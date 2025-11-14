Мы пошалили и представили, как бы выглядели герои наших любимых сказок, если бы их позвали на «Голубой огонек»

2 часа назад
«Голубой огонек» — это священная новогодняя классика, где собираются главные звезды эпохи. А что если бы Дед Мороз решил позвать на свой праздник не только действующих артистов, но и героев наших любимых сказок? Готовьтесь быть культурно и эстетически шокированными!

Настенька — «Морозко»

Сатанеев — «Чародеи»

Варвара — «Варвара-краса, длинная коса»

Анидаг — «Королевство кривых зеркал»

Баба Яга — «Последний богатырь»

Lilit313
1 час назад

На и так очень тяжёлый грим шлепнули фильтры...получился древний вампир

-
-
Ответить

Артур Грей — «Алые паруса»

Золушка — «Золушка»

Lilit313
1 час назад

Ненене,на тонкие губы наносить вот так помаду ядерного цвета нельзя

-
-
Ответить

Снежная Королева — «Снежная Королева»

Марфуша — «Морозко»

Basevna
40 минут назад

Вот, да: из всех получаются марфушки, иишные поделия тошнотворные. Но, видимо, "пипл хавает", даешь, превратить весь мир в марфушку

-
-
Ответить

Мэри Поппинс — «Мэри Поппинс, до свидания»

Кощей — «Последний богатырь»

Финист и Аленушка — «Финист — Ясный сокол»

Аленушка — «Илья Муромец»

Хозяйка Медной Горы — «Каменный цветок»

Принц — «Золушка»

Чертово_колёсико
1 час назад

старайтесь, Адми, старайтесь, правда из прелестных советских актёров у вас какой-то экскорт получился 😂 но лично я в вас верю!

-
-
Ответить

