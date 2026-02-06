14 историй от людей, которые на своем опыте убедились: жизнь подкидывает сюжеты покруче любого кино

Порой слушаешь историю и думаешь: «Да не может такого быть!» А жизнь показывает, что все возможно. Большая любовь случается не с первого раза, идеальная отличница косячит хуже двоечника, а незнакомцы вместе догоняют автобус. Чего только не случается с людьми в самый, казалось бы, что ни на есть обычный день.