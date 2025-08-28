Как бы выглядели любимые фильмы нашего детства, если бы в них играли современные кинозвезды
© Любовь и голуби / Мосфильм, AI-generated image, © Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм, AI-generated image
Представьте, что культовые фильмы нашего детства ожили заново, но с участием самых популярных звезд современного кино. Знакомые истории приобрели бы новые краски, а любимые персонажи — другие лица и характеры. Мы решили пофантазировать, как изменились бы эти картины, если бы в них сыграли современные актеры.
1. Дава — товарищ Саахов, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
2. Светлана Ходченкова — Анна Сергеевна, Гарик Харламов — Семен Семенович Горбунков, «Бриллиантовая рука»
3. Светлана Иванова — Надя Шевелева, Анатолий Руденко — Женя Лукашин, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
4. Павел Воля — Трус, Сергей Светлаков — Бывалый, Михаил Галустян — Балбес, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
5. Елена Подкаминская — Людмила Прокофьевна Калугина, Сергей Светлаков — Анатолий Ефремович Новосельцев, «Служебный роман»
6. Станислав Бондаренко — Шурик, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
7. Ольга Бузова — Тося, «Девчата»
8. Сергей Безруков — Остап Бендер, «12 стульев»
9. Ольга Картункова — Надя Клюева, «Самая обаятельная и привлекательная»
Ну какая из Картунковой Надя? Её амплуа - толстые скандальные бабы. И всё.
-
-
Ответить
10. Анна Михайловская — Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
11. Дарья Мельникова — Лариса Огудалова, «Жестокий романс»
12. Анна Хилькевич — Вера, официантка, «Вокзал для двоих»
очень комплиментарно Хилькевич получилась, но, сюда б я поставила Самбурскую, у неё такая может получится печаль в глазах (на мой взгляд)
-
-
Ответить
13. Екатерина Климова — Надя, «Любовь и голуби»
14. Виктор Логинов — Георгий, Наталья Бочкарева — Катерина Александровна, «Москва слезам не верит»
15. Арарат Кещян — Рубик Хачикян, «Мимино»
Фото на превью Любовь и голуби / Мосфильм, AI generated, Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм, AI-generated image
Адми, вам нужна нейронка получше, не бесплатная, даже фото актёров переврали, ну как же так?
-
-
Ответить
