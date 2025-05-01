10 звезд, которые легко могли бы сыграть героев наших любимых мультфильмов
Мир кино продолжает удивлять нас свежими экранизациями культовых мультфильмов из нашего детства. Мы пофантазировали, кто из современных актеров мог бы сыграть известных персонажей.
Кстати, вы можете предложить свои варианты.
Снежная Королева - Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова представляет собой типаж холодной красавицы, которая отлично справляется с ролью злодеек, и пример тоже — ее роль в «Последнем богатыре».
Аленушка — Виктория Разумовская
Виктория Разумовская стала известна благодаря сериалу «Казачок», где она играет веселую и своевольную девушку.
Илья Муромец — Данила Козловский
А как вам Данила Козловский в роли Илья Муромца?
Царевна-Лебедь - Юлия Франц
Вы можете помнить Юлия Франц по сериалу «Гоголь», где она сыграла дочь мельника. Легко представить эту красивую и талантливую девушку с кокошником на голове.
Золушка — Светлана Иванова
Золушка в анимационной версии 1979 года — словно соткана из воздуха: хрупкая, нежная, с большими печальными глазами. Среди современных актрис ближе всего к этой героине, на наш взгляд, стоит Светлана Иванова. Утонченная внешность и трогательная манера игры делают ее идеальной кандидаткой на роль сказочной героини. В сериале «Одна ночь любви» она воплощает образ доброй и нежной девушки.
Король — Вениамин Смехов
Вениамину Смехову прекрасно удалась роль благородного аристократа, что мы видим по «Мушкетерам». Поэтому и роль короля в «Золушке» можно доверить ему.
Кощей — Дмитрий Чеботарев
«Кощей. Начало» стартовал не так ярко, как «Богатыри», но собрал своих поклонников. Здесь главный герой борется Белым призраком. Он молод, силен, красив, бессмертен, а еще водит байк. И зовут его Кощей.
Предлагаем на его роль Дмитрия Чеботарева, известного по «Майору Грому» и «Вампирам средней полосы».
Царевич — Алексей Лукин
Если и браться за экранизацию «Сказки о царе Салтане», то хочется видеть там богатые костюмы и красивых актеров. Алексей Лукин мог бы сыграть царевича. Мы взяли кадр из сериала «Казачок», который, к слову, возглавил рейтинг лучших сериалов в 2024 году.
Мюнхаузен — Сергей Сергеев
По «Мюнхаузену» снят старый фильм, но технологии ушли далеко вперед, мы не против еще одной экранизации. А харизматичного приключенца вполне под силу воплотить на экране Сергею Сергееву («Невский», «Казачок», «Холоп 2»).