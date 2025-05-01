10 звезд, которые легко могли бы сыграть героев наших любимых мультфильмов

Золушка в анимационной версии 1979 года — словно соткана из воздуха: хрупкая, нежная, с большими печальными глазами. Среди современных актрис ближе всего к этой героине, на наш взгляд, стоит Светлана Иванова. Утонченная внешность и трогательная манера игры делают ее идеальной кандидаткой на роль сказочной героини. В сериале «Одна ночь любви» она воплощает образ доброй и нежной девушки.