20 СМС-переписок, которые напоминают о приближающемся времени подарков и волшебства

Переписки
22 часа назад

Мало кого обходит стороной предновогодняя суета. Корпоративы, подарки, поздравления — все это нередко обсуждается не только лично, но и в онлайн-чатах. Мы и не думали, что новогоднее настроение можно поймать в СМС-переписках, но наша подборка доказывает обратное.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: SPBFreedom / Pikabu

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: mems.baker / Pikabu

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Тарелка ЛАЙТ / Dzen

8.

Nǐ hǎo
17 часов назад

Наивная, после такой сдачи только капремонт, вплоть до частичного восстановления несущих стен.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ЗАчитаешься! / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: BlackRobert / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: terebiata / Pikabu

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ЗАчитаешься! / Dzen

18.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ccaxxapp / Pikabu

19.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Egorova CW / Dzen

20.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

У нас также есть подборка СМС-переписок, в которых собеседники лихо вкрутили свои шуточки.

Комментарии

Уведомления
Alena
14 часов назад

Ха! Энное кол-во времени работала в шаражке, где гендир обязывал сдавать мобильники перед корпоративом. Был прав!

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