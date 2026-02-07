16 детей, чей взгляд на моду и красоту не знает границ

Детское чувство стиля живет по своим законам — смелым, свободным и абсолютно неподвластным мнению окружающих. Для них леопард легко сочетается с резиновыми сапогами, а корона уместна даже в песочнице. Мы собрали истории из детства людей, которые напомнит всем нам, какими мы были.

  • Четвертый класс. Пошли мы в театр всем скопом. Ну и я, как полагается великосветской даме, решила марафет навести. Итог — челка, срубленная под корень.
    А потом мне показалось, что у меня очень длинные волоски на бровях, ну, что ж, и их подстригла. Итог: я иду в театр, у меня челка длиной в полтора см торчит надо лбом, а ниже — брови, ну, как, брови... уголки от них. В театре я произвела неизгладимое впечатление. © Momolomo / Pikabu
  • Когда моя сестра остригла волосы, внучка попросила ее надеть шапку перед выходом на улицу, хотя стояла жара. © Gladiolo / Pikabu
  • Собирались в гости, дочь вместо того, чтоб переодеваться, понеслась к своей шкатулке с украшениями. Спустя 10 минут шебуршания выходит с этим. Говорит, мол, вот теперь я готова.
  • У меня был потрясающий момент, когда 3-летняя дочь моей подруги обхватила своими маленькими ладошками мои щеки и серьезным голосом сказала: «Я хочу твое лицо». Она считала меня красивой. Наверное, самый необычный комплимент в моей жизни.
  • В 7 классе, когда я была уже сознательным ребенком, меня раздражала моя челка. Я пыталась ее подровнять, получилось криво, и со зла я собрала ее в пучок и отстригла под корень. Так и ходила потом с длинными волосами и ершом, торчащим спереди на лбу. Это тоже было под Новый год, так что фотки соответствующие. Очень странно, но в школе никто вообще не смеялся над этой прической © listik5 / Pikabu
  • Помню, сестра моя считала очень крутыми иностранные имена. Потому что грустно быть Иркой, то ли дело Джулия! И вот мы на море поехали, она там всем втирала, что она Джулия. Пока мама не позвала ее: «Иринка, домой!»
  • Сейчас моей племяннице 14, и она не любит косметику. Вот совсем. Конечно, она не помнит себя в 4 года, а я помню! Тогда она увидела у меня блеск для губ, и ей он очень понравился. Я купила ей отдельный детский бальзам для губ и всегда, приходя в гости, давала ей красить губы.

«В 4-м классе я был слишком крут, чтобы носить всего одни наручные часы»

  • Мне лет 6 было. У меня была жвачка и волосы. Вдруг мне срочно стало нужно прилепить жвачку к волосам. И я прилепил на висок. И не отлепил. Чтоб мама не отругала, я ее выстриг ножницами. Стало некрасиво. И я выстриг с другой стороны. В то тот же день меня повели стричься налысо. © Falc0n86 / Pikabu
  • Я — дитя поздних 80-х. В 1-м классе мы еще ходили в школьной форме, а потом ее отменили. До сих пор помню, какой это шик был — прийти в школу в джинсах. Ну просто «маст хэв». Нет джинсов — ты не модный от слова совсем. Забавно, что сейчас снова ввели школьную форму. Все циклично.
  • Раньше, в начальной школе, дочка моей подруги любила все розовое. У нее была розовая курточка, розовая шапочка, куча платьев и футболок с розовыми котиками и единорогами. В тот момент я носила черное пальто, и девочка сказала, что ей не нравится цвет: «Ты в нем на дементора похожа». Сейчас ей 13. И угадайте, что? Она носит черные штаны-трубы, черные толстовки, и куртка тоже черная. Ну и кто из нас дементор?

«Я пытаюсь выглядеть круто»

  • Как же я в детстве расстраивалась, когда мама делала «химию» в парикмахерской! В 80-е модно было, а я просто переставала ее узнавать. Из красивой любимой мамы после стрижки и завивки на короткие волосы получалась какая-то незнакомая тетка, очень похожая на вредную продавщицу из нашего магазина. © Sobiratelistory / Pikabu
  • Лет в 12 была в детском лагере. Тогда в моду вошли заколки-бабочки. Прикалываешь такую заколку, а она колышется при ходьбе. Помню наши с девочками рассуждения: «Ах, как жаль, что в нашем детстве не было таких заколок». Мы думали, что в 12 лет мы реально слишком взрослые, чтобы такое носить. © KeraTamara / Pikabu
  • Забежала в парикмахерскую перед тем, как забрать внука из садика. Коротко подстриглась. Внук сперва обрадовался, а потом застыл, как вкопанный. Подозрительно осмотрел. Пытаюсь комплимент выбить. Спрашиваю: «А ты что, меня сразу не узнал?» Внук тяжело вздохнул и выдал: «Да, не узнал, ты в прошлый раз в других туфлях была!» © XXLitov / Pikabu

«Я очень захотела себе челку»

