Немного поправлю - уже вторую неделю пользоваться горячей водой по цене холодной. А по теме - ошиблись при установке. В нашей городской больнице, когда делали ремонт, так перепутали что-то и в бачки унитазов стала поступать горячая вода. Как больницу принимали после ремонта - непонятно. Вот больные удивились кипятку из такого неожиданного места 🤦
14 объявлений, которые будет сложно забыть как минимум весь день
Чтобы придумывать объявления и цепляющие вывески нужен неплохой такой полет фантазии. Ведь внимание человека надо зацепить и иногда такие попытки доходят чуть ли не до абсурда. И герои нашей статьи поделились как раз такими своеобразными шедеврами.
«Добрые соседи»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Petro.umetro / Pikabu
«Мне страшно уже с ними находиться»
«Мы не ваша целевая аудитория»
в тех поддержке Билайна нам официально можно было посылать клиентов - в офис, если не понял с первого раза)))
«И ведь продал!»
- В связи с тем, что от меня ушла жена и оставила кучу вещей, выбрасывать которые жалко, я продам 5 пар обуви.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Эйла / ADME
Ну вот, и тут облом
Вот это поворот
- Было объявление, мол, сдается комната в доме с котом, а также с собакой, которая жила на улице на цепи. Спросили, сколько платить, нам сказали, сколько дадите. Объяснили это тем, что боятся воров. Минусом этой аренды было то, что за 2 года мы очень привыкли к коту, было тяжело расставаться. Переехали и завели себе своего. © Наталия Богданова / Dzen
«Тестировщик одеял за 200 тысяч рублей в месяц»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © ForestGavt / Pikabu
"Прям полтергейст какой-то"
«Небольшое уточнение про эффект бумеранга от уборщицы»
«Объявление на остановке»
Трудно будет найти. По моему наблюдению русские девушки одеваются так в большинстве. В чёрное. Не знаю, с чем это связано. Депрессия? Практичность? Боязнь выделиться?
«Апичатка»
"Вагоуважаемый вагоноувожатый" (с) - объявление напомнило детский стишок С. Маршака.
«У друга в подъезде. Совсем уже с ума посходили со своими маркетплейсами»
«Пунктуация»
«Дело было в Германии. Сгребли кучу листьев. Огородили ленточкой и написали объявление, что тут будут зимовать ежики»
А чтобы еще немножечко похихикать, вот вам другая подборка шедевральных объявлений.
Комментарии
Обьявленте в группе о потере вещей (приведу сокращённо): потерял зубную лечебную пасту с хлоргексидином в районе таком то, прошу вернуть. Если нашли и начали пользоваться, просьба сообщить, возвращаться тогда не надо, но хотя бы буду знать, что дорогая паста пропала не зря.