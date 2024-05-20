Как бы выглядели сказочные киноперсонажи, если бы их как по щучьему велению сыграли звезды Голливуда

Кино
2 часа назад

Среди всех книжных персонажей сказочные все-таки выделяются. Ведь мы знакомимся с ними еще в детстве, они нам как-то ближе и роднее. Мы уже видели, какими они получились в экранизациях прошлого века и в современных. А теперь хотим немного похулиганить и с помощью искусственного интеллекта представить, как бы они выглядели, если бы их сыграли популярные голливудские актеры.

Василиса в фильме «Василиса Прекрасная». Валентина Сорогожская и Дженнифер Лоуренс

Заря-Заряница в фильме «Конек-горбунок». Марина Ковалева и Кейт Уинслет


Красная Шапочка в фильме «Красная Шапочка». Таисья Калинина и Миа Васиковска

© Красная шапочка / Три А, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Настенька в фильме «Морозко». Наталья Седых и Эмма Уотсон

Спальник в фильме «Конек-Горбунок». Ян Цапник и Джереми Реннер

© Конек-Горбунок / CTB / СТВ, Chris Pizzello / Invision / East News

Принцесса в фильме «Бременские музыканты». Валентина Ляпина и Маккензи Фой

© Бременские музыканты / Союзмультфильм, Photo Credit: Laurie Sparham / Everett Collection / East News

Коля Герасимов в фильме «Сто лет тому вперед». Марк Эйдельштейн и Тимоти Шаламе

© Сто лет тому вперед / Централ Партнершип, Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Царевна-лебедь в сказке «Сказке о царе Салтане». Ксения Рябинкина и Марго Робби

Баба Яга в фильме «Баба Яга спасает мир». Людмила Артемьева и Хелена Бонем Картер

Хозяйка медной горы в фильме «Каменный цветок». Тамара Макарова и Шарлиз Терон

Порой с течением времени никакого фотошопа не нужно, чтобы кардинально изменить внешность человека. А убедится в этом вы можете, заглянув в эти статьи:

Фото на превью Морозко / Киностудия им. М. Горького, Василиса Прекрасная / Союздетфильм

Комментарии

Уведомления

Похожее