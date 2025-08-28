Как бы выглядели любимые фильмы нашего детства, если бы в них играли современные кинозвезды

3 часа назад

Представьте, что культовые фильмы нашего детства ожили заново, но с участием самых популярных звезд современного кино. Знакомые истории приобрели бы новые краски, а любимые персонажи — другие лица и характеры. Мы решили пофантазировать, как изменились бы эти картины, если бы в них сыграли современные актеры.

1. Дава — товарищ Саахов, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

2. Светлана Ходченкова — Анна Сергеевна, Гарик Харламов — Семен Семенович Горбунков, «Бриллиантовая рука»

3. Светлана Иванова — Надя Шевелева, Анатолий Руденко — Женя Лукашин, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

4. Павел Воля — Трус, Сергей Светлаков — Бывалый, Михаил Галустян — Балбес, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

5. Елена Подкаминская — Людмила Прокофьевна Калугина, Сергей Светлаков — Анатолий Ефремович Новосельцев, «Служебный роман»

6. Станислав Бондаренко — Шурик, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

7. Ольга Бузова — Тося, «Девчата»

8. Сергей Безруков — Остап Бендер, «12 стульев»

9. Ольга Картункова — Надя Клюева, «Самая обаятельная и привлекательная»

10. Анна Михайловская — Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

11. Дарья Мельникова — Лариса Огудалова, «Жестокий романс»

12. Анна Хилькевич — Вера, официантка, «Вокзал для двоих»

Чертово_колёсико
2 часа назад

очень комплиментарно Хилькевич получилась, но, сюда б я поставила Самбурскую, у неё такая может получится печаль в глазах (на мой взгляд)

13. Екатерина Климова — Надя, «Любовь и голуби»

14. Виктор Логинов — Георгий, Наталья Бочкарева — Катерина Александровна, «Москва слезам не верит»

15. Арарат Кещян — Рубик Хачикян, «Мимино»

