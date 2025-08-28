Как бы выглядели любимые фильмы нашего детства, если бы в них играли современные кинозвезды

Представьте, что культовые фильмы нашего детства ожили заново, но с участием самых популярных звезд современного кино. Знакомые истории приобрели бы новые краски, а любимые персонажи — другие лица и характеры. Мы решили пофантазировать, как изменились бы эти картины, если бы в них сыграли современные актеры.