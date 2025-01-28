14 объявлений, которые будет сложно забыть как минимум весь день

Чтобы придумывать объявления и цепляющие вывески нужен неплохой такой полет фантазии. Ведь внимание человека надо зацепить и иногда такие попытки доходят чуть ли не до абсурда. И герои нашей статьи поделились как раз такими своеобразными шедеврами.

«Добрые соседи»

Ольга Курпякова 16 часов назад Немного поправлю - уже вторую неделю пользоваться горячей водой по цене холодной. А по теме - ошиблись при установке. В нашей городской больнице, когда делали ремонт, так перепутали что-то и в бачки унитазов стала поступать горячая вода. Как больницу принимали после ремонта - непонятно. Вот больные удивились кипятку из такого неожиданного места 🤦 - - Ответить

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«Мне страшно уже с ними находиться»

«Мы не ваша целевая аудитория⁠⁠»

«И ведь продал!»

В связи с тем, что от меня ушла жена и оставила кучу вещей, выбрасывать которые жалко, я продам 5 пар обуви.

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Ну вот, и тут облом

Вот это поворот

Было объявление, мол, сдается комната в доме с котом, а также с собакой, которая жила на улице на цепи. Спросили, сколько платить, нам сказали, сколько дадите. Объяснили это тем, что боятся воров. Минусом этой аренды было то, что за 2 года мы очень привыкли к коту, было тяжело расставаться. Переехали и завели себе своего. © Наталия Богданова / Dzen

«Тестировщик одеял за 200 тысяч рублей в месяц»

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"Прям полтергейст какой-то"⁠⁠

«Небольшое уточнение про эффект бумеранга от уборщицы»

«Объявление на остановке»

«Апичатка»

«У друга в подъезде. Совсем уже с ума посходили со своими маркетплейсами»

«Пунктуация»

«Дело было в Германии. Сгребли кучу листьев. Огородили ленточкой и написали объявление, что тут будут зимовать ежики»