Посмотрите, какими стали 20 наших любимых сказочных персонажей в руках современных киношников
Иногда я ловлю себя на мысли: как ярко в памяти живут сказочные герои из детства — с теми самыми лицами, голосами и костюмами из старых мультфильмов и фильмов. Но стоит открыть новый трейлер или включить свежую экранизацию — и узнаваемый персонаж вдруг предстает в совершенно другом облике. Современные режиссеры словно играют в переодевание, пытаясь переосмыслить классические образы на свой лад. Где-то выходит эффектно, где-то спорно, но точно не скучно.
Людмила
В мини-сериале 1972-го года от легендарного режиссера Александра Птушко главную героиню сыграла Наталия Петрова. Ее Людмила — утонченная, почти фарфоровая героиня с мечтательным взглядом. В грядущем фильме, выход которого запланирован на 2027 год, Людмилу сыграет Алена Долголенко — актриса, запомнившаяся нам по роли Натальи Гончаровой в нашумевшем фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Каким окажется новое прочтение образа — пока вопрос, но выбор явно не случайный.
Руслан
Если б не прочла, что речь идёт о Руслане и Людмиле, решила б, что наа фото справа - повзрослевший Маугли
В 1972-ом году витязя Руслана сыграл Валерий Козинец — румяный, крепкий, прямой, настоящий богатырь. В предстоящей фэнтези-экранизации роль Руслана исполнит Рузиль Минекаев — знакомый зрителю по сериалам «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Подслушано в Рыбинске». За роль Марата актер получил не только признание критиков, но и настоящую зрительскую любовь. Можно уверенно сказать, что перед нами молодой артист, у которого есть и классическая театральная выучка, и экранная харизма, в нем есть и внутренняя сила, и уязвимость — редкое сочетание, которое может сыграть на пользу экранному Руслану.
Черномор
Черномор - сказочный персонаж. Прекрасно сыгран Владимиром Фёдоровым. Стычкин же похож на реального человека.
В версии 1972 года Черномора сыграл Владимир Фёдоров — актер с уникальной внешностью, и не менее уникальной судьбой. По профессии — физик-ядерщик, автор научных трудов и изобретений, на экране он казался не просто злым, а мрачным, почти мистическим. Его Черномор был пугающе реален. В грядущей экранизации 2027 года роль примерит Евгений Стычкин — актер, которому одинаково удаются и трагикомические, и по-настоящему мрачные образы.
Царица
Ужасно выглядит царица Лизы Моряк. Такая, повидавшая виды, потрёпанная жизнью в прямом и переносном смысле тётка не первой свежести и молодости.
Голубкина была в этой роли идеальна.
Одна из самых известных цариц — конечно, та самая третья девица, что вышла замуж за царя Салтана. В экранизации 1966 года ее сыграла Лариса Голубкина — выразительная, обаятельная, с живым темпераментом. Ее героиня запоминалась не только сказочной красотой, но и внутренней искрой. В новой версии, которая выйдет в 2026 году, роль исполнит Лиза Моряк — актриса, известная по фильмам «Онегин» и «Жизнь по вызову». Выбор говорит сам за себя: образ явно будет звучать по-новому.
Царь Салтан
Прелесть какой царь Салтан получился у Андреева. С огромными глазами, курносый, милашка. Настоящий сказочный царь- батюшка.
Царь Салтан в экранизации Птушко — в исполнении Владимира Андреева — получился немного наивным. В нем не было грозности, но было благородство и великодушие. В новой экранизации царя сыграет Павел Прилучный. С актером такого темперамента образ обещает быть более резким и собранным. Уже не добрый сказочный батюшка, а мужчина, у которого за спиной и трон, и личные потери.
Кот Базилио
В культовом телефильме нашего детства образ Базилио воплотил гениальный Ролан Быков. Его кот — плутоватый проныра, побитый жизнью, чьи манипуляции звучат почти как легкий джаз — хрипловато и обаятельно. В экранизации, которая выйдет на экраны в первые дни нового 2026 год, кота сыграет Александр Петров. О своей роли актер сказал: «Кайфую, когда можно похулиганить на площадке. Мой Базилио — не кот, а человек. В поведении, во взгляде и в обаятельном эгоизме».
Лиса Алиса
Ой, баба яга это, а не Алиса 🤔 Исакова вообще нравится, но тут непонятно, какая лиса у нее получилась.
Роль Лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино» стала знаковой для Елены Санаевой и принесла ей широкую известность. Ее героиня получилась яркой хитрой плутовкой, обаятельной и артистичной, умеющей втереться в доверие. В новой экранизации лису сыграет Виктория Исакова — одна из востребованных актрис нашего времени, получившая признание за работу в таких сериалах как «Оттепель», «Вертинский», «Эпидемия». Одна из последних ярких ее работ — Флора в сериале «Дети перемен». Похоже нас ждет совсем другая Алиса — современная авантюристка, управляемая эмоциями, но с внутренней искрой.
Змей Горыныч
Деревянко, как ни загримируй, везде распознаваем. Здесь больше похож не на Змея, а на маньяка-наркомана.
В фильме «Василиса Прекрасная» от великого режиссера-скзочника Александра Роу показывали во всей красе — три головы, жаркое пламя. Для съемок использовали несколько макетов Змея, включая очень большой, который перевозили на четырех платформах. Внутри голов этого макета находились люди, которые приводили их в движение. Также применялась кукольная анимация для создания движения отдельных частей тела. В сериале «Волшебный участок» Змея играет Павел Деревянко. Это современный герой-злодей, без трех голов, но с тремя «сущностями» — брутальной, женской и детской — в одном персонаже
Снежная королева
Какой кошмар! Я даже не узнала любимую актрису Ольгу Медынич. Она здесь похожа на вампиршу, которая только что напилась крови.
В фильме «Тайна Снежной королевы» главную роль Снежной королевы исполнила неподражаемая Алиса Фрейндлих — запоминающаяся своей холодной, почти элегантной аурой, которая и создаёт нужный сказочный настрой. В сериале «Волшебный участок» эту роль сыграла Ольга Медынич. В ее трактовке эта сказочная героиня предстает с изрядной толикой безумства.
Баба-яга
Да, уж. Так расколбасило современную Бабу-Ягу. Честно сказать, кроме Милляра не знаю лучшего исполнителя этой роли.
В музыкальной новогодней сказке Бабу‑Ягу сыграла Валентина Кособуцкая — артистка Ленинградского театра музыкальной комедии. В ее исполнении ведьма получилась кокеткой, смешной и запоминающейся. В сериале «Волшебный участок» роль Бабы‑Яги исполнила Татьяна Догилева. Она не просто современная мошенница — рецидивистка с волшебным уклоном, но и яркая динамичная фигура, со своей историей.
Бременские музыканты
Пару раз пыталась посмотреть этот фильм, дольше нескольких минут ниасилила 😏
Мультфильм 1969-го года это рисованная классика, где яркость образа органично связана с музыкальным сопровождением. В фильме животных играют реальные актеры в — Роман Курцын (Пес), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел) и Аскар Нигамедзянов (Петух) — в гриме и аниматронике. При помощи современной магии кино каждый из них передает своему персонажу эмоции, движения, харизму, а не просто голос. Образы получились запоминающимися, телесными, с «эффектом зловещей долины».
Кощей Бессмертный
Злодея делаем обаятельным, витязя превращаем в голь перекатную, и вот уже дети не шибко понимают, где добро, а где зло, почему зло злое, если оно такое харизматичное и почему добро надо ценить и любить, если оно такое комично-пародийное, смешное, нелепое и унылое?
Молодцы, верной дорогой идут 👏
В фильме «Кащей Бессмертный» 1944-го года роль главного антагониста исполнил Георгий Милляр. Его Кащей — четко выстроенный сказочный злодей с узнаваемой внешностью, зловещими интонациями и театральной выразительностью. Это одна из самых знаковых экранных версий персонажа, с которой многие до сих пор сравнивают все последующие. В «Книге мастеров» Гоша Куценко сыграл Кощея Бессмертного, который предстает перед зрителем влюбленным, ревнивым и одиноким. Актер признавался, что когда надел черный костюм и нанес соответствующий грим, включая черные ногти, то почувствовал себя «самым крутым готом».
Солдат
Я влюбилась в солдата Олега Даля, когда была ребёнком. Именно такой образ сложился в моём понимании настоящего мужчины. Но, увы, современный "солдат" образца 2024 года не соответствует.
В «Старой, старой сказке» солдата играет Олег Даль. Его персонаж скорее мечтатель, немного простак. Добрый, открытый, с живыми глазами. Не герой на марше, а парень, который помогает, потому что не может иначе. И за ним интересно следить — потому что он теплый, настоящий. В «Огниве» 2024 года солдат совсем другой. Его играет Роман Евдокимов, и это уже не герой с открытым сердцем, а обычный парень, который оказался в странной ситуации. Он растерян, осторожен, больше наблюдает, чем действует. Такой не пойдет совершать подвиги — но может случайно спасти мир.
Марфушка
Настя и Марфушка подруги? Ещё и лучшие? Ну, да, современная толерантность зашкаливает.
В фильме 1964 года Марфушку сыграла Инна Чурикова — роль получилась колоритной: капризная, раздражающая, но такая живая и смешная. В новой версии, которую мы увидим в 2026 году, Марфу сыграет Елизавета Боярская. В этом фильме Марфа и Настя — лучшие подруги, поэтому рисунок роли должен быть совсем иным.
Забава
Рисованная Забава не очень мне нравилась по внешности. Как-то её нарисовали не красавицей. Но живая не лучше.
В мультфильме 1979 года Забава — веселая и смелая. Она помогает Ивану, не боится действовать, умеет мечтать и приносит в мультфильм тепло и душевность. В фильме 2024 года Забаву играет Ксения Трейстер. Образ остался узнаваемым, но видно, что героиня взрослее, спокойнее, хотя характер у нее тоже есть. Хотя некоторым зрителям показалось, что теперь Забава избалованная, своенравная девица, которая блажит от скуки.
Емеля
В старом мультике Емеля такой, каким его и представляешь с детства. Немного ленивый, немного простоватый. Такой, про которого сразу понятно: ну да, никуда не спешит, ну и что? В нем есть какая-то теплая наивность. В фильме 2023 года Емелю сыграл Никита Кологривый. Его герой — шумный, вспыльчивый, немного растерянный. Сначала к нему сложно привыкнуть — он как будто чужой. Но потом в нем что‑то цепляет. Где-то раздражает, где-то смешит, но в целом Емеля получился живой, понятный, местами даже трогательный.
Старик Хоттабыч
Толоконников не джин из эпохи интернета, а настоящий дед современности, только умеющий колдовать.
В фильме 1956 года Хоттабыча сыграл Николай Волков-старший. Его старик как из книжки: с длинной бородой, в восточных одеждах, немного смешной, но по‑своему трогательный. Он растерян в новом мире, старается понять, как все устроено, и от этого часто попадает в неловкие ситуации. Но именно это делает его живым и каким‑то родным. А в новой версии 2006 года Хоттабыча сыграл Владимир Толоконников — тот самый актер, который неподражаемо сыграл Шарикова в «Собачьем сердце». Его герой — совсем с другого полюса: дерзкий, непредсказуемый, с циничным чувством юмора. Джинн из эпохи интернета.
Кикимора
Олеся Железняк великолепная актриса. В образе Кикиморы она воплотила образ многих современных тёток-кикимор.
В фильме «Золотые рога» Кикимору сыграла Вера Алтайская — актриса, которую зрители хорошо помнят по роли Асырк из «Королевства кривых зеркал», Тетушки- Непогодушки из «Марьи-искусницы» и другим, ярким и характерным. Ее Кикимора — не страшная, а скорее театральная. Больше антуража, чем угрозы. Такую дети не боятся в серьез, а ждут, когда снова появится в кадре. А в фильме «Баба Яга спасает мир» в роли Кикиморы снялась
Олеся Железняк. У нее совсем другой образ: с уклоном в пародию, с современной подачей. Эта Кикимора не крадет детей и не жмется к болоту — она ходит по городу, спорит с Ягой и делает селфи.
Атаманша
В классическом мультфильме 1969 года Атаманша — настоящий бриллиант: с характером, с харизмой, с тем самым фирменным шансонным драйвом. Голос, пластика, жесты — все в ней запоминается с первого появления. Да, отрицательный персонаж, но чертовски обаятельный. В новой версии роль Атаманши исполнила Мария Аронова. Получилось ярко, с огоньком — образ ближе к оперетте, чем к мультяшному оригиналу. Кому-то покажется, что прежняя харизма ушла, кому-то — что наоборот, добавилась новая, театральная. В любом случае — роль выделяется, и пройти мимо нее трудно.
Красная Шапочка
В 1977 году в фильме Леонида Нечаева Красную Шапочку сыграла Яна Поплавская. Получилась у нее милая девочка — добрая, ироничная, смелая, такая, как ее представляешь по сказке. А в 2022 году вышло новое кино с Таисьей Калининой в главной роли. Актрису многие запомнили по роли Софы в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». В новом фильме зрителя ждет совсем другая история — взрослая, с серьезными моментами и фэнтезийной атмосферой. А Красная шапочка не просто смелая, решительная девочка, а героиня с важной миссией и чувством своего предназначения.
Представить идеальный кастинг для ремейка любимой сказки — задача не из простых. Вот несколько статей, в которых мы попытались сделать это и лишь вам судить получилось или нет:
Комментарии
Чёт не зашли совсем новые версии. Даже желания смотреть не возникло.
Ничего святого не осталось, всё залапали "новым прочтением", которое, увы, на порядок хуже оригинала.
Даже пытаться смотреть эти "новые прочтения" - себя не уважать. На мой взгляд, их даже создали ради эксперимента, просто поверить, насколько народ готов жрать г0вно.
Ремейки, ремейки... Лучшее нельзя улучшить. Изменить можно, но не всегда в лучшую сторону.
То ли иссякли новые идеи в кинематографе, то ли средства.
То, что теперь пытаются переснимать старые, добротные, любимые фильмы вызывает чувство раздражения и недоумения: "Зачем???"