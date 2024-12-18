20 СМС-переписок, которые напоминают о приближающемся времени подарков и волшебства
Мало кого обходит стороной предновогодняя суета. Корпоративы, подарки, поздравления — все это нередко обсуждается не только лично, но и в онлайн-чатах. Мы и не думали, что новогоднее настроение можно поймать в СМС-переписках, но наша подборка доказывает обратное.
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Слушаться маму и папу не поздно никогда! Маму особенно. Мама всегда права
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Наивная, после такой сдачи только капремонт, вплоть до частичного восстановления несущих стен.
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Ага, а часов в восемь вечера 31 декабря они будут....валяться бесплатно
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Я добрый человек, но таких попрошаек хочется *бивать с особой жестокостью
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У нас также есть подборка СМС-переписок, в которых собеседники лихо вкрутили свои шуточки.
Комментарии
Ха! Энное кол-во времени работала в шаражке, где гендир обязывал сдавать мобильники перед корпоративом. Был прав!