатка»

«У друга в подъезде. Совсем уже с ума посходили со своими маркетплейсами»

«Пунктуация»

«Дело было в Германии. Сгребли кучу листьев. Огородили ленточкой и написали объявление, что тут будут зимовать ежики»

А чтобы еще немножечко похихикать, вот вам другая подборка шедевральных объявлений.

Комментарии

Уведомления
Бегемотик
6 часов назад

Обьявленте в группе о потере вещей (приведу сокращённо): потерял зубную лечебную пасту с хлоргексидином в районе таком то, прошу вернуть. Если нашли и начали пользоваться, просьба сообщить, возвращаться тогда не надо, но хотя бы буду знать, что дорогая паста пропала не зря.

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