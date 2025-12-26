Мы преобразили 17 героев сказок к Новому 2026-му году — получилось просто волшебно

Домовые в XXI веке не вымерли — они эволюционировали. Теперь это живое, остроумное и очень хозяйственное сознание умного дома. Он не просто выполняет команды, а предугадывает желания. Чувствуя, что хозяин мерзнет после прогулки, Домовой сам повышает температуру и включает теплый пол в прихожей. А в праздники его талант расцветает: он мигает гирляндами в такт играющей музыке, создавая настоящее световое шоу в гостиной, и может слегка подморозить оконное стекло, чтобы на нем проступил узор в виде елочки. Хозяева лишь изредка слышат его довольное ворчание, когда в доме идеальный порядок и уют.