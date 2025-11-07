16 забавных детских рисунков, где креатив просто зашкаливает

7 часов назад
16 забавных детских рисунков, где креатив просто зашкаливает

Детские рисунки — это не просто каракули. Это безграничная фантазия, чистая искренность и порой такие уморительные сюжеты, что они ставят в тупик даже самых креативных взрослых. Мы собрали 16 шедевров юных гениев, которые не смогла бы придумать нейросеть.

«В начальной школе задали нарисовать свою цель в жизни. Вот что нарисовал один ученик»

«Мой ребенок нарисовал меня беременную»

  • Мы с женой одновременно воскликнули: «Божечки, какая милота!» © Unknown author / Reddit

«Творение моего четырехлетнего сына — то ли монстр, то ли птица»

«Сын нарисовал мой портрет»

«Что за ерунду рисует моя сестра?»

«Шедевр шестилетнего художника»

«Мой четырехлетний ребенок нарисовал меня»

Юрате Колосовская
1 день назад

Я конечно не психолог, но... Волосы на картинке образуют сердечко, а это уже многое значит! Ребёнок чувствует любовь в семье. Он знает, что вы его любите, и он любит вас. И это главное! 💕

«Детская попытка нарисовать нашу собаку»

«Такими мне казались ниндзя, когда я был помладше»

«Картина моей дочки под названием «Мамы общаются после школы»

«Новая версия нарисованного кота от моей пятилетней дочки»

  • Какие цвета! А оформление! Впечатляюще, учитывая возраст! © SashimiCake / Reddit

«Моей почти 3, сказала, что рисует свинку»

«Арбузный человечек»

«Смузи с крыльями, каблуками и короной от четырехлетнего ребенка»

«Мой рисунок ко Дню отца — сделан в первом классе»

«Вот так четырехлетняя дочь видит нашу семью»

В детях есть особый шарм и какая-то непосредственность. Ее можно увидеть не только в рисунках, но и в повседневной жизни. Мы собрали статью с 17 воспоминаний о детстве, где каждая проказа была маленьким приключением.

