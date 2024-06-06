Как бы выглядели киногероини «с чудинкой», если бы их сыграли наши любимые актрисы

Современный кинематограф полон чудаковатых героинь. Они яркие, бесстрашные, привлекательные, иногда злые, иногда гениальные, но все как один сильно отличаются от окружающих. Раньше таких женских персонажей было раз, два и обчелся. Вот мы и представили, как они могли бы выглядеть, если бы их сыграли великие актрисы, пик карьеры которых пришелся в основном на прошлый век. А помог нам в этом искусственный интеллект.