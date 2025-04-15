Мы заменили персонажей наших любимых фильмов котиками и теперь просто не можем перестать хихикать
Кажется, куда ни добавь котиков, все становится только лучше. Вот мы и решили похулиганить и заменить героев наших любимых фильмов на усатых-полосатых. Получилось так потешно, что мы просто не можем не показать это всему миру. Кстати, мы не стали подписывать, какие шедевры кинематографа мы брали за основу, так что можете смело писать свои догадки в комментариях под фото.
В статье использованы материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.
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я кота своего звала Фофоня😂😂 как раз рыжик был, в окрасе было больше белого, но как достанет которыйя ему предъявляла: "ну какой ты Фокс? ты ж Фофоня-Афоня!"
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Лучшая картинка в подборке, т.к. не видно анатомически сомнительных конечностей.
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И вот еще несколько статей, в которых чудесным образом переплелись фильмы и искусственный интеллект: