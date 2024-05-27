Как бы выглядели герои фильмов прошлого века, если бы за них взялись современные стилисты
Кино
1 час назад
Любопытно, как бы выглядел неприкаянный Афоня из одноименного фильма, если бы жил в наше время. Или, к примеру, королева бензоколонки Люда. В общем, мы решили пофантазировать и с помощью искусственного интеллекта представить, какими могли стать персонажи из старых добрых фильмов прошлого века, если бы магическим образом оказались нашими современниками.
Василий, «Любовь и голуби»
Людмила, «Королева бензоколонки»
Марианна, «Полосатый рейс»
Вера, «Вокзал для двоих»
Афанасий, «Афоня»
Надежда, «Бриллиантовая рука»
Управдом, «Бриллиантовая рука»
Лида, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Плохо подобран образец для замены лиц. Овад вообще не тот. И округлое как блин лицо актрисы "съелось" искусственным интеллектом. Не то
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Зоя, «Три плюс два»
Татьяна, «Весна на Заречной улице»
Саша, «Весна на Заречной улице»
Надя, «Самая обаятельная и привлекательная»
Володя, «Самая обаятельная и привлекательная»
Принцесса, «Обыкновенное чудо»
Но порой, чтобы трансформировать внешность, и никакого фотошопа не нужно, ведь с этим на ура справляется время. И в этом вы наглядно можете убедиться, посмотрев на изменения легендарных французских дуэтов.
Фото на превью Афоня / Мосфильм, Вокзал для двоих / Мосфильм
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