Как бы выглядели героини старых добрых фильмов прошлого века, если бы они вжух — и перенеслись в наше время

Кино
5 часов назад

Искусственный интеллект «зародился» в 50-х годах прошлого века. С той поры он прошел через множество изменений, и возможности его возросли. Сейчас с его помощью можно создавать практически какие угодно картинки, оживлять фотографии, ну и, конечно, отправлять в наше время героинь классического кинематографа XX века.

1. Реджина Лэмперт, «Шарада»

2. Дороти Шо, «Джентльмены предпочитают блондинок»

3. Трейси Саманта Лорд, «Филадельфийская история»

East News

4. Мэгги Поллит, «Кошка на раскаленной крыше»

5. Лора Мередит, «Имитация жизни»

6. Кэти Селден, «Поющие под дождем»

7. Миссис де Винтер, «Ребекка»

Courtesy Everett Collection / East News

8. Элли Эндрюс, «Это случилось однажды ночью»

EAST NEWS

9. Алисия Губерман, «Дурная слава»

Courtesy Everett Collection / East News

10. Бриджит О’Шонесси, «Мальтийский сокол»

11. Эсмеральда, «Собор Парижской Богоматери»

12. Сьюзен Кейн, «Гражданин Кейн»

13. Линда Кин, «Потанцуем?»

14. Мадлен Элстер, «Головокружение»

15. Лиза Фремонт, «Окно во двор»

East News

16. Виржини Дандье, «Танцуй со мной»

А если вы хотите еще посмотреть на возможности искусственного интеллекта, то у нас есть для вас несколько отличных статей:

Фото на превью Voulez-vous danser avec moi? / Francos Films, Charade / Stanley Donen Films

Комментарии

Уведомления
Ио
4 часа назад

нужно учитывать не только моду ,но и характер героини. Не думаю что современная Эсмеральда носила бы белую рубашку с воротничком. И героиня Имитации жизни осталась бы в своем деловом стиле .

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