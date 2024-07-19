Как сложилась судьба 10 принцев и принцесс из сказок нашего детства (Спойлер: преподавали ритмику и торговали на рынке)

В детстве мы прилипали к экрану при первых звуках заставки программы «В гостях у сказки» и погружались в волшебный мир, где жили принцы и принцессы, царевичи и царевны. Уже во взрослом возрасте мы стали открывать для себя мир большого кино и обнаружили, что одни из наших любимых актеров на самом деле снимались не только в сказках, а другие навсегда ушли из профессии.

Алексей Консовский

В 1947 зрители увидели Консовского в роли Принца в сказке «Золушка». Сначала худсовет не хотел утверждать актера, которому было уже хорошо за 30, на роль юного наследника престола. Но по итогам проб было решено взять именно Алексея при условии, что ему нанесут хороший грим. В 1964 году, когда актер предстал в образе волшебника в первой экранизации «Обыкновенного чуда», ему уже не пришлось скрывать свой возраст. Консовского не стало в 1991 году. До конца жизни он продолжал сниматься в кино и озвучивать фильмы и мультфильмы. Именно его голосом говорит лорд Кентервиль в мультике «Кентервильское привидение».

Додо Чоговадзе

Исполнительнице роли царевны Будур в сказке «Волшебная лампа Аладдина» было всего 14 лет". После этого актриса появилась на большом экране всего один раз — спустя 15 лет она снялась в киноповести «В небе «Ночные ведьмы», где сыграла летчицу Софико. Додо Чоговадзе больше не снималась в кино и посвятила свою жизнь преподаванию танцев и ритмики в театральном университете.

Александр Галибин

Актер до сих пор активно снимается в кино. Многие из нас знают его по роли Мастера в «Мастере и Маргарите» 2005 года, где он сыграл в тандеме с Анной Ковальчук. Но только настоящие поклонники творчества актера помнят его в образе принца Жака в сказке «Ослиная шкура», которая вышла на экраны в 1982 году. Александру Галибину на момент съемок было 27 лет.



Сейчас актеру 68, он счастлив в третьем браке, воспитывает сына и дочь, преподает актерское мастерство и пробует свои силы в режиссуре.

Марина Неелова

В фильме нашего детства «Старая, старая сказка» начинающая актриса исполнила сразу три роли — капризной принцессы, ее совести и скромной дочки трактирщика. А в 2017 году в прокат вышла трагикомедия «Карп отмороженный», где Неелова сыграла пожилую учительницу, которая решила не беспокоить сына рассказом о своей болезни. С 90-х годов актриса стала реже сниматься в кино, отдавая предпочтение театральным работам. Зато ее голос можно услышать в озвучке многих зарубежных фильмов. Голосом Марины Нееловой говорит мышь Соня в «Алисе в стране чудес» и «Алисе в Зазеркалье» в постановке Тима Бертона.

Ирина Алферова

Казалось бы, актриса была будто создана для того, чтобы играть принцесс и царевен. Но ей довелось сняться в сказке всего однажды — в 1982 году в роли Ксении, невесты Василия Буслаева из одноименного фильма. В 2011 году Алферова вновь сыграла знатную особу — зрители увидели ее в фильме «Распутин» в образе княгини Зинаиды Юсуповой. Сейчас актрисе 73 года, она уже реже снимается в кино, но состоит в труппе столичного театра «Школа современной пьесы».

Сергей Николаев

Царского сына Андрея Еремеевича в сказке 1969 года «Варвара-краса, длинная коса» Николаев сыграл в возрасте 23 лет. Его, непрофессионального актера, выбрали среди 5 других претендентов. Позже он продолжил сниматься в кино и сыграл еще в нескольких десятках фильмов, окончил экономический факультет и работал начальником актерского отдела на киностудии. Одной из его последних работ стала роль в седьмой части сериала «Кодекс чести» в 2014 году. Своим экранным отцом Сергей Николаев называл Михаила Пуговкина, который исполнил роль царя в «Варваре-красе». Актеры сохранили дружбу на долгие годы. Кстати, они еще раз сыграли царя и царевича в сказке «На златом крыльце сидели...»

Татьяна Клюева

Актриса исполнила главную роль в сказке «Варвара-краса, длинная коса». После этого она снялась всего в 7 фильмах, включая музыкальную комедию «Пора красных яблок». Татьяна Клюева окончила ГИТИС, но отказалась от кинокарьеры, вышла замуж и сменила фамилию. Позже она работала завклубом таксопарка и торговала на рынке.

Алексей Катышев

Судьба Андрея Елисеевича из «Варвары-красы, длинной косы» сложилась трагически. После завершения съемок ему предложили серьезные роли всего в двух фильмах, одним из которых стала «Весенняя сказка». После 1973 года актер оказался невостребованным, снимался в эпизодах и работал водителем молоковоза на автобазе. У него были проблемы с пропиской и его приютила одна из сотрудниц киностудии. В 2006 году Алексей Катышев ушел из жизни.

Алла Ларионова

Любава из сказки «Садко» 1952 года стала дебютной ролью актрисы, а ближе к концу кинокарьеры она снялась в фильме «Запретная зона». К сожалению, в зрелом возрасте Ларионова стала отказываться от съемок после трагической случайности. Однажды актер Георгий Юматов подвозил коллегу домой и неловко затормозил. Алла Ларионова ударилась головой и рассекла губу. После этого она стеснялась появляться перед камерами из-за слишком заметного шрама.

Наталья Трубникова

Актриса, сыгравшая в 1978 году принцессу Мелисенту в сказке «31 июня», была еще и балериной — она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа и выступала на театральных подмостках. На ее счету 11 киноработ, среди которых сериал 1993 года «Аляска Кид», но прекрасная Мелисента осталась ее единственной главной ролью. Сейчас Наталье Трубниковой 68 лет. Она замужем за режиссером-балетмейстером и педагогом Анатолием Кулаковым.