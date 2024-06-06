простите, пожалуйста, дорогие Эдми, какого возраста Гузееву взяли на фото?
Как бы выглядели киногероини «с чудинкой», если бы их сыграли наши любимые актрисы
Современный кинематограф полон чудаковатых героинь. Они яркие, бесстрашные, привлекательные, иногда злые, иногда гениальные, но все как один сильно отличаются от окружающих. Раньше таких женских персонажей было раз, два и обчелся. Вот мы и представили, как они могли бы выглядеть, если бы их сыграли великие актрисы, пик карьеры которых пришелся в основном на прошлый век. А помог нам в этом искусственный интеллект.
Круэлла Де Виль, Гленн Клоуз и Лариса Гузеева
Уэнздей Аддамс, Дженна Ортега и Анастасия Вертинская
Харли Квинн, Марго Робби и Светлана Светличная
Эффи Тринкет, Элизабет Бэнкс и Галина Польских
какое-то у Галины мелкое лицо тут, мне казалось, что оно должно быть чуть крупнее.
Злая королева, Джулия Робертс и Елена Проклова
Рэд Харрингтон, Хелена Бонем Картер и Татьяна Самойлова
Мисс Перегрин, Ева Грин и Любовь Полищук
Марго Тененбаум, Гвинет Пэлтроу и Ирина Муравьева
Белла Бакстер, Эмма Стоун и Евгения Симонова
Фея-крестная, Хелена Бонем Картер и Алиса Фрейндлих
Фиби Буффе, Лиза Кудроу и Надежда Румянцева
Элизабет Хармон, Аня Тейлор-Джой и Наталья Селезнева
Белая Королева, Энн Хэтэуэй и Ирина Алферова
Харли Квинн, Леди Гага и Инна Чурикова
Миссис Колтер, Николь Кидман и Людмила Гурченко
Если вам нравятся подобные фантазии, предлагаем посмотреть на то, как могли бы выглядеть сказочные персонажи, если бы их сыграли яркие голливудские актеры и актрисы.
Комментарии
а чем при выборе руководствовались? овалом лица, чтобы менять проще было?
Под слоями фотошопа половину вообще узнать не смогла. Но местами забавно.