14 историй от людей, которые на своем опыте убедились: жизнь подкидывает сюжеты покруче любого кино

Истории
8 минут назад
Порой слушаешь историю и думаешь: «Да не может такого быть!» А жизнь показывает, что все возможно. Большая любовь случается не с первого раза, идеальная отличница косячит хуже двоечника, а незнакомцы вместе догоняют автобус. Чего только не случается с людьми в самый, казалось бы, что ни на есть обычный день.

  • Вчера вечером я вернулась из магазина и поняла, что не могу найти свою дебетовую карту. Я перерыла всю квартиру, обыскала джинсы, кошелек, позвонила в магазин. Никто не видел карточку. Вышла и поискала по пути до магазина, вдруг обронила ее. Не повезло. Я не знала, что делать, потому что мне нужно было оплатить аренду через несколько дней, а замена карты могла занять некоторое время. Поздно вечером ко мне постучали, я подумала: «Кто это может быть? В 11 часов вечера.» Я осторожно открыла дверь, а там мой сосед с дебетовой картой! Он нашел ее возле дома и попытался вернуть раньше, но, должно быть, мы разминулись. © beavisandboothead / Reddit
  • Мы так с мужем сошлись. Одна общая подруга очень настаивала на том, чтобы нас познакомить. Встреча прошла ужасно. Мы сразу невзлюбили друг друга и даже не пытались этого скрыть. Спустя пару лет та же подруга снова начала нас сводить. Я ответила: «Ни за что на свете!». Но потом она устроила ужин, куда пригласила нас обоих. Вечер шел своим чередом, и тут он взялся рассказывать какую-то дурацкую историю... а я вдруг рассмеялась. Когда я засмеялась, он посмотрел на меня. Мы смотрели так друг на друга секунд пять. В ту же ночь обменялись номерами. Встречались несколько лет, а сейчас мы женаты. Он — самый прекрасный и порядочный человек, которого я знаю. Честный, добрый, умный, тот самый тип людей, кто всегда возвращают найденные кошельки. Он — любовь моей жизни. © NoRoomy4GloomyDoomy / Reddit
  • Однажды в Румынии я встретил девушку, мы оба путешествовали в одиночку, поэтому много времени провели вместе. Когда прощались, сказали друг другу: «До скорой встречи». В прошлые выходные я отправился в Париж по работе. Каково же было мое удивление, когда я встретил ее в лифте. Я даже начал кричать от волнения, но она не узнала меня. Я начал сомневаться, что это она и на всякий случай спросил: «Вы когда-нибудь были в Румынии?», на что она ответила вопросом на вопрос: «А вы приехали из Германии?» Я ответил: «Да» Оказалось, что это ее сестра-близнец! Насколько же тесен мир! © Gaurav Deshmukh / Quora
  • Веду дополнительные занятия по биологии в 10 классе, где берем сложные темы. Заметила, что одна девочка, твердая троечница, отвечает в заданиях, используя сложные термины. Решила подойти к ней и проверить, не смотрит ли она ответы в телефоне. Заглянула под парту и поразилась — у нее там вместо телефона на коленях до боли знакомая тетрадь. Моя студенческая тетрадь! Эту тетрадь по физиологии растений я в студенческие годы отдала товарищу с одного из младших курсов. Этот товарищ, который зачем-то ее сохранил, оказался дядей той самой ученицы и отдал тетрадь племяннице, когда узнал, что она собирается сдавать ЕГЭ по биологии. Ученица, разумеется, знать не знала, что она моя, ведь фамилия там на обложке девичья. Совпадения прекрасны. © NaginiSnake / Pikabu
  • Раньше я ездил на автобусе и случалось так, что опаздывал буквально на пару секунд. Приходилось бежать за ним, но он не останавливался, понимаю, у них расписание, но все равно обидно. Когда купил машину, решил, что буду помогать людям, которые окажутся в такой же ситуации. И вот мне выпал такой шанс. Я выезжал с парковки супермаркета и увидел парня, который бежал по пешеходному переходу и размахивал руками, пытаясь остановить автобус. Мой внутренний голос сказал мне: «Я ждал этого момента всю жизнь». Так что я подъехал к автобусной остановке, опустил окно и сказал: «Садись, парень, мы его догоним». Он просто начал смеяться и спросил: «Серьезно?» И я ответил: «Да, давай». Мы долго гнались за автобусом и смеялись всю дорогу. Когда догнали, я пожал ему руку и поздравил с наступающим Новым годом. © birdie_sparrows / Reddit
  • Электричка задерживается минут на 20, на перроне все люди стоят замерзшие и злые. Всем хочется домой после работы. Никто не объявляет, когда приедет поезд. Наконец-то приходит электричка, все угрюмо грузятся, сидят, насупившись, ждут отправления. И тут влетает в вагон запыхавшийся румяный парень с тортом, перевязанным ленточкой, и кричит в телефон: «Ты представляешь, сегодня самый невероятный день в жизни! Я бежал просто по инерции, в отчаянии, опаздывал страшно! А она стоит, ждет меня! Я еду! Я к тебе успеваю! Ура же?» И все в вагоне заулыбались, расслабились, как будто мы все специально ждали на перроне, чтобы он успел к ней со своим тортом. © StrogiyNik / Pikabu
  • Когда я попал в аварию и сидел в приемном покое, мой начальник приехал меня проведать. Я не ожидал от него такого. На этом он не остановился: видя мое состояние, он добился от медперсонала, чтобы мне дали обезболивающее. С того дня я смотрел на него совсем другими глазами. © wynterspop / Reddit
  • Кажется, вся череда событий в моей жизни вела меня к одному моменту. Столько всего произошло, чтобы я после 30 лет уехала пожить в другую страну. Там, ни с того ни с сего мне приспичило утром встать и пойти гулять в парк, что мне совсем не свойственно. В итоге я спасла котенка, пристроила его и вернулась на родину. © Подслушано / Ideer
  • Я изучал свое родословное древо в Ирландии. Несколько дней искал родственников или кого-то, кто был связан с ними, но безуспешно. В последний вечер я проезжал на машине мимо старушки, которая в сумерках шла по дороге, предложил подвезти ее домой. По дороге рассказал свою историю и решил спросить ее, не утонул ли кто-нибудь в ее семье. Она была в шоке, сказала, что должна мне кое-что показать. Мы приехали к ней домой, сели за кухонный стол, и она достала распечатанное семейное древо с 50 именами. В самом низу списка был человек, который утонул в Австралии в 1840-х годах. И это тот же самый человек, который был на самом верху моего семейного дерева. Мы оба были поражены. Она не знала, что случилось с семьей, которая уехала в Австралию в 1840-х годах, и мы не знали, откуда наши предки. © Unknown_athor / Reddit
  • Мой друг отправился в Марокко. Желая посмотреть, как живут обычные люди, он пошел один в самую глушь и заблудился. Местные его не понимали и он бродил по улицам до темноты. И вдруг в одном темном переулке он врезался в кого-то! У друга душа ушла в пятки, и тут из кромешной тьмы раздается знакомая речь. «Вы говорите по-английски?» — изумленно спросил он. «Да, я вроде как заблудилась. Ты знаешь, как вернуться в город?» — ответил женский голос. Они решили держаться вместе и в конце концов нашли дорогу. Когда они выбрались на хорошо освещенную улицу, узнали друг друга. Оказалось, это была его одноклассница! © Marcia Wilcox / Quora
  • Я спешила на важное собеседование, когда внезапно порвалась моя туфля. Время было на исходе, и я не знала, что делать. На улице стояла пожилая женщина, которая заметила мое отчаяние и предложила свою помощь. Оказалось, что она несла в сумке запасную пару обуви для своей внучки. Эти туфли оказались моего размера! Я поблагодарила ее и побежала на собеседование. Когда я вернулась с него, то решила найти эту женщину, чтобы вернуть ей туфли. И представьте мое удивление, когда я встретила ее в том же месте! Она просто улыбнулась мне и сказала, что нужно спешить творить добро, пока есть возможность. Меня это очень тронуло, честно говоря, и я сама себе пообещала, что тоже буду стараться следовать этому принципу! Кстати, я получила ту работу, о которой очень мечтала. © Не все поймут / VK
  • Школьная дискотека. Я вся из себя тихоня, сижу в углу, никого не трогаю. Вдруг ко мне подлетает наша училка, та еще фурия. И с ходу: «Ты что здесь забыла?! Немедленно в класс!» Идем, гадаю, что натворила. Тут она останавливается и внезапно выдает: «Танцы должны быть веселыми, понимаешь? Тебе было бы веселее в библиотеке?» Я кивнула. «Тогда иди! Если кто-нибудь спросит, то ты отрабатываешь там пропущенные задания. А теперь прочь!» И я уселась в свое любимое кресло с книгой. После этого я всегда немного больше ждала ее занятий, хотя она была слишком сдержанна, чтобы признать, что что-то произошло. © Sellalellen / Reddit
  • На родительское собрание впервые пошел муж. Вернулся, сына похвалил, сказал, что все в порядке. А когда тот ушел спать, отвел меня в спальню, плотно закрыл дверь и как давай ржать. Оказывается наш герой сказал учителю, что его мама сейчас не работает, потому что она директор. Я сначала даже не врубилась. Оказывается он услышал, как я разговаривала с бывшей коллегой по телефону и сказала, что пока не работаю, ведь я в декрете с младшим. Такой вот директор, вообще не работает!
  • Мой худший начальник в жизни: помешанный на контроле, да и просто неприятный тип. Но когда у моего тестя случился инсульт, он сразу сказал, что я могу быть свободна, попросил только оставаться на связи, мол, со всем разберемся, когда вернешься. И он сдержал слово, а еще уговорил отдел кадров, и мне оплатили весь период как отпуск. © hazps / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ольга Курпякова
14 часов назад

Относительно последней истории - написано же: "могу быть свободна", значит, речь идёт о женщине. Как у женщины может быть тесть? Только свёкор.

-
-
Ответить

