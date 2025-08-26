Как бы выглядели герои 12 наших любимых сериалов, если бы действие происходило в другой эпохе
2 часа назад
Представьте: герои наших любимых сериалов выходят на экран не в привычных джинсах и футболках, а в римских тогах, ковбойских шляпах или египетских нарядах. Те же лица, те же характеры, но совсем другой образ — и сразу меняется то, как мы их воспринимаем. Один костюм превращает офисного интригана в сенатора, другой — обычную студентку в смелую наездницу фронтира. В смене одежды скрыт простой прием, который открывает знакомых персонажей заново и показывает, насколько сильно антураж способен влиять на восприятие.
Моя прекрасная няня
Реальные пацаны
Счастливы вместе
Интерны
СашаТаня
Воронины
Закрытая школа
Кухня
Склифосовский
Папины дочки
Кто в доме хозяин?
Улицы разбитых фонарей
Смена костюма способна полностью изменить то, как мы видим персонажа, даже если характер и история остаются прежними. Но это лишь один из способов взглянуть на историю по-новому. Другие эксперименты мы собрали в этих материалах:
Фото на превью Моя прекрасная няня / АМЕДИА, AI-generated image
