15 доставок еды, которые запомнились сильнее, чем вкус блюд

Доставка еды — это всегда лотерея. Иногда ты выигрываешь заботливых курьеров или «Цезарь» без нарезки, а иногда — заказываешь все что душе хотелось, но забываешь о главном продукте. Но настоящая магия начинается там, где заканчивается стандартная инструкция: когда приходится кормить машиниста прямо в локомотиве или поднимать ужин на проводе через окно шестого этажа. Перед вами хроники доставок, которые пошли не по плану, но превратились в истории, которыми хочется поделиться.