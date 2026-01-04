20 рукодельников, которые делают наш мир капельку уютнее и добрее
Иногда достаточно одного взгляда на чье-то хобби, чтобы понять: тут мастерство на уровне, и руки точно растут откуда надо. К слову, психологи считают, что хобби помогает раскрыть природные способности. А сколько радости эти творения приносят людям, и смотреть на них также приятно. В этой подборке мы собрали реальные работы, которыми люди поделились в соцсетях. Ну, красота же!
«Связаны крючком»
«Как такое вообще возможно? Я не сплю и не ем три дня — так меня поглотило изготовление этих замечательных елок»
«Дочка (14 лет) разрисовала»
«Кухонька в миниатюре. Все полностью сделано мной вручную, без 3д принтера, без специальных приспособлений. Просто картон, бумага, ПВХ пластик»
Я подписана на ФБ на английский сайт миниатюр. Всегда с интересом рассматриваю
«Кухонька в масштабе 1:12. Даже бегала дома, измеряла мебель, чтобы сделать более четкие повторения»
- Ну прямо кухня 5,9 в девятиэтажке! Работа офигенная. © Xenobius / Pikabu
- На подоконнике не хватает только банки с чайным грибом. © Unknown author / Pikabu
«Пчела из «Деревни дураков»
И эту видела, тоже прикольно) это для возраста ВОЗовской молодёжи и старше, кто уже ностальгирует)
«Сон хипстера»
«В этом году в нашей компании рыбаков появилась молодая пара. Сидим у костра и стали рассказываем всякие байки. И вдруг молодой закидывает историю о монстрах, которые плавают под водой и готовы тебя сожрать, перевернув лодку. В море, значит, акула и в реке кто-то тоже должен быть! Так и появилась идея сделать такую работу. Подарю им на день свадьбы, в память о первой рыбалке».
«Это мои авторские драконы из полимерной глины, каждую чешуйку я леплю руками»
«Обвес для племянницы»
Обвес? Это о чем?
Ну, подвеска. Ну, висюлька. Но не обвес же, переводчики мамкины.
«Керамические тарелки-коты мое любимое направление. В этот раз черно-белые и как всегда полностью ручной работы, от комка глины до последнего штриха»
«Пуансеттия из холодного фарфора»
«Магазины начинают наполняться новогодним декором и живыми пуансеттиями. Признавайтесь сколько раз вы покупали эти красивые цветы? Лично я покупала ее 3 раза. Знаю, что они боятся перепада температуры. Например, решили зимой проветрить окошко и привет. Для себя поняла, что лепить цветы у меня получается лучше, чем выращивать».
«Сделала скульптуру собачки из шерстяного фетра, размер 15 см»
«Вот такие новогодние игрушки у меня связались»
О, на пикабе недавно была целая перепись. Один человек выложил пост, как сделал эту звезду в подарок, на принтере. И в комментариях столько народу со своими отметилось)))
«Котики бывают разные (плед спицами)»
«Горжусь игрушкой, которую я сделала для племянницы»
Так как адме больше не пропускает комментарии с картинками, то
Здесь картинка :
Запрос Гуглу "Ребёнок смотрит на мобиль снизу"
П с.: мобиль милый
«Гермиона Грейнджер из полимерной глины»
Боярыня
«Я решила поделиться миниатюрными поделками, которые сделаны давно, но все еще стоят»
«Опробовала купленный в прошлом году набор резцов по дереву. Получилась такая вот гномочка Ниссе. Липа, 8,5 см в высоту, руки подвижные»
Немножко топорная гномочка... но, может, так и было задумано)
«Одеяло, связанное крючком»
«Купила на барахолке тушку за копейки. Зачем? Жалко же кукленка! Месяц думала, что из него сделать. И сделала»
Смотрю на юпупе канал Ирина my diy. У неё есть серия видео про реставрацию старинных кукол. Очень рекомендую. Там ещё и атмосфера соответствующая создана. Очень интересно
«Идея не моя, так в начале XX века делали очень бюджетных кукол, продавали „фарфоровые“ головы с плечами, для пришивания к тряпичному туловищу: когда туловище истреплется и испачкается, можно его отпороть и сшить новое».
«Смастерила вот такую миниатюру детского садика»
- Очень реалистично! Не хватает только сушащихся на батарее шапок и варежек. © Tatikot / Pikabu
- Господи, я подумала реально детсад. Еще удивилась, что странные фото, подумала кто-то тоже фанат садиков, как и я. А это просто шедевр! © GagarinYura22 / Pikabu
Большинство работ с Пикабу, что особенно приятно. Многие из них очень понравились)