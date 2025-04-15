Мы заменили персонажей наших любимых фильмов котиками и теперь просто не можем перестать хихикать

Кино
59 минут назад

Кажется, куда ни добавь котиков, все становится только лучше. Вот мы и решили похулиганить и заменить героев наших любимых фильмов на усатых-полосатых. Получилось так потешно, что мы просто не можем не показать это всему миру. Кстати, мы не стали подписывать, какие шедевры кинематографа мы брали за основу, так что можете смело писать свои догадки в комментариях под фото.

В статье использованы материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

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Чертово_колёсико
21 час назад

я кота своего звала Фофоня😂😂 как раз рыжик был, в окрасе было больше белого, но как достанет которыйя ему предъявляла: "ну какой ты Фокс? ты ж Фофоня-Афоня!"

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O_о
21 час назад

Ой, вот тут выражения лиц прекрасно подобраны) Мордочек

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O_о
21 час назад

Стоп, а вот это Нетфликс какой-то. Такие длинные морды обычно у котов

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A_n_s_y
36 минут назад

Лучшая картинка в подборке, т.к. не видно анатомически сомнительных конечностей.

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Комментарии

Уведомления
Балади
22 часа назад

Адме, в конце нужно было бы как-то обыграть фото с котом бегемотом)

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