20 гидов, чьи истории и коронные номера бодрят не хуже, чем окрошка на минералке в жару

Помнится, впервые поехала в Петербург одна. Взяла самый дешёвый ночной поезд - а дешёвый он был потому, что приезжал примерно в половине пятого ура. Решила, что будет очень романтично погулять по весеннему городу рано утром, встретить рассвет, выпить кофе. Тем более что до этого я была только в Ленинграде в пятом классе с мамой. Нет, конечно я взяла место в купе, но всё равно адски не выспалась, на улице замёрзла, хоть и была в пальто, навигаторов тогда ещё не придумали, добрела до Невы, посмотрела на мутный рассвет, выпила кофе в каком-то кафе на Невском - но до заселения в отель ещё куча времени, меня трясёт от холода, я хочу спать, вся романтика испарилась. К тому же начинается дождь со снегом. И вижу я своё спасение - экскурсии автобусные. Там и тепло, и время скоротаю, и расскажут мне много интересного. В автобусе я героически боролась со сном в тепле - ровно до того момента, как гид, гордо указав на Спаса на крови, сказала: "А это наш самый красивый собор - Собор Василия Блаженного" (а я из Москвы). Тут-то я и проснулась.

Ничего я не сказала, в концов концов - тепло, по городу катают, что ещё нужно? Но вот забыть не могу :)