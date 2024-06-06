Как бы выглядели киногероини «с чудинкой», если бы их сыграли наши любимые актрисы

Кино
6 часов назад

Современный кинематограф полон чудаковатых героинь. Они яркие, бесстрашные, привлекательные, иногда злые, иногда гениальные, но все как один сильно отличаются от окружающих. Раньше таких женских персонажей было раз, два и обчелся. Вот мы и представили, как они могли бы выглядеть, если бы их сыграли великие актрисы, пик карьеры которых пришелся в основном на прошлый век. А помог нам в этом искусственный интеллект.

Круэлла Де Виль, Гленн Клоуз и Лариса Гузеева

Tina Tanton
3 часа назад

простите, пожалуйста, дорогие Эдми, какого возраста Гузееву взяли на фото?

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Уэнздей Аддамс, Дженна Ортега и Анастасия Вертинская

Харли Квинн, Марго Робби и Светлана Светличная

Tina Tanton
2 часа назад

почти промах, Светличной не хватает той чудинки, что есть у Марго

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Эффи Тринкет, Элизабет Бэнкс и Галина Польских

Tina Tanton
3 часа назад

какое-то у Галины мелкое лицо тут, мне казалось, что оно должно быть чуть крупнее.

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Злая королева, Джулия Робертс и Елена Проклова

Рэд Харрингтон, Хелена Бонем Картер и Татьяна Самойлова

Мисс Перегрин, Ева Грин и Любовь Полищук

Марго Тененбаум, Гвинет Пэлтроу и Ирина Муравьева

Белла Бакстер, Эмма Стоун и Евгения Симонова

Фея-крестная, Хелена Бонем Картер и Алиса Фрейндлих

Фиби Буффе, Лиза Кудроу и Надежда Румянцева

Элизабет Хармон, Аня Тейлор-Джой и Наталья Селезнева

Белая Королева, Энн Хэтэуэй и Ирина Алферова

Харли Квинн, Леди Гага и Инна Чурикова

Миссис Колтер, Николь Кидман и Людмила Гурченко

Если вам нравятся подобные фантазии, предлагаем посмотреть на то, как могли бы выглядеть сказочные персонажи, если бы их сыграли яркие голливудские актеры и актрисы.

Фото на превью The Queen's Gambit / Netflix, The Suicide Squad / DC Entertainment

Комментарии

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Jiàngzāi
5 часов назад

Под слоями фотошопа половину вообще узнать не смогла. Но местами забавно.

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