Очень милая последняя история от Инны Журавлёвой. Я считаю что самый подходящий возраст у супругов, когда жена старше. Обычно, с возрастом женщина становится мудрее, опытнее. А молодой мужчина ещё в силе удовлетворять женские запросы. И не только в "кексе". Хотя конечно зависит от характеров, взглядов самих людей.
15 пар, которые провалили все тесты на совместимость, но им это не мешает
1 час назад
Часто мы слышим в адрес знакомых или даже в свой: «Они не пара». С легкой руки окружающих делаются выводы о том, подходят ли друг другу люди или нет. Но некоторые герои из нашей подборки историй пошли против системы и все же построили отношения с теми, кто якобы им не подходил. Одни дошли до своего «долго и счастливо», другим судьба уготовила другой финал.
- Я «увела мужа» у подруги. Познакомились с ним одновременно на общей тусовке, они начали встречаться. Через пару месяцев расстались и он мне сразу написал. На вопрос, как быть с тем, что он бывший подружки, выдал: «Да не подруга она тебе». И рассказал вещи, которые она за спиной у меня говорила. В общем, под осуждение всех знакомых — вместе уже шесть лет. Почему же «увела мужа», если они не расписались? Именно так подруга всем и рассказывала, хотя в ЗАГС идти никто не собирался.
- У мужика — 5 детей и 4 брака за плечами. Спрашиваю у подруги, как же она решилась родить от него с такой-то подноготной. Неужели ее ничего не смутило? На что она выдала: «Ну я же не могла не дать ему шанс. Ты посмотри, как он с детьми занимается — никто не обделен, все для них делает. То, что он как никудышный муж, я подозревала, но отец он очень хороший». И ведь действительно — впервые вижу мужика, который работает на двух работах, чтобы свозить всех своих детей летом на юг, потому что детям море полезно. © Мамдаринка
- У нас с супругом разница почти 12 лет, он моложе. 22 года назад мы стали жить вместе: мне тогда было 49, ему — 37. К тому времени дети у нас уже были у каждого свои. В общем и целом возраст в паспорте — не самое главное. Главное — чтобы были общие интересы, взаимопонимание, да и физическая совместимость. Мы отдыхаем только вместе, не надоедаем друг другу. Больше двух лет были вместе круглые сутки, работали онлайн в одной сфере. Не было желания развестись. Наоборот, так привыкли быть все время рядом, что даже стали скучать, когда супруг пошел работать офлайн. А стереотипы всегда были, есть и будут. Но, думаю, не стоит на них равняться — надо жить свою жизнь. © Инна Журавлева / ADME
- Я мужчина ростом 162 см. Как-то друзья позвали на свидание вслепую. Но показали фотки, девушка понравилась, поэтому согласился. Прихожу в кафе и вижу... ее. Нет, она не была высокой. Зато она была в ботинках на нереально огромной платформе и одета как гот. С ярким макияжем, с паутиной вместо колготок и кучей татуировок по всему телу. А у меня образ хорошего мальчика, я преподаю сольфеджио и ношу накрахмаленные рубашки. Видимо, над нами решили подшутить. Но я остался понаблюдать, что будет. В какой-то момент мы пошли танцевать, и она поцеловала меня. Мы застыли на месте и вылупились друг на друга. Все остальные тоже были в шоке, начали потихоньку расходится. Мы остались, поговорили. Она призналась, что сделала это ради того, чтобы позлить бывшего. Он и был организатором всей этой тусовки. Мы продолжили общаться онлайн, оказалось, у нас много общего. А потом она со смущением сказала, что почувствовала что-то, когда целовала меня, и с тех пор думала обо мне постоянно. Вот так чья-то злая шутка стала началом новой любви.
- Мой парень вообще не мой тип. Раньше я встречалась с утонченными мужчинами, все обернулось катастрофой. А этот высокий, носит бороду, в татуировках. Он мужественный, слушает только металл. Но у него есть куча «Лего». Он во многом отличается от меня, но и дополняет, с другой стороны. Я была так сосредоточена на том, чтобы найти кого-то похожего на меня. В итоге получила ужасный опыт. С моим нынешним парнем мы делаем комплименты друг другу, помогаем залечивать раны, смеемся и шутим. Мы понимаем друг друга. И он был прямо у меня под носом все это время! Просто нам обоим потребовалось время, чтобы открыть свои сердца и позволить этому случиться. Любовь находит тебя, когда ты меньше всего этого ждешь. А иногда она уже нашла тебя. Тебе просто нужно открыть свое сердце, чтобы увидеть ее. © Minimum_Most8038 / Reddit
- Всегда завидовала подруге. У нее такой муж классный: всегда дверь подержит, такси вызовет, вкусняшками побалует, денежки даст на покупки, когда холодно, пиджачок накинет, внимательный, заботливый, помнит все даты. А мой невнимательный, грубоватый. И чего я замуж вообще за него вышла? Вот только, как оказалось, муж подружки не только с ней такой милый был, но и еще с двумя девушками. Такой внимательный и щедрый, что одарил их детьми, одна родила сына, другая двойняшек, а подруга еще дочку, все родились с разницей в пару недель буквально! А мой угрюмый муж накопил нам на загородный дом. В топку цветочки, короче, я их в своем саду теперь выращиваю. © Подслушано / VK
Вторая история навеяла слова старой песни "Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь..."
- Мы были молоды и вообще не подходили друг другу, вели себя глупо. Мы расставались и снова сходились, потому что нас тянуло друг к другу. В конце концов мне все это надоело и я его бросила. Договорились, что повзрослеем и, если звезды сойдутся, попробуем снова. Встречались с другими людьми, но действительно лет через 5 случайно столкнулись. Решили попробовать воссоединиться, действовали очень осторожно. В итоге скоро поженимся. Иногда нам просто нужно вырасти до того человека, который нам якобы не подходит. Такое случается! © kcarvalh / Reddit
- У мужа бывшая жена была хозяюшка. По 10 блюд на столе, унитаз сверкает. Я же к быту отношусь проще, лень готовить — варю пельмени. И было у нас все норм, пока сестра мужа не призналась, что они все думали о том, что много наш брак не протянет. Мол, вот выяснится, что я ему рубашки крахмалить не буду, и он сбежит. Но нет, даже гладит сам. Душа в душу уже восемь лет.
- Моя будущая жена — не моя родственная душа. И я не ее. Мы не идеальная пара, наш союз даже близко не создан на небесах или не соответствует другим мистическим, мечтательным, недолговечным идеям. Однако мы — 2 зрелых человека, которые прошли через множество испытаний, совершили миллион ошибок, наши сердца были разбиты, но мы научились любить снова. Мы упорно трудимся над отношениями. Бесконечно много разговариваем, обмениваемся идеями и мечтами. Общение, прикосновения — это цемент, который свяжет нас вместе навсегда. Моя жена — не моя родственная душа. Мы не можем зависеть от таких мутных и хрупких идей. Нам нужна преданность через действие, уязвимость по выбору, привязанность без ожиданий. Наше будущее зависит от этого. © that_old_white_guy / Reddit
- Я женился в 25 лет по расчету. Никогда даже не думал о влюбленности. Мы с супругой без чувства вины признаем, что не любим друг друга. И нас это абсолютно устраивает. А утешение я нашел в работе. С радостью проводил по 10–12 часов в офисе. Обеспечивал семью всем необходимым и даже больше. Но все изменилось примерно через 4 года после свадьбы, у нас уже был ребенок. Коллега снесла мне крышу. Боролся с чувствами по-разному, даже уехал, но все бестолку, к тому же, они были взаимны. Сейчас живем в разных городах. Прошло несколько лет, но отношения все еще платонические. Моя супруга знает. Возможно, лет через 15, когда мы станем достаточно взрослыми, чтобы люди перестали нас осуждать, мы сможем быть вместе. © Anonymous / Quora
- Парень младше меня на 22 года. Больше года он пытался — то ухаживал, то после моего отшивания затихал ненадолго... потом снова появлялся. И вот честно скажу: я видела — он влюблен на полном серьезе! Стопятьсот раз говорил, что плевал на чужое мнение и слушать не хочет про мой возраст. В конце концов просто сказал: «Выходи за меня замуж!» Конечно, я не вовлеклась в эту авантюру, хотя парень красивый и очень интересный. © aksiniy_capricorn
- Всегда мечтала выйти замуж за мужчину с влиятельными богатыми родителями. Так и вышло, как мечтала. Мне тогда все твердили, что мы не пара, что я буду бедной родственницей. Конечно, в семью меня никто не принял сразу. Были и обидные намеки, и палки в колеса вставляли, и в гостях не хотели видеть. Я была неизменно мила и доброжелательна, и они все сдались. Меня приняли. Моих родных, конечно же, нет, но я стала членом семьи. Особенно, когда родила. С мужем развелись из-за его измены. И хоть я уже жена бывшая, но родня мужа меня всегда рады видеть, свекры всегда рады моим детям, финансово они более чем обеспечены, мне не надо думать ни об их образовании, ни об их недвижимости. У меня квартиры нет, но свекры помогли с хорошей работой, так что заработаю. Да, я часто терпела обиды, да, я прогибалась. Но в сухом остатке-то кто прав оказался? © Подслушано / Ideer
В сухом остатке просранная жизнь, половина которой ушла на прогибание.
- На 3 курсе сын познакомился с девушкой из очень богатой семьи. Я отговаривала его от отношений, ведь таким нужны салоны, рестораны, курорты. Он не послушал и сделал предложение. Ее родители тоже оказались против, не пришли на свадьбу и лишили спонсорства. И вот прошло 2 года, как вдруг моя младшая дочь серьезно заболела. Нужны были деньги на операцию, срочно. И моя невестка продала свою машину. Ни я, ни мой сын не просили ее об этом. Сама нашла покупателя, сама продала и принесла мне деньги. Я была в шоке и сказала, что не смогу ей вернуть их. А невестка ответила, что мы теперь семья, семье нужно помогать, ничего возвращать не нужно. Дочери сделали операцию, с ней все хорошо. Невестка теперь ездит на метро, но она такая же позитивная девушка и ее отношение ко мне или сыну не изменилось. И мне так жаль, что я не смогла разглядеть в этой девушке хорошего человека раньше. Стыдно за себя. Рада, что сын не послушал меня и выбрал любовь. © Палата № 6 / VK
- Моему мужчине 34 года. Директор фирмы. Жесткий, властный. Вместе уже год. Его мать против нашего союза, потому что я молодая и, по ее мнению, ему не пара. Успешная семья преподавателей собирают сплетни обо мне, закатывают ему концерты каждые выходные, караулят его, проверяют. Мать хватается за сердце, шантажирует своим здоровьем! А он каждый раз приезжает ко мне, чуть ли не плачет и говорит, что все образумятся. Жду. © Подслушано / Ideer
- Я кандидат наук, работаю на высокооплачиваемой работе, у мужа простая работа и среднее специальное. И как же достали все вокруг, кто говорит, что он мне не пара. Сейчас я беременна, и по финансовым причинам решили, что в декрет пойдет муж. Сказала родственникам, такое началось! Главный аргумент: он будет изменять, так как чувствует себя каким-то не таким рядом со мной. Я доверяю мужу и каждый день купаюсь в его заботе и нежности. И мы счастливы. © Подслушано / Ideer
