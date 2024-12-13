18 пушистых, с которыми жизнь может заиграть сразу всеми красками
Питомцы — это не только несколько килограмм мимимишности, но и целый ворох забавных историй. Кто-то говорит «доброе утро» мохнатой попой на твоем лице, а кто-то добывает яйца себе на завтрак самым виртуозным способом. Мы уверены, что у вас в загашнике тоже есть парочка подобных историй.
- В лесопарке рядом с домом нашла котенка, крупного и пятнистого. Решила, что породистый пушистый потерялся и забрала домой. Он поначалу был немного агрессивным, но потом привык ко мне. 2 недели безуспешно искала хозяев, потом пошла с ним к ветеринару. Тот посмотрел на меня удивленными глазами и выдал, что это рысь. Они водятся в лесах близко к городу, и я случайно подобрала котенка рыси, а где его мама была — неизвестно. Возвращать в лес нельзя, не выживет, а что делать дальше — непонятно. © Подслушано / Ideer
- Я ветеринар. Лечил собаку с панкреатитом и постоянными обострениями. Уже все препараты назначил, на диету посадил, а все никак не легчало. Спрашиваю владельцев: «Точно только специальный рацион даете?» Говорят, что да. И тут после очередного приема пятилетний ребенок из семьи хозяев разворачивается и спрашивает: «Доктор, а собакам можно майонез? А то родители в корм майонез подмешивают» На мой немой вопрос, написанный на лице, владелец говорит: «Так он без майонеза этот ваш диетический корм не ест!» © Veterinarevo / Pikabu
- Однажды мама поехала встречать меня с автобуса, но так как ехал автобус мимо нашей деревни, то людей высаживали на ближайшем к деревне участке дороге, по совпадению, на старом большом кладбище среди полей. Сидит мама в машине, уже темно, других машин нет, кладбище в трех метрах, и тут ей на голову что-то прыгает! Волосатое, тяжелое, с когтями и орет! Маму чуть инфаркт не накрыл. Оказалось, это наш здоровый рыжий кот, который уснул в машине и от страха полез на нее, когда проснулся... © Подслушано / Ideer
Мммм, когда пятитетка умнее дэбильных взрослых. Вот как такими можно быть? Вопрос риторический
- Ветеринар как-то рассказал, что привела к нему дамочка собаку мелкой породы (не помню, какой именно). Тот осмотрел и сказал, что ожирение со всеми вытекающими. Спрашивает, мол, чем кормите. Дамочка ответила, что пирожки с печенью жарит несколько раз в неделю! Врач тут же выписывает диету, назначает прием через какое-то время. И вот приходят на очередной осмотр. Дамочка довольная, мол, все хорошо, уже и по ступенькам собачка начала подниматься сама. Врач говорит, мол, что все хорошо, продолжайте дальше. И тут дамочка выдает: «А когда можно пирожки давать?» © Johnachinsk / Pikabu
- А наш кот просто обожает стирку. Когда начинаются постирушки, он запрыгивает в корзину для белья и едет в ней из шкафа в стиральную машину. Потом он помогает загружать стиралку, заталкивая в нее лапами вещи одну за другой. А потом он спит на ней, наслаждаясь поднимающимся теплом. © Unknown author / Reddit
Интересно, а кота совсем не смущает вибрация стиральной машины?)
- Всякий раз, когда моя собака находит что-то, что ее удивляет, она бежит ко мне, садится передо мной и начинает бормотать. Она как бы мычит и рычит одновременно с закрытым ртом и очень серьезным выражением «лица». Затем она хочет, чтобы я пошел за ней и посмотрел на то, что она нашла. Думаю, она просто ну очень хочет поделиться со мной своим открытием. © Unknown author / Reddit
- У меня собака и кошка. Они обожают друг друга, но не хотят, чтобы мы об этом знали. Когда кошка спит, собака проходит мимо и облизывает ее, капитально так. И вот кошка просыпается, ее мокрая шерсть торчит дыбом, а собаки нигде не видно. И она просто сидит такая с выражением мордочки: «Что происходит?» © cheechsfeist / Reddit
- Просыпаюсь сегодня утром от ощущения тяжести: у меня на животе лежит кот и пристально вглядывается мне в лицо. Через пару секунд морщится и чихает. Так смачно еще, прямо как человек — брызги в радиусе полуметра. Я ему: «Отворачиваться надо!» Он встал, повернулся, лег попой к моему лицу и... снова чихнул. Боже, я вырастила интеллигента! © Подслушано / Ideer
- Мои два кота спят со мной — один под боком, другой на подушке у головы. Засыпаем всегда вместе, но, видимо, всю ночь им не вылежать и под утро они тихонько сваливают. Однако, едва у меня проиграет будильник, эти две морды летят ко мне на всех парах и занимают исходные позиции (один по ходу прям на лету группируется в «клубочек» судя по ежеутреннему удару в бок), а когда я открываю глаза — лениво поднимают головы, сонно щурятся, зевают, мол, только проснулись. Да-а-а, актерская игра на уровне. © Подслушано / Ideer
- Стою на остановке, рядом парень ругается с девушкой по телефону. Тут пробегает девочка: «Дяденька, возьмите котенка!» Он буркнул что-то, а потом вдруг: «Хотя, давай!» Прижал серый комочек к груди, кот ластится, парень светлеет. Тут снова звонит телефон, парень отвечает и вдруг так спокойно говорит: «Ты хотела уйти — уходи». Сбрасывает и улыбается. © Подслушано / Ideer
- На протяжение нескольких лет отвозили кошку к бабушке на дачу на лето. Каждый раз, когда кошка приносила добычу, бабушка ее выкидывала и не хвалила кису. Решили привезти кошку к себе на дачу. А она лежит день и ночь напролет и дрыхнет. Ну я и говорю ей: «Вот, совсем обалдела. Только есть и спать можешь. Хоть бы птичку одну поймала или мышь. Не кошка, а лентяйка». Кошка выслушала меня и на ночь ушла из дома. Утром я проснулась с летучей мышью на животе и сидящей рядом счастливой кошкой. © Подслушано / Ideer
О, они всё понимают! Как-то в квартиру зaлетела случайная муха. А у меня два кота. Умудренный годами, вальяжный и независимый Тихон и молодой и игривый Бабс. Сижу, наблюдаю за реакцией котов. Ошалевший от охотничьего азарта, Бабс яростно гоняется за мухой по всем комнатам. Результата - ноль. Тишка спокойно лежит нa кресле и внимательно смотрит нa эту охоту. Говорю ему: "-Cовсем обленился? Мух не ловишь." Кот глянул нa меня, степенно поднялся и удалился нa подоконник. Измученный Бабсик плюхается нa пол, а наглая муха, сделав нaд ним победный круг, улетает. Разумеется, к окну. И это была её роковая ошибка! Не вставая с места, Тихон одним мгновенным движением лапы припечатывает муху к стеклу! Всё... Взгляд, котoрым одарил меня кот, описать не смогу, это нaдо было только видеть! )))
- Живем с мужем в хрущевке, слышимость просто замечательная. Где-то год назад в соседнюю квартиру приехала жить молодая девушка, лет 17-19. И вот на протяжении всего этого года, она ежедневно по нескольку раз спрашивает своего кота: «Тиша, как можно быть таким хорошим котом, как? Ну объясни мне, почему ты такой шикарный кот? Господи, как же я тебя обожаю! Боже, какой же ты офигенный!» © Подслушано / Ideer
- Недавно кот напакостил, обиделся за то, что я его ругаю, и начал на меня шипеть. В ответ я пошипела на кота (странно звучит), это услышал муж, которому стало обидно за кота, и он начал шипеть на меня. В итоге это стало нашей с мужем фишкой — друг на друга шипеть. А так как мы работаем вместе, то это слышали и в офисе. Теперь толпа айтишников, если их что-то не устраивает, дружно шипит на шефа, это подхватили другие отделы. Теперь у нас компания бешеных котов численностью в 70 человек. © Подслушано / Ideer
Ну так чистые чувства, без всякой там вербальной части, которую можно и так и эдак вывернуть и не понять.
- Ехала в автобусе. На очередной остановке заходит собака с пакетом в зубах. Спокойно проходит на «место для колясок», ставит пакет и едет. Периодически подходит к дверям, посматривая какая остановка, возвращается на место. Перед нужной остановкой собака встала в очередь на выход через переднюю дверь. Вышла спокойно, в свою очередь. На остановке ее встретил какой-то мужчина, погладил и что-то сказал, собака оглянулась на автобус... А мы тем временем наблюдали забытый пакет и много думали, пока автобус не поехал. Один из пассажиров не выдержал и закричал: «Водитель, стой, собака пакет забыла!» Двери открылись, пес залетел, забрал пакет и побежал по своим делам. Все ехали озадаченными. © lutaosk / Pikabu
- У мужа на работе жесткие правила: не открыл вовремя салон — получил штраф, причем весьма существенный. Так как будильников он не слышит, то каждый раз бужу его безработная я. Просыпаюсь как-то без будильника, смотрю на часы: божечки-кошечки, 10 утра! Начинаю активно толкать благоверного, а он не реагирует! Кричу «Валера, ты проспал!» В общем, все это время я толкала и кричала на свою собаку, которая легла в кровать на нагретое место, после того, как муж ушел на работу. Плохое зрение — это весело! © bytyavka / Pikabu
- У моей бабушки была собака. И куры. Этот Рекс находил поклад — яйцо, которое не забирают, для того, чтобы курица несла новое. Так вот, он брал этот поклад в пасть и очень аккуратно и нежно переносил в свою будку. После чего куры начинали ходить нестись к нему в будку. Бабушка недоумевала, почему куры кудахчут, а яиц нет, а у пса был регулярный дополнительный завтрак. Причем поклад он не трогал, хитрюга. Съедал только новые яйца. © Boltun / ADME
- Наш ветеринар рассказывала, что к ней по очереди приносили лечить одного и того же кота две незнакомые между собой женщины. И каждая считала, что это ее кот. И мы так тоже кормили какого-то сиротинушку, пока не выяснилось, что это вполне себе благополучный соседский кот. © Хильдур / ADME
- Этим летом меня впечатлила бродячая собака на таможне. Она, значит, гордо пробежала с трофеем в зубах — стащенной у кого-то полулитровой бутылкой воды. Прилегла неподалеку, деловито открутила зубами крышку и принялась непринужденно пить, наклонив емкость. Смотрелась, как превращенный в животное человек. © Гензель и Хрензель / ADME
- На даче подкармливаем котиков. Их там человек пять приходящих. Один отличается абсолютной наглостью и беспардонностью. Однажды украл жареную курицу, другой раз блины раскидал. Короче, дверь открытой держать нельзя. А на даче полно мышей, крыс, птичек мелких. То есть с голоду он не помрет, было бы желание. И вот самый наглый котик в очередной раз отчебучил чего-то, в суп влез или со сковородки что-то стащил — не помню уже. Короче, разоралась я на него по полной. И дармоедом его называла, и бесполезной пушистой мордой. Вменяла в вину, что в доме мыши, а он блины ворует. На следующее утро пошла в туалет, а мне навстречу идет этот котик медленной и вальяжной походкой супермодели, а изо рта свисает мышонок! Подошел ко мне, положил мышонка мне к ногам и, презрительно посмотрев на меня, гордо удалился, виляя всеми лапками. Вот что это было? Понял, как я на него орала? Сказал мне, что, мол, могу я мышей ловить, но не хочу? Мол, может, я вегетарианец? © Изяслав в ярости / ADME
Комментарии
"«Ты хотела уйти — уходи»"
Это - руководство наа всю жизнь. Не надо останавливать. Не хочет человек с тобой быть - пусть уходит. Не над играть в клоуна, готового наа все, лишь бы это чучело не свалило. Таких не уважает никто.