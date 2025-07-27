Посмотрите, какими стали 20 наших любимых сказочных персонажей в руках современных киношников

Культура
10 минут назад

Иногда я ловлю себя на мысли: как ярко в памяти живут сказочные герои из детства — с теми самыми лицами, голосами и костюмами из старых мультфильмов и фильмов. Но стоит открыть новый трейлер или включить свежую экранизацию — и узнаваемый персонаж вдруг предстает в совершенно другом облике. Современные режиссеры словно играют в переодевание, пытаясь переосмыслить классические образы на свой лад. Где-то выходит эффектно, где-то спорно, но точно не скучно.

Людмила

В мини-сериале 1972-го года от легендарного режиссера Александра Птушко главную героиню сыграла Наталия Петрова. Ее Людмила — утонченная, почти фарфоровая героиня с мечтательным взглядом. В грядущем фильме, выход которого запланирован на 2027 год, Людмилу сыграет Алена Долголенко — актриса, запомнившаяся нам по роли Натальи Гончаровой в нашумевшем фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Каким окажется новое прочтение образа — пока вопрос, но выбор явно не случайный.

Руслан

В 1972-ом году витязя Руслана сыграл Валерий Козинец — румяный, крепкий, прямой, настоящий богатырь. В предстоящей фэнтези-экранизации роль Руслана исполнит Рузиль Минекаев — знакомый зрителю по сериалам «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Подслушано в Рыбинске». За роль Марата актер получил не только признание критиков, но и настоящую зрительскую любовь. Можно уверенно сказать, что перед нами молодой артист, у которого есть и классическая театральная выучка, и экранная харизма, в нем есть и внутренняя сила, и уязвимость — редкое сочетание, которое может сыграть на пользу экранному Руслану.

Черномор

Светлана БМВ
18 часов назад

Черномор - сказочный персонаж. Прекрасно сыгран Владимиром Фёдоровым. Стычкин же похож на реального человека.

-
-
Ответить

В версии 1972 года Черномора сыграл Владимир Фёдоров — актер с уникальной внешностью, и не менее уникальной судьбой. По профессии — физик-ядерщик, автор научных трудов и изобретений, на экране он казался не просто злым, а мрачным, почти мистическим. Его Черномор был пугающе реален. В грядущей экранизации 2027 года роль примерит Евгений Стычкин — актер, которому одинаково удаются и трагикомические, и по-настоящему мрачные образы.

Царица

Светлана БМВ
18 часов назад

Ужасно выглядит царица Лизы Моряк. Такая, повидавшая виды, потрёпанная жизнью в прямом и переносном смысле тётка не первой свежести и молодости.
Голубкина была в этой роли идеальна.

-
-
Ответить

Одна из самых известных цариц — конечно, та самая третья девица, что вышла замуж за царя Салтана. В экранизации 1966 года ее сыграла Лариса Голубкина — выразительная, обаятельная, с живым темпераментом. Ее героиня запоминалась не только сказочной красотой, но и внутренней искрой. В новой версии, которая выйдет в 2026 году, роль исполнит Лиза Моряк — актриса, известная по фильмам «Онегин» и «Жизнь по вызову». Выбор говорит сам за себя: образ явно будет звучать по-новому.

Царь Салтан

Светлана БМВ
18 часов назад

Прелесть какой царь Салтан получился у Андреева. С огромными глазами, курносый, милашка. Настоящий сказочный царь- батюшка.

-
-
Ответить

Царь Салтан в экранизации Птушко — в исполнении Владимира Андреева — получился немного наивным. В нем не было грозности, но было благородство и великодушие. В новой экранизации царя сыграет Павел Прилучный. С актером такого темперамента образ обещает быть более резким и собранным. Уже не добрый сказочный батюшка, а мужчина, у которого за спиной и трон, и личные потери.

Кот Базилио

В культовом телефильме нашего детства образ Базилио воплотил гениальный Ролан Быков. Его кот — плутоватый проныра, побитый жизнью, чьи манипуляции звучат почти как легкий джаз — хрипловато и обаятельно. В экранизации, которая выйдет на экраны в первые дни нового 2026 год, кота сыграет Александр Петров. О своей роли актер сказал: «Кайфую, когда можно похулиганить на площадке. Мой Базилио — не кот, а человек. В поведении, во взгляде и в обаятельном эгоизме».

Лиса Алиса

Роль Лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино» стала знаковой для Елены Санаевой и принесла ей широкую известность. Ее героиня получилась яркой хитрой плутовкой, обаятельной и артистичной, умеющей втереться в доверие. В новой экранизации лису сыграет Виктория Исакова — одна из востребованных актрис нашего времени, получившая признание за работу в таких сериалах как «Оттепель», «Вертинский», «Эпидемия». Одна из последних ярких ее работ — Флора в сериале «Дети перемен». Похоже нас ждет совсем другая Алиса — современная авантюристка, управляемая эмоциями, но с внутренней искрой.

Змей Горыныч

Светлана БМВ
18 часов назад

Деревянко, как ни загримируй, везде распознаваем. Здесь больше похож не на Змея, а на маньяка-наркомана.

-
-
Ответить

В фильме «Василиса Прекрасная» от великого режиссера-скзочника Александра Роу показывали во всей красе — три головы, жаркое пламя. Для съемок использовали несколько макетов Змея, включая очень большой, который перевозили на четырех платформах. Внутри голов этого макета находились люди, которые приводили их в движение. Также применялась кукольная анимация для создания движения отдельных частей тела. В сериале «Волшебный участок» Змея играет Павел Деревянко. Это современный герой-злодей, без трех голов, но с тремя «сущностями» — брутальной, женской и детской — в одном персонаже

Снежная королева

Светлана БМВ
18 часов назад

Какой кошмар! Я даже не узнала любимую актрису Ольгу Медынич. Она здесь похожа на вампиршу, которая только что напилась крови.

-
-
Ответить

В фильме «Тайна Снежной королевы» главную роль Снежной королевы исполнила неподражаемая Алиса Фрейндлих — запоминающаяся своей холодной, почти элегантной аурой, которая и создаёт нужный сказочный настрой. В сериале «Волшебный участок» эту роль сыграла Ольга Медынич. В ее трактовке эта сказочная героиня предстает с изрядной толикой безумства.

Баба-яга

Светлана БМВ
18 часов назад

Да, уж. Так расколбасило современную Бабу-Ягу. Честно сказать, кроме Милляра не знаю лучшего исполнителя этой роли.

-
-
Ответить

В музыкальной новогодней сказке Бабу‑Ягу сыграла Валентина Кособуцкая — артистка Ленинградского театра музыкальной комедии. В ее исполнении ведьма получилась кокеткой, смешной и запоминающейся. В сериале «Волшебный участок» роль Бабы‑Яги исполнила Татьяна Догилева. Она не просто современная мошенница — рецидивистка с волшебным уклоном, но и яркая динамичная фигура, со своей историей.

Бременские музыканты

Мультфильм 1969-го года это рисованная классика, где яркость образа органично связана с музыкальным сопровождением. В фильме животных играют реальные актеры в — Роман Курцын (Пес), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел) и Аскар Нигамедзянов (Петух) — в гриме и аниматронике. При помощи современной магии кино каждый из них передает своему персонажу эмоции, движения, харизму, а не просто голос. Образы получились запоминающимися, телесными, с «эффектом зловещей долины».

Кощей Бессмертный

Ira Kaa
18 часов назад

Злодея делаем обаятельным, витязя превращаем в голь перекатную, и вот уже дети не шибко понимают, где добро, а где зло, почему зло злое, если оно такое харизматичное и почему добро надо ценить и любить, если оно такое комично-пародийное, смешное, нелепое и унылое?

Молодцы, верной дорогой идут 👏

-
-
Ответить

В фильме «Кащей Бессмертный» 1944-го года роль главного антагониста исполнил Георгий Милляр. Его Кащей — четко выстроенный сказочный злодей с узнаваемой внешностью, зловещими интонациями и театральной выразительностью. Это одна из самых знаковых экранных версий персонажа, с которой многие до сих пор сравнивают все последующие. В «Книге мастеров» Гоша Куценко сыграл Кощея Бессмертного, который предстает перед зрителем влюбленным, ревнивым и одиноким. Актер признавался, что когда надел черный костюм и нанес соответствующий грим, включая черные ногти, то почувствовал себя «самым крутым готом».

Солдат

Светлана БМВ
17 часов назад

Я влюбилась в солдата Олега Даля, когда была ребёнком. Именно такой образ сложился в моём понимании настоящего мужчины. Но, увы, современный "солдат" образца 2024 года не соответствует.

-
-
Ответить

В «Старой, старой сказке» солдата играет Олег Даль. Его персонаж скорее мечтатель, немного простак. Добрый, открытый, с живыми глазами. Не герой на марше, а парень, который помогает, потому что не может иначе. И за ним интересно следить — потому что он теплый, настоящий. В «Огниве» 2024 года солдат совсем другой. Его играет Роман Евдокимов, и это уже не герой с открытым сердцем, а обычный парень, который оказался в странной ситуации. Он растерян, осторожен, больше наблюдает, чем действует. Такой не пойдет совершать подвиги — но может случайно спасти мир.

Марфушка

В фильме 1964 года Марфушку сыграла Инна Чурикова — роль получилась колоритной: капризная, раздражающая, но такая живая и смешная. В новой версии, которую мы увидим в 2026 году, Марфу сыграет Елизавета Боярская. В этом фильме Марфа и Настя — лучшие подруги, поэтому рисунок роли должен быть совсем иным.

Забава

Светлана БМВ
17 часов назад

Рисованная Забава не очень мне нравилась по внешности. Как-то её нарисовали не красавицей. Но живая не лучше.

-
-
Ответить

В мультфильме 1979 года Забава — веселая и смелая. Она помогает Ивану, не боится действовать, умеет мечтать и приносит в мультфильм тепло и душевность. В фильме 2024 года Забаву играет Ксения Трейстер. Образ остался узнаваемым, но видно, что героиня взрослее, спокойнее, хотя характер у нее тоже есть. Хотя некоторым зрителям показалось, что теперь Забава избалованная, своенравная девица, которая блажит от скуки.

Емеля

В старом мультике Емеля такой, каким его и представляешь с детства. Немного ленивый, немного простоватый. Такой, про которого сразу понятно: ну да, никуда не спешит, ну и что? В нем есть какая-то теплая наивность. В фильме 2023 года Емелю сыграл Никита Кологривый. Его герой — шумный, вспыльчивый, немного растерянный. Сначала к нему сложно привыкнуть — он как будто чужой. Но потом в нем что‑то цепляет. Где-то раздражает, где-то смешит, но в целом Емеля получился живой, понятный, местами даже трогательный.

Старик Хоттабыч

Светлана БМВ
16 часов назад

Толоконников не джин из эпохи интернета, а настоящий дед современности, только умеющий колдовать.

-
-
Ответить

В фильме 1956 года Хоттабыча сыграл Николай Волков-старший. Его старик как из книжки: с длинной бородой, в восточных одеждах, немного смешной, но по‑своему трогательный. Он растерян в новом мире, старается понять, как все устроено, и от этого часто попадает в неловкие ситуации. Но именно это делает его живым и каким‑то родным. А в новой версии 2006 года Хоттабыча сыграл Владимир Толоконников — тот самый актер, который неподражаемо сыграл Шарикова в «Собачьем сердце». Его герой — совсем с другого полюса: дерзкий, непредсказуемый, с циничным чувством юмора. Джинн из эпохи интернета.

Кикимора

Светлана БМВ
16 часов назад

Олеся Железняк великолепная актриса. В образе Кикиморы она воплотила образ многих современных тёток-кикимор.

-
-
Ответить

В фильме «Золотые рога» Кикимору сыграла Вера Алтайская — актриса, которую зрители хорошо помнят по роли Асырк из «Королевства кривых зеркал», Тетушки- Непогодушки из «Марьи-искусницы» и другим, ярким и характерным. Ее Кикимора — не страшная, а скорее театральная. Больше антуража, чем угрозы. Такую дети не боятся в серьез, а ждут, когда снова появится в кадре. А в фильме «Баба Яга спасает мир» в роли Кикиморы снялась
Олеся Железняк. У нее совсем другой образ: с уклоном в пародию, с современной подачей. Эта Кикимора не крадет детей и не жмется к болоту — она ходит по городу, спорит с Ягой и делает селфи.

Атаманша

В классическом мультфильме 1969 года Атаманша — настоящий бриллиант: с характером, с харизмой, с тем самым фирменным шансонным драйвом. Голос, пластика, жесты — все в ней запоминается с первого появления. Да, отрицательный персонаж, но чертовски обаятельный. В новой версии роль Атаманши исполнила Мария Аронова. Получилось ярко, с огоньком — образ ближе к оперетте, чем к мультяшному оригиналу. Кому-то покажется, что прежняя харизма ушла, кому-то — что наоборот, добавилась новая, театральная. В любом случае — роль выделяется, и пройти мимо нее трудно.

Красная Шапочка

В 1977 году в фильме Леонида Нечаева Красную Шапочку сыграла Яна Поплавская. Получилась у нее милая девочка — добрая, ироничная, смелая, такая, как ее представляешь по сказке. А в 2022 году вышло новое кино с Таисьей Калининой в главной роли. Актрису многие запомнили по роли Софы в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». В новом фильме зрителя ждет совсем другая история — взрослая, с серьезными моментами и фэнтезийной атмосферой. А Красная шапочка не просто смелая, решительная девочка, а героиня с важной миссией и чувством своего предназначения.

Представить идеальный кастинг для ремейка любимой сказки — задача не из простых. Вот несколько статей, в которых мы попытались сделать это и лишь вам судить получилось или нет:

Комментарии

Уведомления
Скрепя Сердцем
16 часов назад

Даже пытаться смотреть эти "новые прочтения" - себя не уважать. На мой взгляд, их даже создали ради эксперимента, просто поверить, насколько народ готов жрать г0вно.

-
-
Ответить
Светлана БМВ
16 часов назад

Ремейки, ремейки... Лучшее нельзя улучшить. Изменить можно, но не всегда в лучшую сторону.
То ли иссякли новые идеи в кинематографе, то ли средства.
То, что теперь пытаются переснимать старые, добротные, любимые фильмы вызывает чувство раздражения и недоумения: "Зачем???"

-
-
Ответить

Похожее