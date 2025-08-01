Как бы выглядели 15 героев наших любимых старых фильмов, если бы их сейчас сняли в Голливуде

Может быть американские актёры смогли бы сыграть эти роли не хуже наших, но это были бы совсем другие фильмы. ИИ в этот раз постарался и подобрал довольно таки удачные, похожие образы артистов. Но те фильмы, что представлены в статье уже не возможно представить с другими актёрами. Наши - незаменимы.