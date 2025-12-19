14 человек, которым жизнь улыбнулась, когда они ждали этого меньше всего

Я так помог один раз на работе. Я на рынке работал, в конце дня надо было все записать, подбить и тд. В другом отделе парень уехал и его подменял нерусский парень. И попросил он меня написать ему. Делов минут на пять да и он хороший человек и я согласился. Он потом принёс мне батончик сникерса. А я не люблю арахис, даже запах. Мне не хотелось его обижать, пришлось есть. Я думал откушу для вида, а он всё не уходит и приговаривает ешь, ешь. Через полбатончика ушёл наконец 😁