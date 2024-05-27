Как бы выглядели герои фильмов прошлого века, если бы за них взялись современные стилисты

Любопытно, как бы выглядел неприкаянный Афоня из одноименного фильма, если бы жил в наше время. Или, к примеру, королева бензоколонки Люда. В общем, мы решили пофантазировать и с помощью искусственного интеллекта представить, какими могли стать персонажи из старых добрых фильмов прошлого века, если бы магическим образом оказались нашими современниками.