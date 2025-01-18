8 свежих книг, которые читатели закидали восхищенными отзывами

Если вы ищете, что почитать, вам в эту подборку. Здесь есть мощный детектив в сеттинге викторианской Англии, фэнтезийный Китай, японский фольклор, попадацы и магическая академия. А еще загадочные принцы и красавчики-некроманты. Ну и, конечно же, любовь.

А в бонусе немного расскажем о новинках 2025 года.

«Мрачный взвод»

Рита Хоффман. Мрачный Взвод. Их было трое — Варна, Дарий и Свят. Старшая дочь, брошенная отцом в лесу, сирота, метивший в святые, и нелюдимый звереныш, не расстающийся с мечом. Они росли вместе, пока однажды судьба не развела их дороги. Они встречаются вновь, чтобы разобраться с ошибками прошлого и истребить ведьм. Но так ли все просто, когда врагу доверяешь больше, чем другу?



В свет вышло коллекционное издание трехтомника с иллюстрациями от ALES.

«Мрачный взвод» — это что-то вроде ордена ведьмаков в славянском сеттинге. Здесь есть и старые боги, и ведьмы, и страшные темные ритуалы. Но линия Владлена более светлая. Это юноша из Мрачного Взвода, талантливый охотник, но бездарный бард. Что не мешает ему пытаться сочинять песни. В общем, Владлен по глупости ввязывает в приключение по самое не хочу. Смеялась в голос на моменте:

— А на меня можешь плюнуть?

— И на меня!

— Погодите, вы же их на костре сжечь собирались! © astra

«Академия хаоса»

Немудрая Сова 1 день назад Ой, да ладно, я иногда с удовольствием читаю нечто подобное, и это не мешает мне любить классическую литературу. Книги такого рода тем и хорошИ, что прочитал, посмеялся, и забыл.Иногда совсем не хочется быть интеллектуальной лЭди, а хочется чего-то ненавязчивого. - - Ответить

Ольга Ярошинская. Академия хаоса. У Арнеллы проснулся дар к хаосу. Девушка должна научиться им управлять или запечатать его навсегда. В Академии своя атмосфера: преподаватели то ли учат, то ли калечат, а по ночам в общежитии и вовсе шастает призрак. Куда проще отказаться от магии и выйти замуж, но если бы все было так просто.

Арнелла раскрывается осторожно, неторопливо, как цветок, который всех удивит. Ректор Родерик уверен в себе, достаточно жесткий и с чувством юмора. Автор с легкостью погружает нас в эмоциональный коктейль из сомнений, страхов, упрямства и пробуждающихся чувств.

Отдельно хочется отметить шикарного некроманта Изергаста. А его пикировки с Родериком — это просто восторг. Обожаю таких вредных язв с характером и уверенностью в своей неотразимости. В общем, книга восхитительна! Читать — однозначно рекомендую. Очень сильно люблю академки. Их сейчас великое множество, но действительно классных не так много. © Дина Нуриева / Litres

«Избранный светом»

«Ждала солнца полтора месяца, чтобы сфотографировать вторую часть „Избранного“ — Дей главная звездочка, он этого достоин».

Рия Альв. Избранный светом. Фрит, еще недавно процветающий мир, стремительно и неотвратимо умирает. Магия его жителей слабеет, а там, где раньше были плодородные поля, раскрываются разломы, сочащиеся тьмой. Остановить разрушение и противостоять тьме сможет лишь избранный герой, призванный из другого мира. Но что делать Дею, этому самому герою, если он не хочет спасать чужой мир, рискуя собой?

Я в восторге. Вау, это потрясающая книга! Нет, я серьезно. Что понравилось? Буквально все. Нет, я не преувеличиваю. Мне в самом деле понравилось все. Слог автора. Книга написана красиво, читается быстро, легко и приятно, автор не загружает какими-то громоздкими описаниями. Все персонажи живые и интересные, так что наблюдать за ними хочется. Сюжет довольно динамичный, события постепенно развиваются и затягивают читателя. Так же в книге много шуток (они действительно классные, мне зашли), магии, путешествий, ну и очень классного магического мира. Оценка: 10/10. © Litmir. Odna is Moriyam / Telegram

«Похоронное бюро Хейзел и Смит»

Мария Руднева. Похоронное бюро Хейзел и Смит. Дориан Хэйзел и Валентайн Смит — не простые гробовщики. Они способны видеть призраков и говорить с ними. Призраки — их клиенты. Похоронное бюро «Хэйзел и Смит» предлагает огромный спектр услуг, бизнес набирает обороты, а в Лондоне тем временем происходит череда загадочных убийств. Честно признаюсь, что подобные готические названия меня не сильно привлекают. В итоге я довольна, что не побоялась и начала читать эту книгу. Читается она легко. Написано с иронией, со здоровой порцией юмора, а саму книгу хочется растащить на цитаты: уж слишком много тут всего того, что откликается. Если любите необычные истории с хорошей мистической составляющей, то эта книга точно для вас! © Оксана Гойкалова / Litres

«Дзюсан. Академия-фантом»

Сора Наумова, Мария Дубинина. Дзюсан. Академия-фантом. Поиски пропавшей сестры приводят бывшего детектива Генри Макалистера на одинокий остров в Японском море, в «Дзюсан» — элитную академию для особенных подростков.

Мистический детектив с японским колоритом, где читателю предстоит стать участником таинственных событий, скрывающихся в стенах академии на необитаемом острове. Слог, манера повествования, сюжет, химия между персонажами и юмор — все было подано очень вкусно и увлекательно. Ставлю 9 из 10! © Midnight memories / Telegram

«Князь штормовых земель»

Екатерина Соловьева. Князь штормовых земель. Айтар — младший княжич Штормовых земель. После смерти отца его сделали претендентом на престол, которого он не желал. Теперь юноша воюет против собственного брата и должен доказать, что достоин быть истинным правителем. Неожиданно в жизни Айтара появляется Миисса — девушка, которой суждено стать его спасением или погибелью. Екатерине удалось создать богатый, объемный и, что главное, работающий мир в рамках однотомника. Все эти обряды, праздники, духи — ярко и живо представляется. Яркими получились и ритуалы ведьм, да и в целом конфликт, связанный с ними. Медея — моя любимица.

История не только о борьбе за трон, о столкновении братьев — здесь и любовь, и зарождение дружбы, и разбитое сердце, и сложный выбор. Богатая на эмоции книга. © Мария / Chitai-gorod

«Возрождение Темной»

Hangover Unicorn 1 день назад Омг, зачем читать поделку под китайское фэнтези, если можно взять нормальную новеллу? Раз уж так хочется азиатского антуражу - - Ответить

Юлия Фим. Возрождение Темной. История вдохновлена Дейнерис и большой любовью к китайским дорамам.

В империи Чжао правят представители Светлой фракции, беловолосые легендарные герои страны, а представители Темной фракции, красноглазые демоны, преследуются по закону. Чживэй, попаданка, получает наихудший расклад из возможных в этом мире, и она не планирует спасать мир или даже себя.

Она просто хочет отомстить. Азиатская литература для меня как неизведанный дремучий лес. Но эту книгу прочитала за 2 дня! Автору не только удалось меня влюбить в свой мир, но еще и пробудить во мне интерес и к другим подобным историям. Открыв первую страницу книги, я правда, не ожидала, что чтение превратиться в настолько увлекательное путешествие. Мне не хотелось прощаться с данным миром. Здесь читатель встретит борьбу добра и зла, преданность делу и людям, предательство, обретение надежды, ну и, конечно же, любовь. © Di Asman / Litres

Бонус: литературные ожидания 2025 года

Кристина Выборнова. Орден вероятности. Когда сотрудница полиции Ирина Вавилова получает задание внедриться в секту «Орден Вероятности», она и представить не может, насколько тонка грань между реальностью и иллюзией. Лидер Ордена обещает невероятное: любое желание может стать реальностью благодаря мистическому Саду-над-временем. Но за мечту придется заплатить. И не только деньгами...

Здесь чудеса становятся угрозой, а прошлое указывает путь в будущее. Что важнее: исполнение желания или цена, которую придется за него заплатить?

Очень необычная история в жанре магреализма. Выйдет в издательстве «Лампочка».

Рита Хоффман. Загадочная история Аллана Уэйна. Это готический роман, который погружает в атмосферу Брэма Стокера. Читателя ждут монстры из европейского бестиария, классические вампиры и безумный аристократ. Книга встроена в мир «Ловца чудес», однако читается автономно. Издательство «Миф».



Ольга Болдырева. Завет Лазаря. Лазарь Рихтер — судья святейшего престола. Он берется за задание защитить кронпринца. Но, оказавшись под Рождество в городе, где происходит серия ритуальных убийств, герой открывает тайны своего прошлого и оказывается втянут в разборки высших сил. Выходит в издательстве «Полынь».

Я набрела эту книгу после другой истории Ольги — об эльфе, который сбежал из своих лесов и поселился в веселом квартале. По ощущениям, «Завет Лазаря» серьезнее. (Я прочитала главы, выложенные в открытый доступ). Нас ждет очень захватывающий сюжет. Отдельный восторг — описание еды. Кажется, что ты сидишь рядом в таверне с героем и ешь эту прекрасную шкварчащую карточешку. © astra