16 забавных детских рисунков, где креатив просто зашкаливает
Детские рисунки — это не просто каракули. Это безграничная фантазия, чистая искренность и порой такие уморительные сюжеты, что они ставят в тупик даже самых креативных взрослых. Мы собрали 16 шедевров юных гениев, которые не смогла бы придумать нейросеть.
«В начальной школе задали нарисовать свою цель в жизни. Вот что нарисовал один ученик»
- О, далеко пойдет! © Flanks_Flip / Reddit
«Мой ребенок нарисовал меня беременную»
- Мы с женой одновременно воскликнули: «Божечки, какая милота!» © Unknown author / Reddit
«Творение моего четырехлетнего сына — то ли монстр, то ли птица»
«Сын нарисовал мой портрет»
- У вас растет новый Пикассо! © Ok_Butterfly_4834 / Reddit
«Что за ерунду рисует моя сестра?»
- Мне трудно поверить, что это нарисовал четырехлетний ребенок. © Independent_Layer_62 / Reddit
«Шедевр шестилетнего художника»
- Это нужно показать создателям «Парка Юрского периода»! © RepulsiveLoquat418 / Reddit
«Мой четырехлетний ребенок нарисовал меня»
Я конечно не психолог, но... Волосы на картинке образуют сердечко, а это уже многое значит! Ребёнок чувствует любовь в семье. Он знает, что вы его любите, и он любит вас. И это главное! 💕
«Детская попытка нарисовать нашу собаку»
«Такими мне казались ниндзя, когда я был помладше»
«Картина моей дочки под названием «Мамы общаются после школы»
- О, воспоминания о родительских собраниях разблокированы. © Sticky_Keys_**** / Reddit
«Новая версия нарисованного кота от моей пятилетней дочки»
- Какие цвета! А оформление! Впечатляюще, учитывая возраст! © SashimiCake / Reddit
«Моей почти 3, сказала, что рисует свинку»
Не знаю как на счёт свинки, а мне рисунок напомнил логотип компании Apple. Яблочко, правда с личиком.)
«Арбузный человечек»
«Смузи с крыльями, каблуками и короной от четырехлетнего ребенка»
«Мой рисунок ко Дню отца — сделан в первом классе»
«Вот так четырехлетняя дочь видит нашу семью»
