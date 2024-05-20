Как бы выглядели сказочные киноперсонажи, если бы их как по щучьему велению сыграли звезды Голливуда
Кино
2 часа назад
Среди всех книжных персонажей сказочные все-таки выделяются. Ведь мы знакомимся с ними еще в детстве, они нам как-то ближе и роднее. Мы уже видели, какими они получились в экранизациях прошлого века и в современных. А теперь хотим немного похулиганить и с помощью искусственного интеллекта представить, как бы они выглядели, если бы их сыграли популярные голливудские актеры.
Василиса в фильме «Василиса Прекрасная». Валентина Сорогожская и Дженнифер Лоуренс
Заря-Заряница в фильме «Конек-горбунок». Марина Ковалева и Кейт Уинслет
Красная Шапочка в фильме «Красная Шапочка». Таисья Калинина и Миа Васиковска
Настенька в фильме «Морозко». Наталья Седых и Эмма Уотсон
Спальник в фильме «Конек-Горбунок». Ян Цапник и Джереми Реннер
Принцесса в фильме «Бременские музыканты». Валентина Ляпина и Маккензи Фой
© Бременские музыканты / Союзмультфильм, Photo Credit: Laurie Sparham / Everett Collection / East News
Коля Герасимов в фильме «Сто лет тому вперед». Марк Эйдельштейн и Тимоти Шаламе
© Сто лет тому вперед / Централ Партнершип, Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News
Царевна-лебедь в сказке «Сказке о царе Салтане». Ксения Рябинкина и Марго Робби
Баба Яга в фильме «Баба Яга спасает мир». Людмила Артемьева и Хелена Бонем Картер
Хозяйка медной горы в фильме «Каменный цветок». Тамара Макарова и Шарлиз Терон
Порой с течением времени никакого фотошопа не нужно, чтобы кардинально изменить внешность человека. А убедится в этом вы можете, заглянув в эти статьи:
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