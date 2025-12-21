16 теплых историй о том, на какие проделки способна судьба
Иногда кажется, что сценарист нашей жизни — большой любитель закрученных сюжетов. Как иначе объяснить, что мужчина покупает в интернете вещь, которую сам же собрал 40 лет назад, а девушка выходит-таки замуж за сына соседки, о котором раньше и слышать не хотела? В этой подборке — истории о том, как жизнь может внезапно подмигнуть.
- На 5 курсе у нас была строгая аспирантка. Как-то она пришла на экзамен с ребенком, и из всей группы он выбрал меня — не отходил и лепетал что-то. А когда пришло мое время отвечать, аспирантка вдруг говорит, мол, и так поставит 4. Я отказалась и тут же рассказала ей билет идеально, 5 получила. Часто вижу ее уже со взрослым сыном. Сегодня она подошла и поздравила меня с беременностью. © mommdarinka
- Любимый весь день нагонял таинственности: «Дома тебя сюрприз ждет!» Прилетела с работы на крыльях любви, а там шашлык. Перерыла его весь, и ничего. Парень посмотрел на меня хитро и говорит: «Ну в луке же ты не смотрела». Прикиньте, а в луке тоже ничего! И тогда после моего отказа поесть с ним, часа лежания на кровати головой в подушку и моих фраз: «Все хорошо», он вошел в комнату, встал на колено и сделал мне предложение. © Карамель / VK
- Я увидел двух людей с биглями. Собака мужчины пряталась за кустом, вне его поля зрения, а собака женщины залаяла на меня. Мужчина подумал, что это его собака, окликнул ее, но тут же понял, что ошибся. Он извинился перед женщиной, они познакомились и разговорились, а тем временем собаки играли друг с другом. Это было очень мило. © No-Flamingo-1213 / Reddit
- Мы с моим парнем познакомились в Таиланде. Когда рассказываем, как это произошло, все вокруг умиляются. Он приехал из Великобритании, а я, канадка, из Австралии, где прожила год. На тот момент я перестала ждать любви и решила поехать отдохнуть в Таиланд. Именно там мы встретились и сразу нашли общий язык. Через 10 месяцев я переехала в Великобританию, чтобы быть с ним. Мы вместе уже 7 лет. © classicalsimmer / Reddit
- Я была в торговом центре с подругами, мы разглядывали парней и дурачились. Я заметила очень симпатичного парня и, проходя мимо, обернулась, чтобы еще раз посмотреть на него. И врезалась прямо в своего будущего мужа! Он сел на ближайшую скамейку, а я, думая, что обидела его, пошла извиняться: «Я тебя выбила из колеи?» На что он ответил: «О, ты меня точно поразила!» Это была любовь с первого взгляда. Поженились год спустя. © SaySumthinElse / Reddit
- Когда-то давно соседка пыталась познакомить мою маму со своим сыном, настаивала, хотела свести их во что бы то ни стало. Но мама у меня с характером, сказала, что не хочет никаких знакомств. Прошло лет пять, она окончила университет и уехала в другой город, устроилась на работу бухгалтером. И вот на новом месте начальником оказался сын той самой соседки. Увидел маму, заинтересовался, начал ухаживать, в итоге стал ее мужем, а потом и моим отцом. Смешно, конечно, но и правда — если уж судьба наметила, то не отвертишься. © Не все поймут / VK
- Я катался с другом на гидроцикле по озеру. Недалеко от нас расположилась большая группа людей, у которых был корпоратив. Нас пригласили присоединиться, посидеть в тени и перекусить. Там я впервые увидел свою будущую жену — она была очень милой, и я предложил ей с подругой покататься на горных велосипедах с моими друзьями на следующих выходных. В тот момент я не искал девушку, но жизнь распорядилась иначе. Мы начали встречаться, а в следующем месяце отметим 21-ю годовщину. Мне было 35, ей — 36, когда мы поженились. © Caspers_Shadow / Reddit
- Я переехал в Лос-Анджелес из Новой Англии, а мои друзья уехали во Флориду. Захотелось с ними связаться, я стал искать их номер телефона, записанный на клочке бумаги. В коробке из-под обуви, полной открыток, старых документов и памятных вещей, я его не нашел и занервничал. Внезапно раздался стук в дверь. Мой сосед по комнате открыл и сказал: «Привет, к тебе пришли двое». Это были мои друзья. © bradyblack / Reddit
- Я только что переехал в новый район, и друзей у меня не было. Однажды я заметил группу людей в скейтпарке и сел рядом в надежде завести знакомство. Моя будущая жена увидела меня одного и пригласила погулять с ее компанией. Так я обрел замечательных друзей. Сейчас мне 23, мы только что отпраздновали четвертую годовщину нашей встречи, а неделю назад поженились, и я очень счастлив. © PapaPunk17 / Reddit
- Когда мне было 18, я работала поваром в кафе быстрого питания. Однажды вечером нам сделали легендарный заказ: 400 сэндвичей! Это был незабываемый момент. 10 лет спустя мы с парнем проезжаем мимо этого кафе, и он говорит: «О, мы с друзьями как-то заказали тут 400 сэндвичей». Мы вместе уже 7 лет. © Comics4Cookies / Reddit
- Я училась на редкой специальности, купила книгу известного в этой области автора и прочитала ее от корки до корки. Через пару лет поступила в магистратуру по совершенно другой дисциплине. Как-то у нас был выезд на учебную базу в лесу. Там стояло 99 домиков, и на стенах одного из них были написаны имена людей, которые там когда-то жили. И среди них — его имя. Я не поверила своим глазам, но позже узнала, что он действительно учился именно в этом университете. Я до сих пор думаю об этом. © Honeysuckle_reverie / Reddit
- В конце 1970-х я работал в компании по производству гитарных усилителей. Тогда я не мог себе позволить подобное устройство. 40 лет спустя я купил такой в интернете, и это был усилитель, который я когда-то собирал. Мы подписывали шасси. © tomcam / Reddit
- Познакомился с девушкой, которая родилась в том же году, в тот же день и в том же роддоме, что и я. Согласно свидетельствам о рождении, мы даже находились там одновременно: я родился утром, а она — днем. Родились в Нью-Йорке, а встретились во Флориде 25 лет спустя. © Mindofmierda90 / Reddit
- Когда я была беременна, мы с мужем не хотели никому говорить имя будущей дочери. В день родов медсестра спросила, как мы назовем ребенка. Мы переглянулись и решили сказать. Я ответила, что нашу дочь будут звать Санни. Медсестра удивилась: «Правда? Меня тоже зовут Санни». Тогда я почувствовала, что это знак. © Nikolas-Trikolas / Reddit
- Я встретила своего парня в очереди за билетом в кино. Он был с друзьями, я стояла одна позади него. Спросила, в какой очереди нужно платить, он обернулся, и вдруг пакет, который он держал, порвался, и килограмм чечевицы просыпался на пол. Я помогла ему убрать беспорядок. Мы оба хихикали и смущались. Его друзья заметили это и отошли. Я спросила, зачем он взял чечевицу в кино, он объяснил причину (сейчас уже не помню, это было много лет назад). В итоге он попросил мой номер телефона. © Careful-Bother-4924 / Reddit
- Когда я работала в детском саду, мы бесплатно отдавали разные принадлежности местному приюту для животных. У меня были фотографии четвероногих друзей. Три месяца спустя я встретила своего нынешнего мужа. Оказалось, что его собака из того самого приюта. Я показала ему фотографию его собаки, сделанную три месяца назад. Он не мог поверить, что у меня все еще сохранился ее «портрет». Сейчас у меня сотни фото этого песика. © Haunting_Button3713 / Reddit
Комментарии
