20 рукодельников, которые делают наш мир капельку уютнее и добрее

«В этом году в нашей компании рыбаков появилась молодая пара. Сидим у костра и стали рассказываем всякие байки. И вдруг молодой закидывает историю о монстрах, которые плавают под водой и готовы тебя сожрать, перевернув лодку. В море, значит, акула и в реке кто-то тоже должен быть! Так и появилась идея сделать такую работу. Подарю им на день свадьбы, в память о первой рыбалке».