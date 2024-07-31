Как бы выглядели героини старых добрых фильмов прошлого века, если бы они вжух — и перенеслись в наше время

Искусственный интеллект «зародился» в 50-х годах прошлого века. С той поры он прошел через множество изменений, и возможности его возросли. Сейчас с его помощью можно создавать практически какие угодно картинки, оживлять фотографии, ну и, конечно, отправлять в наше время героинь классического кинематографа XX века.