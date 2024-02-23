Как в юности выглядели неголливудские актеры, которые одним взглядом прожигали наши сердца насквозь

Культура
1 час назад

Каждому актеру нужно с чего-то начинать. И обычно стартом становятся театральные постановки, малобюджетные фильмы или просто крохотные роли. Поэтому и немудрено, что мало кто из нас знает, как выглядели звезды в юности или в своих первых работах. Особенно это касается артистов, которые родились за сотни тысяч километров от Голливуда и начинали карьеру у себя на родине. Мы решили устранить это недоразумение.

Стеллан Скарсгард

Александр Скарсгард

Луи Гаррель

Гийом Кане

Даниэль Брюль

Том Хиддлстон

Бенедикт Камбербэтч

Жамель Деббуз

Гаэль Гарсиа Берналь

Марио Касас

Эдгар Рамирес

Вагнер Моура

Мартин Фриман

Дэвид Теннант

Факундо Арана

Юэль Киннаман

Бенисио Дель Торо

Педро Паскаль

Да, многие актеры со времен своих первых ролей успели сильно измениться. И если вы любите фотографии, на которых запечатлена большая разница, то у нас как раз есть подходящая статья.

Фото на превью Bird Box: Barcelona / Fish Blowing Bubbles and co-producers, SMS, sin miedo a soñar / Globomedia, The Legend of Tarzan / Warner Bros. and co-producers, Zoolander / Paramount Pictures and co-producers

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее