17 пар вспомнили, как начинались их отношения, и это трогает до глубины души
Истории
37 минут назад
Романтические комедии приучили нас к тому, что знакомство — это всегда красивая сцена: он и она сталкиваются в парке, их взгляды встречаются, и вот уже где-то за кадром звучит музыка. Но в реальной жизни все бывает куда интереснее, смешнее, а порой и нелепее. И, как ни странно, именно такие «неидеальные» встречи часто становятся началом самой настоящей любви.
- Познакомились в сети, встретились. На набережной 2 часа обсуждали закалку стали одного монумента. Я его передушнила. На второе свидание пригласил, потому что нашел новые данные. Я снова передушнила. Чувствуя поражение, он плавно перешел на другую тему, от которой стекла в кафе начали потеть в 2 раза сильнее. После он познакомился с моей не менее душной мамой. Уже 10 лет вместе, каждый раз душним, как в первый. © Подслушано у девушек / VK
- Была поражена галантностью парня. Каждый раз, когда я собиралась выйти из машины, он говорил: «Минутку, милая». Бежал открывать дверь и подавал руку. И только потом смущенно признался, что дело было не в этикете. Он просто не мог найти время отремонтировать ручку дверцы, чтобы она и изнутри срабатывала. А я ему так нравилась, что он боялся опозориться. Живем вместе и часто вспоминаем об этом. © Палата № 6 / VK
- На кассе пробивал старушкам хлеб. Услышал цоканье каблуков. Обернулся, и как молотком по голове. Курносая, щечки румяные, глаза зеленые. Я к ней, флиртуем. А тут, как назло, на кассе очередь. Смотрю, дама уже уходит, а я как начал выпрашивать написать на чеке данные, чтобы найти в соцсетях. Она написала имя, фамилию и пририсовала смайлик. Как оказалось, это была наша мерчендайзер, которая работала последний день в нашем магазине. 2,5 года мы уже с ней вместе, недавно сделал предложение. © krestnik64 / Pikabu
- Друг проиграл спор, и должен был орать «Помогите!» у высотки. В процессе на него сверху вылилось ведро воды. Из окна выглянула девушка и сказала, мол, освежился, иди отсюда. Друг ответил, что вода холодная, он простудится. Через минуту она как вылила на него очередную порцию воды, но она была уже потеплее. Так они и познакомились. И уже 3 года вместе. © Карамель / VK
- Как-то пошел в нашу университетскую столовку. Увидел там безумно красивую, но очень грустную девушку. Не смог удержаться, подсел. На мой вопрос не против ли она знакомства, девушка немного помолчала и выдала: «Я не против, но с условием, если ты купишь мне куриную котлету. Я потратила все деньги, но так и не наелась». И скромно смотрит на меня. Встречаемся вот уже 3 года. Котлету я ей, конечно, купил. © ПОЗОР / VK
- Шла после дождичка по размытым дорогам своей деревни. Вокруг было сплошное грязевое болото! Иду и понимаю, что случился «чвяк», хороший такой, до середины стопы. Тяну ногу на себя и мой слабо зашнурованный кроссовок остался там. Стою как цапля на одной ноге, размышляю как же мне достать его. Мимо проходил парень, посмотрел, поржал, достал кроссовок и выдал: «Ты, конечно, не Золушка, а это не хрустальная туфелька, поэтому замуж не зову пока. Но в кафе со мной ты сходить обязана». Так мы с ним и познакомились. © Карамель / VK
- Перепутала дату — взяла билет на поезд на день позже. Села в поезд злая-прелая. Зашла в купе, смотрю, а там мужик какой-то на моем нижнем месте улегся и крепко спит. Только хотела его разбудить, но пожалела. Ведь у него была нога в гипсе. Забралась на верхнюю полку. Потом мы попили с ним чаю. Ну а сегодня нашему старшему сыну исполнилось 17, а еще двум — 10 и 9. © Volneva79 / Pikabu
- Работала на кассе в супермаркете. Подошел парень: «Можно я нестандартно с вами рассчитаюсь?» Я ответила: «Да. Работаю до 8, потом сможем сходить на кофе». Парень немного смутился и сказал: «Я вообще-то хотел монетами заплатить за покупки, но на кофе с вами тоже с радостью схожу». Все же иногда моя самоуверенность работает в правильном направлении. Ведь мы уже 3 год вместе живем. © Палата ** / VK
- Пришел к нам в отдел парнишка. Каждое утро говорил мне: «Привет, Елизавета!» В эти моменты я округляла глаза, испытывала шок, понимала, что парень какой-то чудной и он меня пугает. Потом дошло до того, что как-то с утра он догнал меня по дороге на работу, выскочив из-за спины. Разговорились, на следующий день сходили погулять. А через день он сказал, что готов хоть сейчас жениться, но боится осуждения родителей, мол, надо с ними познакомиться. Через полгода сыграли свадьбу. © Карамель / VK
- Наше первое свидание с мужем вышло странным. Мы катались по городу на машине, затем он заехал в донерную. Смотрю, тащит 2 донера и 2 напитка, подумала, хорошо, перекушу. Сел в машину и начал есть. Я таращусь, а он следом начал есть второй. Я не поняла, как реагировать. Но это был лишь один такой случай, потом он водил меня по ресторанам, покупал подарки. © abdunabiyevagb
- Пришел на свидание. Но девушка была не одна — шла за руку с каким-то старичком. Зачем же она взяла с собой дедушку? Поздоровался, мы пошли. Дойдя до одного из домов, старичок попрощался. Спросил, что это было, а она ответила: «Я ждала тебя, рядом на скамейке сидел этот дедушка. Он сказал, что ему тяжело идти, попросил помочь ему дойти домой — поддержать во время ходьбы. Нужно было помочь. Извини, что не предупредила». И ту я понял, что буду добиваться ее любой ценой. © Не все поймут / VK
- Познакомилась с парнем. Сразу ощутили химию. Пару раз мы с ним виделись, а потом он пропал. Я все думала, что я сделала не так, почему он не звонит. Начала накручивать, а после и вовсе злиться. Поняла, что нашел другую. Через неделю возвращаюсь с работы, а этот кадр стоит у моего подъезда и трясется от холода. Оказалось, у него украли телефон, а мой номер не запомнил. И, да, это было задолго до появления соцсетей и мессенджеров. В общем, мы вместе вот уже 35 лет. © Карамель / VK
- Возвращалась домой. Заметила, как какой-то парень машет мне рукой с 4-го этажа. Я помахала, улыбнулась и он пропал. Стою, жду. Через 2 минуты открывается подъездная дверь и тот самый парень говорит: «Вообще-то я просто мыл окно, но если хочешь познакомиться, то давай!» Так мы начали встречаться. © Палата ** / VK
- Познакомились в интернете. Наплела, что окончила 2 ВУЗа, работаю в крупной компании. А он такой красавчик-айтишник! Через 2 месяца сказал: «Ты идеал!» Я подумала, хватит. Выпалила, что учебу бросила и работаю в кофейне. Он долго молчал, с облегчением посмотрел на меня и выдал: «Я уже устал изображать айтишника. Я вообще-то электрик на предприятии». Мы заржали и по-новому влюбились друг в друга. © Не все поймут / VK
- В автобус зашел парень. Сел напротив меня. Смотрю, а у него глаза небесного цвета. Я ехала 6 остановок и просто смотрела в его красивые глаза. Опомнилась, стало неловко. Собралась выходить на своей остановке, как парень выдал: «У вас тоже глаза красивые». Так мы и познакомились. © Подслушано у девушек / VK
- Мой родственник — скряга. Покупая хлеб, взвешивает на весах, чтобы выбрать побольше. Из-за жлобства он одинок. Недавно огорошил. Сказал, что женится. Поделился историей знакомства: «Зашел в магазин. Хожу и вижу девушку, а она пакет молока на весах взвешивает. Познакомились. Стали встречаться. У нас оказалось много общего». © Подслушано / Ideer
- Все свидание меня мучило «нечто» чуть ниже живота девушки. Какая-то деталь оттуда топорщилась сквозь платье. Стал приглядываться. Она остановилась: «Вижу, что тебя кое-что беспокоит. Ладно, смотри!» Приподняла подол, а там ремешок мотыляется, который придерживает какую-то штуку для выравнивания спины. © Палата ** / VK
Каждая из этих историй — маленькое кино, которое хочется пересматривать. Они доказывают, что самые крепкие отношения часто начинаются не с бабочек в животе, а с громкого смеха над нелепой ситуацией. И это, пожалуй, самый лучший фундамент для долгой и счастливой совместной жизни.
А как вы познакомились со своей второй половинкой? Ваша история тоже началась с забавного случая?
