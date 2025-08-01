Как бы выглядели 15 героев наших любимых старых фильмов, если бы их сейчас сняли в Голливуде

Кино
1 час назад

Все мы хоть раз задумывались: а что было бы, если вместо привычных нам актеров любимых героев сыграл кто-то другой? Мы взяли на себя смелость, подобрали классные пары, и хотим показать, какие голливудские актеры и актрисы вписались бы как влитые в наши любимые киноленты.

Esmeralda
8 часов назад

Я что-то смотрела на Оливию Уайлд и не поняла сразу, что тут не так и кого тут на кого заменили)

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«Жестокий Романс». Лариса — Оливия Уайлд

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Шурик — Руперт Гринт

«Служебный роман». Людмила Прокофьевна — Мерил Стрип

«Служебный роман». Анатолий Ефремович — Брюс Уиллис

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Миссис Хадсон — Мэгги Смит

«Москва слезам не верит». Людмила — Рене Зеллвегер

«Москва слезам не верит». Гоша — Кевин Костнер

«Гостья из будущего». Алиса Селезнева — Эль Фаннинг

«Бриллиантовая рука». Анна Сергеевна — Шарлиз Терон

«Кин-дза-дза!». Уэф — Джек Блэк

«Королевство кривых зеркал». Анидаг — Тильда Суинтон

«Бриллиантовая рука». Семен Семёнович Горбунков — Стив Карелл

«Д’Артаньян и три мушкетера». Д’Артаньян — Тимоти Шаламе

«12 стульев». Остап Бендер — Педро Паскаль

«Вокзал для двоих». Вера — Кейт Уинслет

А в этой статье мы сравнили, как выглядели актрисы прошлого и настоящего в одном возрасте.

Фото на превью Жестокий романс / Мосфильм, AI-generated image, Служебный роман / Мосфильм, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
17 минут назад

Может быть американские актёры смогли бы сыграть эти роли не хуже наших, но это были бы совсем другие фильмы. ИИ в этот раз постарался и подобрал довольно таки удачные, похожие образы артистов. Но те фильмы, что представлены в статье уже не возможно представить с другими актёрами. Наши - незаменимы.

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