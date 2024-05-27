Как бы выглядели герои фильмов прошлого века, если бы за них взялись современные стилисты

Кино
1 час назад

Любопытно, как бы выглядел неприкаянный Афоня из одноименного фильма, если бы жил в наше время. Или, к примеру, королева бензоколонки Люда. В общем, мы решили пофантазировать и с помощью искусственного интеллекта представить, какими могли стать персонажи из старых добрых фильмов прошлого века, если бы магическим образом оказались нашими современниками.

Василий, «Любовь и голуби»

Людмила, «Королева бензоколонки»

Марианна, «Полосатый рейс»

Вера, «Вокзал для двоих»

Афанасий, «Афоня»

Надежда, «Бриллиантовая рука»

Управдом, «Бриллиантовая рука»

Лида, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Mey
5 дней назад

Плохо подобран образец для замены лиц. Овад вообще не тот. И округлое как блин лицо актрисы "съелось" искусственным интеллектом. Не то

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Зоя, «Три плюс два»

Татьяна, «Весна на Заречной улице»

Саша, «Весна на Заречной улице»

Надя, «Самая обаятельная и привлекательная»

Володя, «Самая обаятельная и привлекательная»

Принцесса, «Обыкновенное чудо»

Mey
5 дней назад

Актриса неузнаваема. Она как будто из дорамы вылезла

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Но порой, чтобы трансформировать внешность, и никакого фотошопа не нужно, ведь с этим на ура справляется время. И в этом вы наглядно можете убедиться, посмотрев на изменения легендарных французских дуэтов.

Фото на превью Афоня / Мосфильм, Вокзал для двоих / Мосфильм

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