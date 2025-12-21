16 теплых историй о том, на какие проделки способна судьба

Вопрос про Германию. Может ли иметь место следующее. Допустим. При отдачи ребенка в местный детский сад или школу или пр и поступлении на работу задают вопрос про национальность. Вы отвечаете еврей или русский. Вам тут же указывают на дверь со словами мало вас тогда подохло. тогда надеюсь вы поняли когда. Вопрос может ли быть ситуация описанная выше или нет. И если может какое наказание грозит тому кто скажет такое. Скажет добавлю немец а не представитель другой нации.