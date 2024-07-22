10+ актеров из фильмов нашей юности, которые снялись в современных сказках. А мы такие: «Да ладно!»

Талантливые актеры в любом возрасте могут создать запоминающиеся образы. Взять хотя бы совсем юную Елену Валюшкину в «Формуле любви» — спустя 30 с лишним лет ее персонаж в «Последнем богатыре» вновь заставил замирать наши сердца. И это не единственный пример. Мы провели небольшое расследование и выяснили, в каких фильмах раньше играли звезды современных сказок.



Елена Валюшкина

В 1984 году начинающая актриса получила свою вторую по счету и первую главную роль. Она сыграла Марию в музыкальной комедии Марка Захарова «Формула любви». Ее героиня путешествовала с графом Калиостро, который пообещал девушке вылечить ее отца. В современной серии фильмов «Последний богатырь» мы увидели совсем иную Валюшкину — сыгранная ею Галина перешла на сторону тьмы.

Сергей Бурунов

В 2005 году молодой Бурунов засветился в роли риелтора в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Со временем популярность актера пошла в гору и его стали приглашать на главные роли. В 2024 году он сыграл Короля в экранизации сказки «Бременские музыканты».

Екатерина Вилкова

В 2008 году актриса снялась в фильме «Стиляги». Она сыграла девушку Бэтси из модной тусовки, к которой старался примкнуть главный герой. А в 2017 году Екатерина Вилкова получила роль Варвары в кинофраншизе «Последний богатырь» — ее героиня засветилась в двух фильмах о приключениях в сказочном мире.

Юрий Цурило

Он начал сниматься в кино еще с 1966 года и засветился во многих известных фильмах. Мы решили показать вам, как выглядел актер в 2001-м в киноальманахе «Гольфстрим под айсбергом» и сравнить его героя с Ильей Муромцем из серии фильмов «Последний богатырь».

Елена Яковлева



В 1999 году зрители всех возрастов прикипали к экранам, чтобы посмотреть очередную серию детективного сериала «Каменская». Главную роль в нем играла именно Елена Яковлева. А в современной экранизации истории о Чебурашке актрисе досталась роль директора шоколадной фабрики Риммы, прототипом которой стала знаменитая старуха Шапокляк.

Сергей Гармаш

В экранизации «Мастера и Маргариты» 1994 года актер исполнил роль поэта Ивана Бездомного. На тот момент Гармашу было 36 лет. В 2023 году, когда на экраны вышла сказка «Чебурашка», артист отмечал 65-летие. Кстати, в этом фильме он сыграл главную роль садовника, который по замыслу создателей киноленты был прототипом Крокодила Гены.

Константин Лавроненко



В 2003 году актер сыграл отца в драме «Возвращение». Эта роль принесла ему победу в номинации «Лучший актер» на одном из международных кинофестивалей. А современные зрители запомнили его по роли Кощея Бессмертного в киносаге «Последний богатырь» — Лавроненко снялся во всех трех фильмах франшизы.

Людмила Артемьева



Актриса начала сниматься в кино в 1986 году. В 1995-м она сыграла строгую гувернантку мисс Жаксон в экранизации пушкинской «Барышни-крестьянки». А вот нынешнее поколение маленьких зрителей наверняка запомнит Людмилу Артемьеву в образе сказочной героини из фильма «Баба Яга спасает мир», где она исполнила главную роль.

Федор Лавров

В 2003 году актер появился в одном из эпизодов пятой части популярного в то время сериала «Улицы разбитых фонарей». Его герой носил фамилию Аверин. После этого Федор Лавров сыграл несколько десятков ролей, а в 2023 году ему досталась роль Кощея в сказке «По щучьему велению».

Роман Мадянов

В 2001 актер сыграл начальника конторы в популярном в то время сериале «Дальнобойщики». Он появился на экране в эпизоде «Дочь олигарха». Двадцать с лишним лет спустя зрители увидели его в образе трудолюбивого царя Феофана в сказке «По щучьему велению».

Мария Аронова

Артистка начала свою карьеру в середине 90-х и исполнила немало ролей в фильмах и сериалах. В 2003 году она сыграла управдома Морозову в сериале «Дружная семейка», а 1 января 2024 года в прокат вышла киносказка «Бременские музыканты», где Мария Аронова предстала в образе атаманши Луизы.

Нодар Мгалоблишвили

Да-да, это знаменитый граф Калиостро из «Формулы любви». В 1984 году роль авантюриста и «магистра тайных сил», который обводил вокруг пальца представителей высшего света и мелких помещиков, исполнил Нодар Мгалоблишвили. А в 2004-м он снялся в сказочной истории «Чудеса в Решетове», где сыграл Кащея Бессмертного, который прижился в современном обществе под именем директора цирка Константина Бессмертных.