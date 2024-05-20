Как бы выглядели сказочные киноперсонажи, если бы их как по щучьему велению сыграли звезды Голливуда

Среди всех книжных персонажей сказочные все-таки выделяются. Ведь мы знакомимся с ними еще в детстве, они нам как-то ближе и роднее. Мы уже видели, какими они получились в экранизациях прошлого века и в современных. А теперь хотим немного похулиганить и с помощью искусственного интеллекта представить, как бы они выглядели, если бы их сыграли популярные голливудские актеры.

