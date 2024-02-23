Как в юности выглядели неголливудские актеры, которые одним взглядом прожигали наши сердца насквозь

Каждому актеру нужно с чего-то начинать. И обычно стартом становятся театральные постановки, малобюджетные фильмы или просто крохотные роли. Поэтому и немудрено, что мало кто из нас знает, как выглядели звезды в юности или в своих первых работах. Особенно это касается артистов, которые родились за сотни тысяч километров от Голливуда и начинали карьеру у себя на родине. Мы решили устранить это недоразумение.