у нас так же было. гид сказал, 5 минут-ты поешь песню, 10 минут- ты поешь и танцуешь в проходе автобуса, 15 минут- все то же самое, только на пустом месте , где был автобус
20 гидов, чьи истории и коронные номера бодрят не хуже, чем окрошка на минералке в жару
Работа гидом — это гораздо больше, чем просто целыми днями рассказывать о памятниках и музеях. Это искусство создавать комфорт, дарить хорошее настроение и находить подход к самым разным людям. Каждый день приносит экскурсоводам что-то новое — яркие встречи, неожиданные вопросы, абсурдные ситуации и трогательные моменты. Именно эта живая, непредсказуемая сторона профессии наполняет дарит гидам целый багаж невероятных историй.
- Помню, были мы на автобусном туре по Скандинавии. В самом начале путешествия гид нам четко сказала: кто опаздывает на 5 минут — танцует перед автобусом, кто опаздывает на 10 минут — танцует на месте автобуса. Опоздавших ни разу не было.
- Третий день экскурсионной программы. Клиент окончательно поверил в гениальность Петра и по дороге из Петергофа спрашивает: «Слушай, у вас и почва болотистая, и климат кошмарный, и комары, и вообще... Зачем же такой умный Петр такое неудачное место для города избрал?» Я ответила: «Не поверите, мы, жители, каждый день этим вопросом задаемся».
Нормальные жители таким вопросом не задаются, поскольку знают, что Пётр руководствовался не климатом, а стратегическим расположением.
«Вожу экскурсии по киностудии. Вот ради чего я мчусь на работу каждый день».
- Каталась у меня на катере мама с дочкой. Рассказываю им про усадьбу Ломоносова, что у Почтамтского моста. И тут мамаша, дабы закрепить хоть что-нибудь в голове своего чада, изрекает: «Вот доча, здесь жил Ломоносов, тот который таблицу Менделеева придумал».
- Все, кто водит экскурсии по Нижнему Новгороду, знают: примерно 3–4 раза в год приезжают люди, которые «ошиблись Новгородом», то есть до последнего думали, что едут в Великий Новгород. В процессе экскурсии или уже после нее они начинают жаловаться, что им не показали Софийский собор и не рассказали про вече. И тогда — сюрприз! — понимают, что вообще находятся в другом городе. Все хочу поехать в Великий Новгород и спросить коллег: у них тоже требуют показать место слияния Волги и Оки и рассказать про Максима Горького?
«Я работаю гидом на экскурсиях к китовым акулам, и для меня такое это „обычный день в офисе“».
- Организованный тур в Лондон, лет 15 назад. Уставшая от дневного марш-броска по музеям и достопримечательностям группа возвращается на автобусе в отель. С нами сопровождающий группу гид. Проезжаем мимо площади с памятником адмиралу Нельсону. Гид выдает: «А это памятник Нельсону...» Группа — ноль внимания. Гид прибавляет: «Манделе... Ну подремлите, подремлите...»
У нас среди сотрудников в конторе была парочка любовников. Девушка была полненькая и страшно ревнивая. Эта Света даже покалачивала своего Сашу, когда он смотрел на других красоток. Эту неразлучную парочку так и называли - Красавец и Чудовище.
- Буквально вчера разговаривала с иностранным туристом, которого гид-экскурсовод пригласил домой на манты. Удивительно, подумала я: гид приглашает к себе домой, да еще и угощает своими мантами. Оказалось, это оплачиваемая услуга, которая стоит $100. Ай да гид, ай да молодец!
Это достаточно распространенная услуга, проживание в местных семьях. Туристы часто хотят посмотреть локальный быт "без купюр" и готовы за это платить.
Нас в Непале наш гид тоже принимал у себя дома.
«Я работаю гидом по пещерам. И вот кого мне сегодня довелось сводить на экскурсию».
- Дядя некоторое время назад работал гидом в Исландии. Однажды он водил туристов и остановился у ледника в какой-то глуши. Он объяснил группе, что этот ледник существует уже тысячи лет и не тает. Все потопали обратно в автобус, ехать дальше, а дядя замечает: одна женщина тащит к автобусу здоровенный кусок льда. Он ее останавливает и говорит: «Извините, нельзя это в автобус, он же растает». А женщина ему моментально: «Но вы же сказали, что он не тает!»
- На выставке изделий XVIII-XIX веков из резной кости, разглядывая изделия холмогорских умельцев, мексиканская туристка спрашивает:
— А это слоновая кость?
— Как бы вам сказать... Дело в том, что у нас на Севере со слонами есть небольшая проблемка...
— Какая? — удивляется она.
Зато там есть мамонты. Были, точнее :))
Я в прошлом году привезла из Архангельска резную брошь из бивня мамонта, очень тонкая и изящная работа
«Гиды во Флоренции».
- Я провожу экскурсии по дикой природе на юго-востоке Аляски. В основном мы водим людей на прогулки по лесу и рассказываем им о местной флоре и фауне. Люди часто спрашивают, на какой высоте мы находимся, когда стоим на причале. Я всегда смотрю вниз с причала и говорю: «Примерно в паре футов от уровня моря». Еще спрашивают, в каком возрасте олени превращаются в лосей. И при каждом звуке интересуются: «Это что, медведь?»
Ну могли бы и рассказать, в каком возрасте олени превращаются в лосей, люди деньги платят😂😂😂
- Водил по столице семью шведов с сыном-подростком лет десяти. Пацан скучал, и его мама мне высказала, что я совсем не стараюсь его развлечь, а ведь мог бы свозить их к памятнику пиратам Карибского моря. Не сразу доперло, что она имела в виду памятник Петру I Зураба Церетели.
- Немецкий дедушка говорит: «Не затруднит ли вас поставить в автобусе диск с Ленинградской симфонией Шостаковича?» Я отвечаю: «Ладно, давайте диск». А он в ответ с исторической интонацией: «У меня нет. Вы что, не носите с собой?» И округлил глаза. Хорошо, у виска не покрутил.
- Мой друг работает гидом в термах Диоклетиана в Риме. Два или три года назад, в середине ноября, пока туристы ждали в очереди, сотрудники заметили пару в одинаковых банных халатах, сандалиях и с маленькой пластиковой косметичкой, где лежали какие-то средства для ухода. Они пришли из соседнего отеля, будучи совершенно уверены, что термы до сих пор работают по назначению и их ждет самый роскошный день в жизни. Сотрудники дружно потеряли дар речи от увиденного, а потом отправили их обратно. И надо понимать: все остальные в очереди на экскурсию стояли в зимних пальто, шарфах и прочей теплой одежде.
«Мой гид показывает мне свой любимый участок Великой Китайской стены».
- Водил автобусные обзорные экскурсии, в которые входила прогулка по Петропавловской крепости. Сначала к нам присоединялось несколько человек у Иоанновских ворот, следующая партия — у Петровских ворот, больше всего людей подходило у памятника Петру I, чуть меньше — на Соборной площади, и еще немного — у Трубецкого бастиона. И вот входишь ты в крепость с 30 туристами, а выходишь уже с 40–70. И самое смешное начиналось дальше. Мы выходили, шли к Кронверкскому мосту, переходили дорогу, и тут подъезжал наш автобус. А у тех, кто присоединился уже в крепости, начинались кардинально разные эмоции: от «Спасибо вам огромное!» и просьб оставить контакты до предложений чаевых и возмущенного «На каком основании вы нас вывели из крепости?»
- Сегодня после предварительного рассказа у «Авроры» подбегает ко мне одна испанская тетенька и с надеждой в голосе и мольбой в глазах вопрошает: «Наталья, но ведь крейсер „Аврора“ — это же то же самое, что и броненосец „Потемкин“, да?» «Нет», — неожиданно для нее говорю я. «А! Ну он сначала был „Потемкиным“, а потом стал „Авророй“, да?! Ведь так?»
О! Еще вечная история - почему Эрмитаж называют Зимним Дворцом? Или - почему нам поменяли экскурсию в Эрмитаж на экскурсию в Зимний Дворец?
«Одет соответствующим образом. Работаю экскурсоводом в Музее паровозного депо».
- Моя девушка работала в музее Шерлока Холмса в Лондоне, том самом, что по адресу Бейкер-стрит, 221б, и, по-видимому, удивительно большое количество взрослых людей считают, что Шерлок Холмс — это реальный человек, который действительно там живет. Хуже всего было то, что им не разрешали развеять заблуждение гостей, поэтому, когда гости спрашивали: «А где сейчас Шерлок?», ей приходилось отвечать что-то вроде: «Он занят расследованием».
Ой, я помню, как в этом музее группа туристок азиатских, молоденьких совсем, решила потрогать предположительно манекен за столом, изображающий Холмса. Девушка решила его обнять - и тут Шерлок поднял голову. Какой же визг стоял!
А это был актёр, притворившийся манекеном сыщика.
- Сопровождала по Питеру очаровательную подружку бизнесмена — настолько типичную, будто из ситкома: восторженные писки, вопросы про драгоценности и царские романы сыпались из нее как из мешка. И просит она меня отвести ее к скунсам. Нет, не в зоопарк. Я к ее запросам уже как-то приспособилась, вон, когда мы с ней по Эрмитажу ходили она спросила: «А чего тут понавешали столько теток с ребенком?» Я — кремень, объяснила, что да как. И тут она выдает: «А почему все детки — мальчики?» Так что услышав про скунсов, не думая, выдаю: «В Скунскамеру?» Она: «Да нет, к тем, что на набережной стоят». Ну тут уже было легко догадаться, что это она сфинксов имела в виду.
Скунскамера - это пять, запомню :)) Хотя я сразу догадалась, что именно к сфинксам )
- Веду экскурсию у Михайловского замка вечером, когда вокруг очень тихо, поэтому все очень хорошо слышно. Стоим с группой у памятника Петру. Только что рассказала о создании памятника и о Растрелли-отце — авторе памятника. Подходит другая группа, и экскурсовод хорошо поставленным голосом рассказывает, что памятник создал Клодт! Я бы промолчала, но моя группа смотрит на меня с недоумением: я говорила иное. Подхожу и тихонько говорю коллеге, что автор несколько другой. И тут он выдает шедевр: «Как, и коня делал не Клодт?»
До сих пор помню, как англоязычный гид рассказывал группе иностранных туристов, показывая на памятник Жукову: "А это памятник Сталину на конец". Бабуля какая-то спрашивает - мол он и на коне мог? А как же, отвечает гид, он же с Кавказа, там все на конях.
- У меня однажды водитель, высадив нас с туристами у Эрмитажа, сказал, что будет ждать у сфинксов. Я глубоко задумалась, представив себе перспективу тащить туристов пешком от Эрмитажа до сфинксов, и решила перезвонить ему и уточнить. В общем, после долгих выяснений оказалось, что он имел в виду атлантов Нового Эрмитажа. Причем, был абсолютно уверен, что они называются сфинксами, и это я такая малообразованная.
- Вожу экскурсии по дворам и парадным, Петербург. Как-то была группа китайских туристов. С ними девушка — глаз не оторвать, на мои байки ноль реакции: языковой барьер. Понимаю: упустить нельзя, и вот на финальной точке во дворе-колодце делаю ход конем. Встаю в центр и как запою «Ой, мороз-мороз» оперным голосом, у меня же незаконченная консерватория за спиной. Акустика в этих дворах хорошая, звук отражается так, что песня зазвучала еще масштабнее. Туристы пораскрывали рты, кое-кто из местных выглянул в окно, а прекрасная дама захлопала в ладоши и улыбнулась. После экскурсии пригласил на ужин, понравились друг другу. Стали общаться, я подтянул английский, она взялась учить русский. Так я и встретил любимую жену.
- Работаю гидом во Вьетнаме. Экскурсии у нас покупают заранее: людям сразу озвучивают стоимость, а они уже решают, подходит им цена или нет. Так вот, компания из 7 человек решила приобрести индивидуальную экскурсию. Им назвали стоимость, они согласились, внесли задаток и сказали, что остаток оплатят уже на самой экскурсии. Я приехала забирать их из отеля. Все хорошо, атмосфера прекрасная. Садимся в автобус, и я напоминаю, что у них остался долг — $638. Они говорят: да, конечно, но давайте мы сейчас дадим $300, а когда по программе будет прогулка, дойдем до банкомата и отдадим остаток. Я подумала: ну ладно, не убегут же они от меня. И что вы думаете? Как только я отправила им все билеты для входа на развлечения и проводила их на первую локацию, где они должны были провести 4 часа, они написали моему директору: мол, передайте гиду и водителю, что в их услугах мы больше не нуждаемся, дальше доберемся самостоятельно. Представляете мой шок, когда директор говорит им, что у них же остался неоплаченный остаток. А они отвечают, что $500 достаточно за такую экскурсию.
И если вы сами заядлый путешественник, то вот еще подборки статей о путешественниках, которые собирают впечатления так же старательно, как и коллекционируют магниты на холодильник:
Комментарии
Лет почти двадцать тому назад были в Крыму. Останавливались в частном доме в Каче - прелестное и тихое местечко. И там от центральной площади отъезжали несколько туристических маршруток по Крыму. Два раз попадали на одного и того же гида. Удивительный был человек - немолодой, но любящий свое дело всей душой. Он настолько интересно и захватывающе рассказывал, описывал все местечки, в которых мы были! А один раз хорошо поставленным сильным голосом спел песню прямо в маршрутке. Я молодая была, стеснительная. Руки дернулись, что бы зааплодировать, но никто больше не отреагировал и я сникла. До сих пор жалею - столько лет прошло. Вернись все назад - поаплодировала бы от души этому замечательному человеку😊
Помнится, впервые поехала в Петербург одна. Взяла самый дешёвый ночной поезд - а дешёвый он был потому, что приезжал примерно в половине пятого ура. Решила, что будет очень романтично погулять по весеннему городу рано утром, встретить рассвет, выпить кофе. Тем более что до этого я была только в Ленинграде в пятом классе с мамой. Нет, конечно я взяла место в купе, но всё равно адски не выспалась, на улице замёрзла, хоть и была в пальто, навигаторов тогда ещё не придумали, добрела до Невы, посмотрела на мутный рассвет, выпила кофе в каком-то кафе на Невском - но до заселения в отель ещё куча времени, меня трясёт от холода, я хочу спать, вся романтика испарилась. К тому же начинается дождь со снегом. И вижу я своё спасение - экскурсии автобусные. Там и тепло, и время скоротаю, и расскажут мне много интересного. В автобусе я героически боролась со сном в тепле - ровно до того момента, как гид, гордо указав на Спаса на крови, сказала: "А это наш самый красивый собор - Собор Василия Блаженного" (а я из Москвы). Тут-то я и проснулась.
Ничего я не сказала, в концов концов - тепло, по городу катают, что ещё нужно? Но вот забыть не могу :)