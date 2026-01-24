Какой "спать", Новый Год же. Накидаться в дрова — и обратно. Три часа лететь и двадцать ехать.
15 историй от людей, у которых поездка в родной город вызвала просто бурю эмоций
Поездка в родной город — это почти всегда мероприятие, полное противоречивых эмоций. С одной стороны, это радость от встречи с родными людьми и теплые воспоминания о детстве. А с другой — легко попасть в какую-нибудь историю. Вот и герои нашей статьи могут по своей поездке составить целый сборник анекдотов. Кто-то нарвался на выходки бывших, а кто-то до сих пор готов хохотать над тем, какие неожиданные «сюрпризы» им преподнесли родители.
- Живу с родителями в разных городах. Однажды, приехав в родной город, решила встретить папу с работы и вместе с ним отправиться домой. Оделась вся такая модная и направилась его встречать — было мне лет 20. Встретила его в проходной, и мы пошли домой под ручку. После этого моей бабушке сказали, что ее зять с какой-то молодой девахой разгуливает. Прогулялись с папой, называется. © Подслушано / Ideer
- Приехали с мужем на праздники в родной город. Сидим с мамой на кухне, и она вдруг говорит: «Олег, у Иры есть красивое белье?» Муж аж закашлялся. А та хоть бы хны — говорит: «Сейчас такое покажу». И ушла в свою комнату. А потом влетает обратно и вдруг начинает на планшете показывать ассортимент магазина белья ее подруги: мол, собирается мне подарок на Новый год там купить, хотела, чтобы вместе выбрали. У меня аж нервный хохот начался.
- Сейчас вспоминаем со смехом, но вот когда только купили машину, приехали домой к родителям в деревню и поставили ее во двор, было не смешно. Наша коза Майка, увидев на боках машины свое отражение, взбесилась. Решила немедленно устранить самозванку и забодать! Остались нетронутыми только капот и крыша. Все остальное вкривь и вкось было расписано рогами козы. © Подслушано / Ideer
- Так случилось, что мой бывший и мой жених из одного города. Я же из столицы — там мы с ними и познакомились. С момента расставания с бывшим прошло уже довольно много времени, я уже и позабыла о его существовании. И вот настал момент, когда я поехала с любимым в его родной город — знакомиться с родителями. Выставила сторис с геолокацией. Через пять минут после публикации бывший пишет: «Что ты тут делаешь?», а я решила прикольнуться и сказала, что к нему в гости приехала. Он начал ругаться, сказал, что я глупая, и что сейчас он в городе со своей девушкой. На что я просто отправила ему фото кольца на фоне жениха с подписью «попустись» и заблокировала. А на следующий день он как-то меня нашел и устроил истерику при женихе. © Карамель / VK
- Родители позвали отмечать Новый год с ними в деревне. Расписывали, как накроют стол, откроют мамины заготовки. Ехала на поезде 20 часов, летела еще 3, захожу в свою старую комнату — и замерла в изумлении! Там исчезли все мои любимые вещи, а вместо кровати стоят два ларя — вообще склад. На вопрос, где я буду спать, ответили: «На диване».
- Приехала в родной город к родителям на праздники. Позвала их в местное кафе «Светлана», отпраздновать приезд. Рассматриваем меню, и вдруг официантка, пристально меня разглядывая, выдает: «А я знаю, что тебе принести». Я опешила, а она продолжила: «Ты восемь лет назад у нас была, и тебе очень курица в сливках понравилась». Вот это сервис!
- Мои родители — ярые противники вредной еды: чипсов, газировок и всего в таком духе. Мне и моей младшей сестре они всегда запрещали это есть. И вот я уже повзрослела, переехала в другой город и решила сделать сюрприз своим родным — приехать без предупреждения. Открываю дверь квартиры и вижу, как мои противники вредного смотрят кино, сидя в обнимку. При этом они хрустят чипсами, запивая все это газировками. Минута молчания. И после мама говорит: «Так, ты ничего не видела, садись с нами смотреть кино, можешь съесть чипсов. Но младшей сестре ни слова — испортишь». © Не все поймут / VK
- Были с детьми на праздниках в моем родном городе. Зашли перекусить в кафе, смотрю — а за соседним столом сидит мой бывший. Он меня заметил, подошел и возмущенно: «Это что, твои дети?» Я ответила на автомате: «Ну почему же только мои? Еще и мужа». Он помолчал, помолчал, а потом ляпнул: «Ты замужем?» Тут я уже начала хохотать. Нелепее диалога, чем этот, в моей жизни еще не было. Не виделись мы, кстати, пять лет. Неужели думал, что у меня жизнь после расставания с ним остановилась?
- Поехали мы с друзьями в мой родной город на мотофестиваль. Одному из моих друзей понравилась местная девушка, которую я знал много лет. Я их познакомил. На самом фестивале они увиделись впервые: она приехала туда со своей подружкой, и тут началось самое интересное. Так как мой товарищ не обделен финансами и имеет хороший доход, эта мадмуазель начала его «раскручивать»: «Закажи нам с подругой напитки, а еще вот это и это». Ну это еще ничего. Но наглость этих особ дошла до того, что они начали требовать с него VIP-апартаменты и депозит на столик в размере месячной зарплаты. При этом вели себя по-хамски. В итоге он их отшил, но это им не понравилось, и они закатили скандал. В шоке были все. © skif_hg
Нащот чипсов — абсолютно правы. Тоже своим, мелкие когда были, не особо давал хрумкать, иногда только. Правда и сам их не ем — почти. Не табу, но оч редко. И пиво не пью — опять же, почти. Пью водку. Если надо похмелиться — ею же и похмеляюсь. А пиво — ну, порою бывает, да, преимущественно с утра, чтобы оросить иссушенное. Бывает же у всех, что водка с утра не лезет. Не принимает организм. Вот, для смазки-то и нужно тогда пивка.
- Не виделась с лучшей подругой детства больше пяти лет. Она недавно приехала в родной город к семье, нашла время и для встречи со мной. Мы рано утром встретились, гуляли, болтали о жизни, дурачились, а под вечер начался дождь. Не поверите, но мы настолько сильно вспомнили наше детство, что оказались по колено в луже! Прыгали в ней, кричали, смеялись... Как будто на минуту вернулись в детство, где мы точь-в-точь дурачились в лужах после дождя. На нас презрительно смотрели прохожие, некоторые женщины кричали что-то, а одна бабуля и вовсе назвала нас не от мира сего. Но нам было все равно на всех вокруг — мы были вместе впервые за такое долгое время. Потрясающий день, за который я благодарна моей замечательной подруге детства. © Карамель / VK
- Недавно узнал, что у собак офигенная память. Несколько лет назад у меня пару недель жил щенок, которого я чуть позже подарил своей лучшей подруге, так как сам уезжал в другую страну на ПМЖ. Недавно вернулся в родной город, проведал родителей, а лучшая подруга позвала к себе в гости. Этот «щенок», который уже в пять раз больше, чем раньше, чуть ли не снес меня с ног, когда увидел. Я от страха чуть в штаны не наложил. Оказывается, этот четырехлапый милашка меня помнит и встречает как родного. © Не все поймут / VK
- Я родила старшую дочь 24 декабря, и на следующий день всегда выходной. Всегда радовалась этому факту, живя в большом городе и имея возможность отмечать в любых местах. Но волей судьбы пять лет назад мы переехали в мой родной город. По развлечениям и кафе здесь большой напряг, и уже за столько лет мы отметили во всевозможных местах. В этот раз, 30 октября, я иду бронировать кафе, которое недавно открылось в нашем городе. Получается, более чем за два месяца. Меня благополучно записывают в тетрадь на 24 декабря. На эту же дату я бронирую детское выездное развлечение и сообщаю им время и дату. Спустя три недели мне звонит «директор» и утверждает, что на эту дату у них запланирован корпоратив. Но я была записана первая. Мне предлагают перенести праздник дочери на другую дату. Далее из их социальных сетей я узнаю, что корпоратив еще не был утвержден, и им просто понравилась моя дата. А меня они отменили по итогу. © violetta_m_17
- Приехала на новогодние в свой родной город, остановилась у сестры. Теперь нашими совместными усилиями ее ванная выглядит как лаборатория безумного ученого. В два слоя стоят какие-то маски, спреи, сыворотки с витамином C и слезами бывших.
Ощущение, будто мы с ней как минимум собрались разработать проект по борьбе с энтропией при помощи гиалуроновой кислоты. Пока вроде работает. Но тем временем наш старший брат в поездки берет только рюкзак, в котором в лучшем случае ноутбук, трусы, носки и шампунь мужской 10 в 1. И ничего — у него в сорок лет никаких проблем с кожей. © callmelia_model
- Мне до родного дома добираться на поезде аж четыре дня. Прошло два дня, обедала в вагоне-ресторане, и подсел ко мне парень. Он вел себя очень подозрительно, говорил о странных вещах, но, тем не менее, казался очень знакомым. На следующий же день после приезда домой в дверь квартиры постучали — это оказался тот парень. Он стоял с маленьким потрепанным медвежонком в руках. Медвежонка я сразу узнала, а вместе с ним — и свою «первую» детсадовскую любовь, которая стала настоящей. © Карамель / VK
- Росла вместе с собакой в одном доме несколько лет. Но когда вернулась к бабуле через два года, собака меня даже во двор не пускала. © Лена Сидоренко / Не все поймут / VK
Похоже, что герои нашей статьи могут нарваться на приключения в любом месте. Мы думаем, что поездка в родной город запомнится им надолго.
А у вас бывало, что прошлое неожиданно решило напомнить о себе? Ждем ваших занимательных историй в комментариях!
Еще несколько интересных статей про дом и родственников:
Комментарии
последняя история, как будто, ставит крест на утверждение выше, что у собак отличная память 🤔
вот значит кто выпустил в свет отрицательную энтропию , скоро всем мужикам конец .