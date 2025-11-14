15 пар, которые провалили все тесты на совместимость, но им это не мешает

Часто мы слышим в адрес знакомых или даже в свой: «Они не пара». С легкой руки окружающих делаются выводы о том, подходят ли друг другу люди или нет. Но некоторые герои из нашей подборки историй пошли против системы и все же построили отношения с теми, кто якобы им не подходил. Одни дошли до своего «долго и счастливо», другим судьба уготовила другой финал.