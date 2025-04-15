Мы заменили персонажей наших любимых фильмов котиками и теперь просто не можем перестать хихикать

Кажется, куда ни добавь котиков, все становится только лучше. Вот мы и решили похулиганить и заменить героев наших любимых фильмов на усатых-полосатых. Получилось так потешно, что мы просто не можем не показать это всему миру. Кстати, мы не стали подписывать, какие шедевры кинематографа мы брали за основу, так что можете смело писать свои догадки в комментариях под фото.

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