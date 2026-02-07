16 детей, чей взгляд на моду и красоту не знает границ

Детское чувство стиля живет по своим законам — смелым, свободным и абсолютно неподвластным мнению окружающих. Для них леопард легко сочетается с резиновыми сапогами, а корона уместна даже в песочнице. Мы собрали истории из детства людей, которые напомнит всем нам, какими мы были.