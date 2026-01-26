16 воспоминаний о студенческих годах, от которых невольно улыбка на губах расцветает

Студенческие годы — это особое время, где хаос удивительным образом соседствует с весельем, а самые обычные дни легко превращаются в запоминающиеся истории. Экзамены, общежития, бессонные ночи и строгие преподаватели до сих пор вспоминаются со смехом. В этой подборке — реальные воспоминания людей о студенчестве, которыми они поделились в соцсетях. Читаешь их и понимаешь: забыть такое не получится.

  • Преподаватель: «Счастье мое, которое писало у меня про тазобедренный сустав...» Студент выкрикивает: «Я!» Препод продолжает: «Ну так вот, суставная поверхность у него полулунная, а лунной была только походка у Майкла Джексона, и именно такой походкой ты идешь ко мне на отработку!» © Препод говорит / Telegram
  • Преподаватель: «Открываем кодексы и читаем». Студент спрашивает: «Про себя?» Преподаватель: «Про вас там ничего не написано». © Препод говорит / Telegram
  • Мой день рождения попал на рабочий день, я была в универе. Выхожу, значит, из универа, чтобы пойти на остановку, а возле входа стоит мой брат с охапкой огроменных роз! И красавец такой, что глаз не отвести! Подходит ко мне медленно и передает все добро в руки. Все девчонки завидуют, охают и ахают, а я могу думать только про то, что он приехал из другого города ради меня и стоял тут, ждал, чтобы сделать мне приятное. Поздравление явно удалось. © ШКогвартс / VK
  • Я с двумя друзьями детства поступил в колледж. Так декан сразу дал нам одно имя на троих, так как мы и прогуливали пары вместе, и сдавали сессии тоже вместе. И вот как-то он принимал очень важный экзамен у нас, там еще важная делегация была. Как же хочется вернуться в тот момент жизни, чтобы еще раз увидеть лица всей делегации после того, как наш декан открыл дверь кабинета и выдал: «Желток, белок и яйцо, ваша очередь сдавать!» © ШКогвартс / VK
  • Препод: «Вы же любите тестики, вот я и дам вам, как в школе». Студент: «Можно и тестик, а в конце ответы!» Препод: «Вот он, вид хомо сапиенса — студент обнаглевший, ему и тесты, и ответы подавай». © Препод говорит / Telegram
  • Экзамен по философии. Я в билетах ни в зуб ногой. Преподша задремала прямо во время моего ответа! Я не растерялась и стала рассказывать рецепт селедки под шубой. Минут через пять она резко вскинула голову, посмотрела на меня, вздохнула и такая: «Ну что ж, четверка, потому что про лук вы забыли, а без него салат уже не тот». © I_Love_hockey81
  • У нас в вузе был старенький преподавать истории. И у него был юбилей. Наша куратор рассказала, что принес он торт в учительскую. Все пробуют, хвалят торт и спрашивают, а как он называется. Тут препод взял смущенную паузу и ответил: «Трухлявый пень». Заржали все, дядька-то был с юмором.
  • Когда поступил в колледж, то сразу же старался занимать место на последней парте. Мне казалось, что там меня никто не видит, поэтому я спокойно засыпал до конца лекции, пока кто-то меня не будил. Как же сильно я удивился, когда в моем фотоальбоме на выпуске была дополнительная страничка с преподавателями, которые фоткались со мной спящим. Зауважал этих людей в сто раз больше, ведь не будили и не ругали же! © ШКогвартс / VK
  • Начался первый курс. Мы сидим в ожидании начала занятия, и вдруг дверь открывается. Из-за нее появляется рука, которая начинает гладить косяк и стену. Затем появляется нога. Эти две конечности обнимают угол двери около минуты. Аудитория в легком изумлении безмолвствует. И вот мы видим голову седовласого мужчины в очках. Он громко произносит: «Позвольте представиться, Валентин Бараканович, я ваш преподаватель философии!» Интересное начало университетских будней... © ШКогвартс / VK
  • Первый курс, самое начало учебы. Нам выдавали студенческие билеты. И вот выходит один парень из аудитории, лицо — ошарашенное. Быстро, ни с кем не прощаясь, куда-то уходит. Мы все стоим, напряглись. Оказалось, парень перепутал вуз! Ему в соседний, через остановку. Парень, конечно, был платником.
  • У нас в университете был парень в параллели, который нравился всем. Он не то, что бы был красавец, но почему-то в него влюблялись все девчонки. Мне он не нравился. Помню, как сказала: «Боже, что-то с ним не так. Не понимаю, почему за ним все бегают». Сейчас я уже третий год за ним замужем и очень счастлива. Подруги из универа до сих пор подкалывают меня этим, говоря: «Боже, что у тебя муж» или «Не понимаю, почему ты за ним бегаешь» и хохочут. Что ж, видимо, я поняла. © ШКогвартс / VK
  • Преподавательница выдала: «У каждого человека радужка индивидуальна. Поэтому, девочки, когда парень будет говорить вам, что таких глаз, как у вас, он никогда не видел — смело отвечайте: «И никогда не увидишь больше!» © Препод говорит / Telegram
  • У меня были счастливые духи. Использовала их только перед важными событиями. Я попшикалась перед важным зачетом. Сильно переживала, поэтому нормально так надушилась. Знаете, что в итоге? Устный ответ я давала ровно минуту. У препода какое-то обостренное обоняние, он попросил меня удалиться, потому что не выдерживает резкого запаха. Поставил 5 (я успела ответить на первый вопрос, плюс практическая часть нормально написана), так что я ушла довольная. Спасибо любимым духам. © Палата № 6 / VK
  • Преподаватель: У меня нет счастливых билетов, зато есть несчастливые, их 38.
    Студент: Из скольких?
    Преподаватель: Из 38. © Препод говорит / Telegram
  • Преподаватель: Как бы вам на примере объяснить, что такое «абсолютное среднее значение»? Ну, положим, вчера на лекции было 20 человек, а сегодня — 40. Что это значит?
    Студент: Что завтра — сессия. © Препод говорит / Telegram
  • Пришла в институт вся при параде: юбка, высокий каблук. Слышу сзади разговор: «Смотри, какие ровные, просто улет!» «Да-а-а, хотел бы я, чтобы у моей девушки были такие же». Ну, я заулыбалась, думаю, оценили ребята мои ножки, поворачиваюсь, а это студенты меда рассматривают муляж челюстей и обсуждают зубы. © Подслушано / Ideer

