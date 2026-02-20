15 доставок еды, которые запомнились сильнее, чем вкус блюд

15 доставок еды, которые запомнились сильнее, чем вкус блюд

Доставка еды — это всегда лотерея. Иногда ты выигрываешь заботливых курьеров или «Цезарь» без нарезки, а иногда — заказываешь все что душе хотелось, но забываешь о главном продукте. Но настоящая магия начинается там, где заканчивается стандартная инструкция: когда приходится кормить машиниста прямо в локомотиве или поднимать ужин на проводе через окно шестого этажа. Перед вами хроники доставок, которые пошли не по плану, но превратились в истории, которыми хочется поделиться.

  • Работаю курьером. Вчера привез ужин, открывает девушка: одета с иголочки, идеальная укладка, а глаза на мокром месте. Я и ляпнул: «Вау, это платье просто космос, вам очень идет!» Сказал без всяких задних мыслей, чтобы разрядить обстановку. А она замерла и внезапно бахнула мне на чай сумму, превышающую стоимость самого заказа. Я уже успел возомнить себя богом пикапа и ждал приглашения на свидание, но тут она крикнула кому-то в квартире: «Слышал? Даже курьеру не все равно!» Оказалось, она хотела провести романтический вечер с мужем, но он не оценил ее старания.
  • Я и моя жена — программисты, готовить некогда, поэтому очень часто все заказываем. Живем в старом доме на 9-м этаже. Домофон не работает, лифт тоже часто не работает. В комментариях всегда пишем: «Позвоните, когда приедете». Поэтому пробежки до 1-го этажа и обратно по лестнице — обычное дело. И как же приятно, когда курьер звонит и говорит, что он уже на 9-м этаже! Особенно когда доставка указана только до подъезда. А если еще и заказ тяжелый — вообще счастье. Многие курьеры давно запомнили нас по имени. Бывает, выходишь, а тебе: «Вань, выходи, я приехал!» Иногда даже советуют одеться потеплее. © north.leshiy / Pikabu
  • Собралось нас около 15 человек. Мы заказали пиццу с доставкой на сумму примерно $ 50–60. Каждый скинулся минимум по $ 10, а некоторые — по $ 20 и больше. В итоге, когда пришел разносчик пиццы, мы просто вручили ему пачку наличных с чаевыми около $ 150. Он едва мог удержать деньги и все время спрашивал, уверены ли мы. Оказалось, что он переживал очень тяжелый период в жизни, и эти чаевые помогли ему встать на ноги. Примерно через месяц он вернулся в дом моего друга, чтобы поблагодарить. © Unknown author / Reddit
Хильдур
2 часа назад

Меня всегда это удивляло. 100 долларов реально могут кого-то поставить на ноги? Если период в жизни реально тяжелый, чем помогут эти небольшие деньги?

-
-
Ответить
  • Закончилась дома вода для кофе. В магазин идти лень: скользко, холодно. Благо есть доставка. В итоге ко мне едут крабовые палочки, копченая рыбка, шоколад, вареники с вишней. А что не едет? Правильно — вода, про которую я, естественно, забыла. © sheldnipro
  • Короче, за мной ухаживает парень. Сегодня звонит: «Выйди, к тебе доставка придет». Ок. Думаю, цветы, наверное. Итог: 2 кг фисташек, 2 кг кешью, 2 кг курта и морская капуста для корейского супа. Я выхожу замуж. Мне стало неудобно, и я отправила ему коробку самсы. Вот такой у нас обмен продуктами. © shesoluckyshesastar
  • Утром приехала доставка. Открываю — курьер-девушка, видно, без настроения. Принял заказ и говорю: «Подождите секундочку». Возвращаюсь и вручаю ей мороженое. Она удивилась, но заулыбалась. Разошлись по своим делам. Минуту спустя снова стук в дверь: «А не хотите ли наггетсы? Заказ отменили». © yerali_atibekov
Pohjoinen nainen
20 часов назад

Воду для кофе покупать в магазине? Это интересно🤔💭
Можно фильтр поставить, можно на худой конец воду прокипятить.

-
-
Ответить
  • Я работал курьером в пиццерии. Была ужасная неделя — не мог оплатить счета. Доставил заказ на $ 30, и клиентка дала мне $ 60 со словами: «Эти 30 вам нужнее». Я еле сдержал эмоции. © ichwillkuhe / Reddit
  • Я вернулся после тяжелого рабочего дня. Хоть я и не мешки ворочаю, а кнопочки нажимаю, кнопочек за день нажал достаточное количество. Решил я себе в холостяцкую берлогу заказать пиццу, чтобы наестся до довольного кряканья. Но я правда устал. Итог очевиден. Я проспал доставку пиццы.
    И тут выясняется, что еда моя не пропала и я даже сегодня поем! Я слышал, что такая пицца съедается курьерами или выкидывается через час, а тут, получается, аж 3 часа. Больше всего стыдно перед курьером, который ехал далеко, пытался ко мне достучаться. Привезли! Чуть-чуть еще теплая. Насыщаюсь! © azar777 / Pikabu
  • Представляете, решила я в пятницу заказать пиццу на работу. Выбрала самую большую, с разными начинками. В комментарии написала: «Просьба не резать». Люблю есть с краев, целым куском. Курьер привозит — пицца нарезана. Я расстроилась:
    — Я же просила не резать.
    — Повар не увидел, бывает.
    Пишу в поддержку гневный отзыв. Через 30 минут звонит менеджер, извиняется и говорит: «Мы вам новую бесплатно привезем. Просто вы комментарий „Просьба не резать“ написали к салату „Цезарь“, а не к пицце». Открываю историю заказов. Блин. Действительно. Стыдно стало не перед коллегами и не перед менеджером, а перед курьером. © meta_nifty
  • Решила себя побаловать, заказав суши на завтрак с доставкой. Делаю это всегда в одном ресторане. Люди работают там хорошие, приветливые, доставка всегда в кратчайшие сроки. Но сегодня явно что-то пошло не так... Прошел час, думаю, ладно, потерплю еще. Но когда прошло три часа, я решила позвонить, и мне сказали, что доставили заказ полтора часа назад! Как потом выяснилось, возле моего подъезда какой-то парень оплатил мой заказ и забрал его. © Подслушано / Ideer
  • В общем доставка. Домофона у получателя нет. Замерзла уже звонить в разные квартиры. Тут идет парнишка. Двери все мне открыл, в лифт первой запустил... Спросил какой этаж. Я говорю, мол, 12. Он почему-то приехал на 9, ждет пока я выйду. Я говорю: «Мне же 12!» Он: «А, ой, извините». Отвез меня на 12, а потом поехал вниз на свой. © anastassia_aleksandrovna
  • Раньше я работал в богатом районе города. Большинство людей, живущих в крутых особняках, довольно скупы. Но был один клиент — очень милый, всегда оставлял щедрые чаевые и старался запомнить имена всех наших курьеров. Однажды я спросил его: «В какой сфере вы работаете, чтобы позволить себе такое жилье?»
    Он рассказал историю своей жизни: как инвестировал в нефть, а затем упомянул охоту в Африке. Пригласил меня к себе и показал трофеи. Через несколько недель я шел мимо магазина и вдруг услышал, как кто-то кричит мое имя. Я обернулся и увидел, как он проезжает мимо на своем Porsche 911 и машет мне рукой. © fieldtripday / Reddit
  • Адрес в заказе указывал на пустую парковку рядом с фабрикой и железнодорожными путями. Я приехал, но не понял, куда именно доставлять, поэтому позвонил клиенту. Он спросил: «Видишь большой черный локомотив вон там?» Я обернулся и действительно увидел грузовой поезд. Он такой: «Да, просто привези заказ к нему». В итоге мне пришлось подняться в локомотив, чтобы вручить заказ машинисту. © fillup*** / Reddit
  • Было лень готовить, и я заказал доставку. Все оплатил, сижу жду. Курьер приехал — иду к двери, счастливый. Начинаю искать ключи, а их нет. Оказалось, девушка ушла на работу и забрала и свои, и мои. Курьер звонит снова. Я расстроен, говорю, чтобы он забрал заказ себе. Он предлагает: «Может, соседям оставить?» По разговору понимаю — человек не хочет меня бросать.
    И тут вспоминаю, что после ремонта остались провода. Шестой этаж, примерно 18 метров. Говорю: «А если я скину провод из окна, а вы привяжете пакет?» Он согласился. Я спустил провод, он привязал заказ, дал сигнал, что все ок, и я начал поднимать пакет. В голове звучала музыка из «Миссии невыполнима», но миссия действительно оказалась выполнимой. Я — довольный и сытый. Курьеру закинул чаевые на карту. © TAV21 / Pikabu
  • Вчера вечером лениво валялись на диване. Я заказала пиццу, муж пошел за напитками. И вдруг понимаю: пиццу я оформила на адрес школы. Два дня назад делала заказ для чаепития класса. Адрес заметила слишком поздно — отменить или изменить уже не успела. Пришлось идти за пиццей к школе. Хорошо, что она рядом, а не в другом районе. © мальвина / ADME

А вот еще подборка историй от людей, которые по себе знают, что курьерская доставка порой без приключений не обходится.

