Мы пошалили и представили, как бы выглядели герои наших любимых сказок, если бы их позвали на «Голубой огонек»
Художники
2 часа назад
«Голубой огонек» — это священная новогодняя классика, где собираются главные звезды эпохи. А что если бы Дед Мороз решил позвать на свой праздник не только действующих артистов, но и героев наших любимых сказок? Готовьтесь быть культурно и эстетически шокированными!
Настенька — «Морозко»
Сатанеев — «Чародеи»
Варвара — «Варвара-краса, длинная коса»
Анидаг — «Королевство кривых зеркал»
Баба Яга — «Последний богатырь»
На и так очень тяжёлый грим шлепнули фильтры...получился древний вампир
-
-
Ответить
Артур Грей — «Алые паруса»
Золушка — «Золушка»
Снежная Королева — «Снежная Королева»
Марфуша — «Морозко»
Вот, да: из всех получаются марфушки, иишные поделия тошнотворные. Но, видимо, "пипл хавает", даешь, превратить весь мир в марфушку
-
-
Ответить
Мэри Поппинс — «Мэри Поппинс, до свидания»
Кощей — «Последний богатырь»
Финист и Аленушка — «Финист — Ясный сокол»
Аленушка — «Илья Муромец»
Хозяйка Медной Горы — «Каменный цветок»
Принц — «Золушка»
Еще больше хулиганистых материалов на тему «А что, если...» вы можете посмотреть тут:
Фото на превью Морозко / Киностудия имени М. Горького, AI-generated image, Варвара-краса, длинная коса / Киностудия им. М. Горького, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
старайтесь, Адми, старайтесь, правда из прелестных советских актёров у вас какой-то экскорт получился 😂 но лично я в вас верю!
-
-
Ответить
Похожее
20+ сюрпризов, которые новоселы обнаружили уже после подписания документов
Истории
2 месяца назад
12 примеров того, как сильно отличаются герои книг от их экранных воплощений
Интересное
1 месяц назад
19 историй о любовных треугольниках, где страсти кипели по полной
15 самолетных историй, которые хочется прокомментировать словами: «Ну это полный улет, конечно»
16 человек, которые купили умную технику и сами толком не знали, на что подписались
Истории
2 месяца назад
16 человек, которые умудрились превратить поездку в невероятное приключение
Народное творчество
1 неделя назад
15 раз, когда дети, сами того не зная, выдали взрослые секреты
Истории
3 дня назад
16 историй о том, что влиться в коллектив — это задачка со звездочкой
15 мужских поступков, от которых женщины теряются в догадках: «Что это вообще было?»
Народное творчество
2 дня назад
20 случаев, когда люди нехило так удивили своих близких
Народное творчество
3 недели назад
18 человек, которые просто хотели отдохнуть в отеле и не ожидали таких сюрпризов
Интересное
1 неделя назад