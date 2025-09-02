Нейросеть показала, как бы выглядели 16 персонажей из наших любимых сказок, если бы они жили сегодня

Кино
8 часов назад

Мы привыкли видеть сказочных героев в привычной обстановке. Но что, если поменять им роли? Представьте: Баба-Яга ведет кулинарное шоу, а Карабас-Барабас играет в симфоническом оркестре. Мы решили дать волю фантазии, и с помощью ИИ отправили героев в современный мир.

Алена Санина из фильма «Чародеи» (1982)

Настенька из фильма «Морозко» (1964)

Марфуша из фильма «Морозко» (1964)

Красная шапочка из фильма «Про Красную Шапочку» (1977)

User67452
2 часа назад

ксти похожа, я в девяностых работал вместе с её сестрой. довольно близко, хотя сестра выглядела более лощеной.

-
-
Ответить

Мальвина из фильма «Приключения Буратино» (1975)

Старик Хоттабыч (1956) — Хоттабыч

Снежная королева из фильма «Тайна Снежной королевы» (1986)

Золушка из фильма «Золушка» (1947)

Баба-яга из «Последнего богатыря» (2017)

Кащей из ленты «Кащей Бессмертный» (1944)

Айболит из фильма «Айболит-66» (1967)

Бармалей из фильма «Айболит-66» (1967)

Карабас-Барабас из фильма «Приключения Буратино» (1975)

Волк из фильма «Мама» (1976)

Тетя Маша из фильма «Мама» (1976)

Хозяйка Медной горы из фильма «Каменный цветок» (1946)

А вам какое преображение показалось самым забавным? Может, для какого-то героя вы бы выбрали другую роль? Делитесь в комментариях.

А вот еще несколько интересных статей, в которых мы тоже поэкспериментировали с ИИ:

Фото на превью Морозко / Киностудия им. М. Горького, AI-generated image, Золушка / Ленфильм, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее