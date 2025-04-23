Как могли бы выглядеть персонажи из наших любимых сказок, если бы их сыграли звезды Голливуда

Кино
2 часа назад

Мы очень любим представлять альтернативные реальности. Что, если бы герои старых фильмов жили бы в наше время? Или как они могли бы выглядеть, если бы превратились в котов? Вот, например, сегодня нам захотелось создать мир, в котором наших любимых сказочных персонажей сыграли голливудские актеры. И вот что получилось.

В статье содержатся изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

1. Хозяйка медной горы в фильме "Каменный цветок". Тамара Макарова и Шарлиз Терон

2. Царь-девица в "Коньке-Горбунке". Паулина Андреева и Вайнона Райдер

© Конек-Горбунок / СТВ, Courtesy Everett Collection / East News

3. Старик Хоттабыч в фильме "Старик Хоттабыч". Николай Волков и Ричард Гир

4. Заря-Заряница в фильме "Конек-горбунок". Марина Ковалева и Кейт Уинслет

5. Иван-Дурак в "Коньке-Горбунке". Антон Шагин и Хэйли Джоэл Осмент

© Конек-Горбунок / СТВ, Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

6. Василиса в сказке "По щучьему велению". Мила Ершова и Эль Фаннинг

7. Чудо-Юдо в фильме "Варвара-краса, длинная коса". Георгий Милляр и Аль Пачино

8. Богатый жених Поль в "Летучем корабле". Андрей Бурковский и Донал Глисон

© Летучий корабль / ТПО «Рок», Evan Agostini / Invision / East News

9. Черепаха Тортила в "Приключениях Буратино". Рина Зеленая и Хелен Миррен

10. Иван в "Последнем богатыре". Виктор Хориняк и Александр Скарсгард

MelantoMania
14 часов назад

йуй.... уберите этого инвалида с микроцефалией.... Это уже никуда не годится....

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11. Принцесса в "Старой, старой сказке". Марина Неёлова и Аня Тейлор-Джой

12. Варвара в "Последнем богатыре". Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид

© Последний богатырь / Yellow, Black & White, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

13. Анидаг в "Королевстве кривых зеркал". Лидия Вертинская и Ева Грин

14. Баба Яга в фильме "Баба Яга спасает мир". Людмила Артемьева и Хелена Бонем Картер

Вероника
10 часов назад

Хелена хороша, но не в этой роли! Артемьеву здесь не заменить, потрясающая, колоритная актриса

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15. Василиса в фильме "Василиса Прекрасная". Валентина Сорогожская и Дженнифер Лоуренс

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