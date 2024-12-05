15+ примеров того, как дизайн квартир порой может и рассмешить, и озадачить

Человеческая фантазия не знает границ — это становится особенно очевидно, когда отправляешься на поиски жилья. Зачастую попадаются такие интерьеры, что даже не знаешь, как реагировать. Порой сложно понять, то ли это смелый ход дизайнера или же чей-то эпичный просчет.

«Я многое повидала во время поиска квартиры, но такое в душе — это впервые! Это обычная электрическая розетка»

«Кто вообще проектировал этот дом»

© S***JadeSays / Reddit Lala_Luna 58 минут назад Скорее всего изначальный проект не предусматривал наличие ванной комнаты в этом месте, но ее потом добавили. Часто вижу подобное в иностранных передачах о перепланировках - - Ответить

«Потратил пять минут, чтобы понять, как включить воду. Оказывается, нужно было повернуть золотой носик»

Тот момент, когда площадь не позволяет, но очень хочется все и сразу

В последней квартире моего отца ванная комната была в виде длинного коридора. Унитаз и раковина были в конце коридора. Но чтобы добраться до них, нужно было пройти через душевую, в которой не было ни занавесок, ни стекла. © Dense_Comfortable_50 / Reddit

«Мы с подругой сегодня заселились в квартиру. Судя по всему, это ванная комната»

© OilPaintsAndCoffee / Reddit Tri-Anon 2 часа назад В недорогих европейских гостиницах, устроенных в исторических зданиях (то есть, в тех, где нельзя делать масштабную перепланировку) душевые кабинки часто пихают непосредственно в спальню. Потому, что варианта нет другого. - - Ответить

Казалось бы, нормальная душевая. Да вот только в этом месте находится окно, которое ведет на лестничную площадку

«Выключатель пожарной сигнализации находится прямо рядом с выключателями света в ванной комнате. Угадайте, как я об этом узнал»

Ох уж эта дизайнерская бытовая техника

Плита моей мамы со стеклянной поверхностью. На ней есть сенсорные кнопки управления. Так вот, если что-то выливается или выкипает, то попадает на эти кнопки и выключить плиту уже невозможно. © macguffing / Reddit

«Искал себе квартиру и наткнулся на эту „ванную“. Уж не знаю, кто ее проектировал»

«Мне кажется, что это не самый лучший дизайн для журнального столика, куда приходится класть вещи в темноте перед сном»

«У меня не получилось сходить в туалет стоя»

Хочешь поесть? Выйди из кухни. Хочешь на кухню? Закрой холодильник

Как-то искал себе квартиру в аренду. До сих пор помню ту маленькую кухню с неудачно расположенным холодильником. Чтобы его открыть полностью, нужно было полностью выйти из кухни. Но в этом случае я оказался полностью зажатым дверцей. Возможно, что если перевесить дверь, то получилось бы как-то втиснуться, но как-то не очень хотелось. Решил отказаться от такого варианта. © NeverMyCakeDay / Reddit

«Снял квартиру. А тут лестница, у которой каждая ступенька разной высоты, ширины и глубины»

«Понятия не имею, как выключать этот потолочный вентилятор»

Балкон для лыж или цветочного горшка

Так выглядит «отличная квартира на берегу моря без посредников»

Поехали с мужем на море. Сняли жилье. Я начинаю искать кружки, чтобы чай попить, но нигде не нахожу. И тут открываю очередную дверцу шкафа, а за ней... дыра огромная, и в ней мужик сидит на унитазе! Я аж вскрикнула. А это хозяин жилья. Увидел меня и спокойно говорит: «Ой, забыл сказать, я тут после ремонта еще стену не успел заделать, поэтому такая ситуация». Оказывается, что он живет в смежной части дома, а когда трубы ремонтировал, то стену разворотил. Вот так новость! В итоге мы сказали, что такое соседство нам не нравится, поэтому попросили деньги обратно и съехали. Сэкономили, блин.

«Каждый раз, когда я мою посуду, то случайно выключаю и включаю свет»

«Я еще никогда не спотыкался по пути на кухню»

Когда одновременно переворачиваешь блины и работаешь диджеем. © TruckinApe / Reddit

«Если не положить на пол полотенце, то во время душа затапливается вся комната»