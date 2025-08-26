Как бы выглядели герои 12 наших любимых сериалов, если бы действие происходило в другой эпохе

Представьте: герои наших любимых сериалов выходят на экран не в привычных джинсах и футболках, а в римских тогах, ковбойских шляпах или египетских нарядах. Те же лица, те же характеры, но совсем другой образ — и сразу меняется то, как мы их воспринимаем. Один костюм превращает офисного интригана в сенатора, другой — обычную студентку в смелую наездницу фронтира. В смене одежды скрыт простой прием, который открывает знакомых персонажей заново и показывает, насколько сильно антураж способен влиять на восприятие.