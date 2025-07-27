Посмотрите, какими стали 20 наших любимых сказочных персонажей в руках современных киношников

В «Старой, старой сказке» солдата играет Олег Даль. Его персонаж скорее мечтатель, немного простак. Добрый, открытый, с живыми глазами. Не герой на марше, а парень, который помогает, потому что не может иначе. И за ним интересно следить — потому что он теплый, настоящий. В «Огниве» 2024 года солдат совсем другой. Его играет Роман Евдокимов, и это уже не герой с открытым сердцем, а обычный парень, который оказался в странной ситуации. Он растерян, осторожен, больше наблюдает, чем действует. Такой не пойдет совершать подвиги — но может случайно спасти мир.