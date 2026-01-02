20+ историй, которые как по щелчку пальцев возвращают веру в мужчин с большой буквы

Кажется, что в современном мире осталось мало места для настоящих рыцарей и джентльменов. Оттого еще приятнее, когда неожиданно сталкиваешься с мужчинами, способными на действительно благородные поступки. Мы решили собрать истории о таких уникумах, которые играючи делают наш мир чуточку добрее.

Сегодня назначила онлайн-консультацию для учеников после уроков (вдруг у кого-то возникнут вопросы по домашке). С ребятами договорилась, что создам конференцию, 15 минут посижу онлайн и, если никого не будет, выйду. В нужное время захожу — никого... Ну и отлично: чем меньше вопросов, тем меньше мне работы. Отключила звук и занялась своими делами. Спустя пару минут появляются два ученика. Понимаю, что вот оно — сейчас буду нести свет знаний в массы. Спрашиваю, какие у них вопросы есть. «Да вопросов у нас нет, просто увидели, что вы одна в онлайне сидите, жалко вас стало, решили вот компанию вам составить!» И как-то сразу приятно стало. Как если бы дверь придержали или цветы подарили. © Pirojochenka / Pikabu

Была как-то на мероприятии в кафе. Когда девочки-официантки стали выносить блюда с едой, все молодые мужчины и юноши встали и забрали у них тяжёлые подносы. Это было так неожиданно и так приятно. Встали, как по команде. © ialkinaaigu

С самого детства боялась походов в стоматологию. Поэтому, когда говорила родителям, что у меня болит зуб, папа каждый раз предлагал: «Пошли гулять? Посмотрим тебе новое платье, выберешь все, что захочешь!» Я соглашалась, он вел меня к дантисту, а затем и правда покупал платье. Иначе меня вытащить было невозможно. Сейчас я уже взрослая, свой ребенок уже есть. На днях говорила с отцом по телефону, случайно сказала, что зуб ноет. Уже сегодня он вытащил меня прогуляться и завел в стоматологию. Зато после мы пошли выбирать мне новое платье. © Не все поймут / VK

Пошли с дочкой за покупками, и она с велосипеда навернулась. Ничего страшного, но ребенок порядком расстроился. Сижу, обнимаю ее, вдруг из магазина выходит незнакомый мужчина и вручает дочурке киндер-сюрприз. Оказывается, он заметил нас и решил купить дочурке какую-нибудь вкусняшку. © Unknown author / Reddit

«Муж сделал мне такую кушетку, чтобы я могла по-настоящему расслабиться днем»

Как-то сыну (от первого брака) стало плохо, отвезли его в больницу, там сказали, ребенку нужна капельница. И вот мой мужчина хоть и побелел как полотно, но сына крепко обнял. В этот момент поняла, что это будет самый заботливый папа. © ninulyaalimova

Начали жить с парнем. В первую же неделю переготовила все блюда, которые знала. Хотела убедиться, что они вкусные и мужчине моему нравятся. Квартиру старалась держать в чистоте. Парень это замечал и хвалил меня, а потом вдруг начал заказывать еду на дом.

Плюс теперь раз в неделю к нам приходит клининг, и я практически ничего не делаю по дому. Распереживалась — думаю, что не так? Пошла любимого расспрашивать, а он в ответ: «Это просто нечестно. Ты и так много работаешь, а потом еще и домом приходится заниматься!» Знала бы, что так будет, раньше согласилась бы на общее проживание. © Карамель / VK

Ехала на метро ночью. В вагоне со мной было еще два человека — парень молоденький и хмурый дед. Парень пытался подкатить ко мне и все уговаривал сойти с ним на какой-нибудь станции. Дед его отвадил и вышел со мной вместе. Я думала, он тоже пересаживается, но когда села в другой поезд, увидела, что он пошел обратно. Дедуля просто хотел убедиться, что я в безопасности. © tinylottie / Reddit

«Поцапались тут с мужем и вот он мириться пришел»

Приходил мастер настраивать интернет. Говорю ему: «Ой, вы этот шкаф лучше не двигайте, а то там стенка задняя отходит. Развалится еще». Он отвечает: «А у меня с собой молоток имеется — починим». И просто молча сделал мне этот шкаф! © hella_ssh

Мой джентльмен попросил дома на клумбе розы срезать, чтобы подарить девочке в школе. А потом вечером сидели с ним и шипы со стеблей удаляли, чтобы она не укололась случайно. Первый класс, семь лет. © Kupua / Pikabu

Мне было чуть больше двадцати, когда я попала в серьезную аварию. Выписываюсь из больницы, а денег по нулям, ситуация аховая. И один приятель просто дал мне крупную сумму, чтобы я могла встать на ноги. Причем я этого парня даже особо и не знала. Он просто однажды появился у моих дверей, вручил деньги и ушел. Возможно, эта история изменила мою жизнь. © Lostinhighw**** / Reddit

«Сегодня был промозглый, дождливый день, но когда я добралась до дома, меня ждала чашка горячего чая и это. Даже после 27 лет брака муж балует меня сюрпризами»

Мужу периодически моя помощь была нужна со всякой ерундой. То просил повесить гирлянду, то разбудить его через полчасика, то найти что-то. Думаю: «Неужели сам справиться не может? Я бы сама все сделала!» Решила ему это высказать, и оказалось, что он специально это делал. Супруг в книжке вычитал, что такая помощь в семье сближает людей. И мужу очень нравится, когда я его о чем-то прошу, поэтому и он просит меня.

Хорошо, что поговорили. © zyatka

Опаздывала сильно в гости к подруге, сначала забежала в магазин, а потом в ее дом.

Вызываю лифт на пятый этаж. Захожу в кабину, вдруг перед дверьми появляется молодой парень. Тоже хотел заскочить, остановил руками двери, а потом вдруг увидел меня, сделал шаг назад и вежливо спросил: «Извините, девушка, вы не против?» Я так сильно удивилась, что не смогла выдавить из себя ни слова, поэтому просто кивнула. Было очень приятно. © Карамель / VK

Был как-то случай в студенчестве. Ехала я на праздники домой. Было 8 Марта. Такси межгородское — села с какой-то девушкой и еще одной женщиной постарше. Рядом с водителем садится парень и говорит: «Я за дам заплачу в честь праздника». Когда приехали, тот парнишка расплатился и быстро ушел. Я достаю деньги, отдаю водителю, а он говорит: «Так за вас же парень заплатил». И я такая: «Я думала, он пошутил...» Не поверила, что за меня действительно заплатили, и даже спасибо тому неизвестному не сказала. © N*********a / Pikabu

«Муж смастерил для меня такой венок. Теперь улыбаюсь каждый раз, когда открываю дверь»

Парень сегодня вручил мне пластыри с фразой: «Я заметил, что ты постоянно натираешь ноги обувью. Увидел их и купил тебе». Для кого-то это мелочи, а я очень ценю такие моменты, когда ты даже не просила, а он заметил и позаботился © aina.shaidolla

Недавно простыла, постоянно чихала, никак не могла справиться с насморком, еще и кашель начался. Стены у нас в доме тонкие, слышимость отличная. Тут утром звонят мне в дверь, открываю, а там стоит сосед, улыбается и протягивает мне пакет с лимоном, пачкой чая, свежей мятой и разными вкусняшками. Говорит, чтобы быстрее выздоравливала. Поблагодарила его и расплакалась. За мной так бывший парень никогда не ухаживал, как незнакомый человек по соседству. © Карамель / VK

Вчера ночью, когда автобусы уже перестали ходить, люди все еще стояли на остановке в надежде уехать. Вдруг подъехал один автобус. Водитель сказал, что платить не нужно, выключил свет в салоне и попросил просто сидеть тихо. Так он довез нас всех домой — человек пятнадцать — хотя должен был проехать мимо. © zlinx_offical

«Муж втихаря купил для меня стол, чтобы я могла творчеством спокойно заниматься»

Путешествовала по Японии и заскочила в один ресторан, лапши поесть. Видно, я выглядела совершенно потерянной, потому что один пожилой мужчина тут же пришел мне на помощь.

Помог заказать еду, а потом показал, как правильно есть местную разновидность лапши.

А еще подсказал мне, что еще можно посмотреть в городе. © xarvensis / Reddit

Дело было на праздниках. Я пропустила свой рейс и стояла в полном ужасе, не зная, что мне делать. И тут подошел совершенно незнакомый мужчина и купил мне билет на следующий самолет. Я даже имени его не узнала. © Unknown author / Reddit

У нас с сыном была традиция. В садике, а потом в школе, я покупала разные цветы и подарки девочкам, которые ему нравились. Школа закончилась, сын сейчас на 2 курсе универа. Вчера позвонил мне, сказал, что нужна помощь. Я уточнила какая. Сказал: «Ты всегда мне помогала радовать девочек разными подарками. Помоги мне выбрать сюрприз для моей девушки». Это так мило. Все-таки правильно воспитала. © Не все поймут / VK

«Муж обычно разбирает для меня кровать, перед тем как мы идем спать, и кладет туда плюшевую игрушку»