Тамара Макарова сыграла шикарно и сама неимоверная красавица. Не представляю другую актрису в этой роли.
Как могли бы выглядеть персонажи из наших любимых сказок, если бы их сыграли звезды Голливуда
Мы очень любим представлять альтернативные реальности. Что, если бы герои старых фильмов жили бы в наше время? Или как они могли бы выглядеть, если бы превратились в котов? Вот, например, сегодня нам захотелось создать мир, в котором наших любимых сказочных персонажей сыграли голливудские актеры. И вот что получилось.
В статье содержатся изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
1. Хозяйка медной горы в фильме "Каменный цветок". Тамара Макарова и Шарлиз Терон
2. Царь-девица в "Коньке-Горбунке". Паулина Андреева и Вайнона Райдер
3. Старик Хоттабыч в фильме "Старик Хоттабыч". Николай Волков и Ричард Гир
4. Заря-Заряница в фильме "Конек-горбунок". Марина Ковалева и Кейт Уинслет
5. Иван-Дурак в "Коньке-Горбунке". Антон Шагин и Хэйли Джоэл Осмент
6. Василиса в сказке "По щучьему велению". Мила Ершова и Эль Фаннинг
7. Чудо-Юдо в фильме "Варвара-краса, длинная коса". Георгий Милляр и Аль Пачино
8. Богатый жених Поль в "Летучем корабле". Андрей Бурковский и Донал Глисон
9. Черепаха Тортила в "Приключениях Буратино". Рина Зеленая и Хелен Миррен
Рина Зеленая всем Тортилам Тортила. Заменить её всё равно, что н.а святое покуситься)
10. Иван в "Последнем богатыре". Виктор Хориняк и Александр Скарсгард
йуй.... уберите этого инвалида с микроцефалией.... Это уже никуда не годится....
11. Принцесса в "Старой, старой сказке". Марина Неёлова и Аня Тейлор-Джой
12. Варвара в "Последнем богатыре". Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид
13. Анидаг в "Королевстве кривых зеркал". Лидия Вертинская и Ева Грин
Лидия Вертинская сыграла шикарно! Не представляю никого другого в этой роли.
14. Баба Яга в фильме "Баба Яга спасает мир". Людмила Артемьева и Хелена Бонем Картер
Хелена хороша, но не в этой роли! Артемьеву здесь не заменить, потрясающая, колоритная актриса
15. Василиса в фильме "Василиса Прекрасная". Валентина Сорогожская и Дженнифер Лоуренс
И вот еще несколько миров, которые создала наша фантазия:
Комментарии
Ничего интересного. Слева фото, справа ИИ за уши притянуто. 👎👎👎
Остаётся только порадоваться, что никому пока в голову не пришло переснять ремейки с такими заменами