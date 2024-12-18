20 СМС-переписок, которые напоминают о приближающемся времени подарков и волшебства

Мало кого обходит стороной предновогодняя суета. Корпоративы, подарки, поздравления — все это нередко обсуждается не только лично, но и в онлайн-чатах. Мы и не думали, что новогоднее настроение можно поймать в СМС-переписках, но наша подборка доказывает обратное.

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Александр 18 часов назад ха! украсить мишурой и поставить вместо елки - - Ответить

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Александр 18 часов назад а можно меня тогда пустить?🥺

мальчик Саша, 42 годика - - Ответить

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Hangover Unicorn 13 часов назад Слушаться маму и папу не поздно никогда! Маму особенно. Мама всегда права - - Ответить

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Nǐ hǎo 17 часов назад Наивная, после такой сдачи только капремонт, вплоть до частичного восстановления несущих стен. - - Ответить

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Саетлана 15 часов назад Ага, а часов в восемь вечера 31 декабря они будут....валяться бесплатно - - Ответить

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НибаньтиКрипто 21 час назад Я добрый человек, но таких попрошаек хочется *бивать с особой жестокостью - - Ответить

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ФьюАлка 17 часов назад По сравнению с нами, у них неплохие шансы (( - - Ответить

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