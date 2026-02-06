Вот и со мной было подобное, как с той девочкой и Викторией. В магазине смотрю,малышка выбирает подарок,но цену узнать не может. Пошла с ней на кассу ,а цена больше чем у неё было. Дала ей десятку- не обеднею. Да,на ней не было лохмотьев,но и брендов тоже. И богатые тоже плачут. Так вот,это сейчас у неё туго с деньгами,но вырастет,выучится и будет работать там,где денег ей будет хватать. А помня случай в магазине, будет передавать эстафету добра и дальше.
17 историй о том, что доброта — это самое выгодное вложение
Добро
38 минут назад
Зима — время, когда чуда ждешь больше всего. Но чтобы оно случилось, не нужна волшебная палочка — достаточно просто быть внимательнее к тем, кто рядом. Мы собрали истории, которые напоминают: в мире всегда есть место чуду, даже если оно кроется в простой помощи незнакомцу или случайной улыбке.
- Около месяца назад, когда начались ощутимые морозы, дочь попросила купить ей вторые варежки. Говорит: днем в снегу играем, варежки мокнут, высохнуть не успевают — неудобно потом домой идти. Ну я пошла да купила ребенку вторые варежки, стала класть их в рюкзак. Раньше мы на автомате из садика собирались и бежали домой, а тут я стала обращать внимание, что мелкая тащит с батареи обе пары варежек — мокрые!
Из садика выходим, спрашиваю:
— А чего варежки мокрые, обе пары? Как домой пойдем?
А она руки в карманы убрала и молчит. Смотрю на нее — глаза большиииие:
— Мам, у меня подружка есть, она гулять без варежек ходит! Я ее спрашиваю, а она говорит, что папа дома варежки забывает. Я ей вторые варежки даю — у нее же руки мерзнут! © Bitldgys / Pikabu
- Обещала дочке ватрушку, но купить не на что. Недавно пошли в парк, моя со всеми перезнакомилась и начала кататься. Тут подходит мужчина и спрашивает: «У вас своей нет?» Я кивнула. Он сбегал к машине, вернулся с ватрушкой, присел перед дочкой и сказал: «У Деда Мороза было много дел, но он через меня попросил передать тебе ватрушку, я опоздал немножко, все искал девочку в голубой курточке, с шапочкой кисой и двумя косичками, держи!» Моя кричит «спасибо», бежит к остальным с криками: «А мне Дед Мороз ватрушку подарил, прям мне сказал отдать, у меня теперь тоже есть ватрушка!» А я стою и слезы на глазах. Сто раз спасибо сказала, мужчина только смеялся: «Да было бы за что, я сам рад, что от нее избавился!» © kalmarkpivu / Pikabu
- Курьер принес продукты. Вид — виноватый, расстроенный. Оказалось, поскользнулся и разбил лоток яиц. Дрожащим голосом говорит: «Скажите цену, я переведу. Только жалобу не пишите, пожалуйста». Я когда поняла причину, улыбнулась и ответила:
— Ничего страшного, это пустяк. Спасибо вам за работу! Он аж опешил. А потом расплылся в такой милой, счастливой улыбке. © gulmira_d
«Работаю промышленным альпинистом, продолжаю тему добрых записок, которые встречаются на работе»
- Детство. Я в лохмотьях в очереди за хлебом. Незнакомая женщина пожалела меня и подарила розовую куртку. Она грела мне все детство. Спустя 15 лет я — начальник. Приходит женщина, которой везде отказывают. В анкете: «Виктория». Я вглядываюсь в ее лицо, и сердце замирает. Тихо спрашиваю:
— Скажите, а вы помните маленькую девочку в очереди за хлебом? Она посмотрела на меня и заулыбалась. Я приняла ее мгновенно. Спустя годы я вернула тепло тому, кто меня когда-то согрел.
- Заказал такси. Обычно водителям нельзя звонить во время работы, но он тихо попросил:
«Можно я один звонок сделаю? Жена в роддоме». Я говорю: «Конечно». И вдруг слышу, как в трубке ему говорят: родилась дочка. У водителя лицо наполнилось радостью. Он посмотрел на меня и сказал: «Дочка». Я его поздравил, перевел деньги и сказал: «Бросай все, езжай к своей принцессе». © debroni10
- У подъезда подходит парень. Стесняется. Тихо спрашивает: «Я приехал искать работу. Денег нет. Вы не могли бы помочь с едой?». Вынес ему суп и пирожки. Он засиял. Прошла неделя. Выхожу из дома, а у подъезда он. Улыбается, бежит навстречу и протягивает Пакет с горячими чебуреками.
— Я получил первую зарплату! Вы тогда дали мне сил не сдаться. Примите от чистого сердца. Я был тронут. Он специально ждал меня, чтобы сказать спасибо.
«У матушки на работе директор оплатил дорогостоящую реабилитацию сварщику. Таким образом сварщик отблагодарил директора. Это мангал в форме оленя»
- Три года назад я случайно наткнулся на профиль девочки. Ей было лет 15–16. Она пекла дома орешки со сгущенкой — те самые, из детства. В описании стояла строчка: «Все деньги — на помощь маме». Я тогда просто купил пару коробок — не как герой, а как человек, у которого внутри отозвалось. Прошло три года. Недавно, когда мы готовили огромную фокаччу, в зал вошла семья. Сначала я не понял, кто это. А потом увидел ее — ту самую девочку. Уже взрослую, уверенную, с доброй улыбкой. Они пришли всей семьей. Просто чтобы поддержать. Без слов, без просьб. И я вдруг почувствовал, как в груди поднимается тепло — то самое, из которого все и начинается. © ***ng.delicious
- Восемь вечера. Муж в капюшоне, с хмурым лицом, стоит под снегом и караулит младших — ждут меня. Я выхожу, дети бегут ко мне, муж молча топает следом. Мимо идет парень спортивного вида с пакетом. Почти прошел мимо — остановился. Смотрит. Потом идет ко мне: «Девушка, я с вами рядом буду идти».
Я протупила: «Зачем?» — и мужу говорю: «Так, чего нам купить-то надо?»
И парень такой: «А, вы вместе», — и разворачивается обратно. И до меня дошло. Я ему вслед: «Спасибо! Все хорошо». © burova_strategy
- Работала в ветклинике. Пришла женщина, протянула пеленку. Внутри — рыжик, грязный, постоянно падает. Мадам велела сделать так, чтоб он не мучился — мол, дети нашли. Мы с коллегой забрали малыша и унесли в кабинет. Там она посмотрела на меня и сказала:
— Я не буду этого делать. Неси шампунь и еду. Будем лечить. По итогу я забрала его себе. Хотя у меня уже был старый своенравный кот, и нехилые проблемы с жильем и личной жизнью в тот момент. Я иду домой с работы, и улыбаюсь во весь рот, ведь дома меня ждет это чудо. © Sisilisko / Pikabu
- Вечер, на остановке девушка, а вокруг нее мужики трутся. Я подлетел и обнял ее, типа мы вместе. Она подыграла, мужики побурчали и ушли. С девушкой попрощались. И вот у меня в жизни черная полоса: ни работы, ни жилья. Пошел смотреть скромную квартиру, а там та самая девушка! Я честно рассказал о своих трудностях, и она, узнав меня, предложила пожить первый месяц за символическую плату, чтобы я спокойно искал работу, не думая о деньгах. Благодаря ее поддержке я уже через две недели нашел отличное место.
- Студент, третий курс. Нашел кошелек. Ибо не жадный — позвонил. Ответила женщина, договорились о встрече. Прихожу в назначенное время. Вдруг подъезжает Range Rover, из него выходит бородатый мужик и велит садиться в машину. Стремновато, но сел. А мужик тяжело посмотрел, а потом улыбнулся и сказал: «Спасибо», — и дал мне половину налички из найденного мной кошелька (примерно 12 тысяч).
- Фрилансила я тогда. Дома что-то рисовала. Рисую, значит, меню ресторану. Параллельно оладушки жарю. Тут звонок — от менеджера ресторана.
— Эмм, есть несколько правок по меню. Еду как раз мимо, может, заеду и пальчиком потыкаю? Так будет быстрее.
Через десять минут он уже у меня, таращится в монитор сосредоточенно. Я возьми и брякни:
— Может, оладушков? Горячие еще.
Лицо человека расплылось в улыбке, как то тесто по сковороде. Уточняет:
— А они со сметанкой?
— Есть сметанка, уже несу. Кофе?
— С молоком, если не затруднит...
Я таких благодарных едоков сто лет не встречала. Тарелка оладьев со сметаной благостно осела в желудке заказчика, триггернув сытую и довольную мимику.
— Я оладушки ел такие у бабушки, со сметаной. Не ожидал, так внезапно...
Макет меню был утвержден без дальнейших правок. Оладушков ребенку я нажарила повторно. Но это детски-радостное лицо взрослого человека, всплывшее в памяти, окатило позитивом и теплом. Приятно было. © *****00 / Pikabu
- Как-то раз я потерял флешку. Ничего важного там, в принципе, не было: пара десятков фотографий да несколько фильмов. Ну, потерял и забыл — фиг с ней. Как-то через неделю мне на телефон позвонила незнакомая девушка: так и так, нашла вашу флешку, приезжайте заберите. Я слегка офигел, потому что и думать о ней забыл, а тут — неизвестно кто, по имени и фамилии называет и предлагает вернуть. Купил большую коробку конфет и поехал к назначенному времени забирать. Когда приехал на место, девушка поведала о своих поисках. Сначала пыталась забить фотку через поиск картинок, но результатов не было. Потом начала искать среди друзей во и сверять фотки с их страниц с фотографиями на флешке, но и тут ее постигла неудача. Потом она показала фотографии коллегам, и одна из них узнала на фоне наш университет. Далее они с подругой наведались в универ, нашли декана, объяснили ситуацию, показали фото — он дал им номер моей бывшей старосты, и через нее нашли меня. От денег девушка наотрез отказалась, еле уговорил взять конфеты: мол, не за награду старалась, а чисто по-человечески, и вообще не сильно перетрудилась. Вот такие хорошие люди иногда попадаются.© Mordvinnn / Pikabu
- Возвращаюсь как-то домой после ночной смены, времени — около десяти утра. Звонок с незнакомого номера:
— Из ГИБДД вас беспокоят. Мотоцикл «Сузуки» такой-то — ваш?
А мотоцикл на тот момент был отдан хорошему другу покататься, поэтому в голове сразу зашевелились самые нехорошие варианты.
— Мой.
— А вы знаете, где он сейчас?
— У друга, территориально примерно в таком районе должен быть.
— Его нашли стоящим во дворе с ключами в зажигании. Он не в угоне?
Дозваниваюсь до друга. Дальше выясняется цепочка, которая просто возродила во мне веру в человечество. Друг приехал под утро с работы, уставший в ноль, припарковался и забыл вытащить ключи из замка. Проходившая мимо соседка обратила на них внимание, пошла к старшей по дому. Та почесала репу и позвонила в ГИБДД узнать, не угнан ли мотоцикл. Те по номерам мотоцикла узнали мой номер телефона и позвонили мне, чтобы уточнить. Друг, конечно, получил по ушам. Но ощущение неравнодушия других людей грело еще долго.© JanePotter / Pikabu
- Я работаю такелажником, то есть таскаю большие вещи за не очень большие деньги. Еду в метро, отработанный досуха, плюс заказчик попался ну очень нехороший человек, вымотал все нервы. На этой почве разругался с начальством, настроение в районе Марианской впадины. Уткнулся в книгу, но не столько читаю, сколько гоняю мысли. И тут толчок в ногу, прихожу в себя — стоит девчушка лет 7-8, протягивает мне игрушечное яйцо и говорит: «Дяденька, откройте, пожалуйста». Я открываю и в лицо мне прыгает монстрик на присоске. Мелкая стоит, улыбается. Ну и у меня рот до ушей разъехался. Я ей обратно все собрал, отдаю. А она: «Это вам, не грустите». И пошла к бабушке. Я аж чуть не всплакнул. Таскаю теперь всегда это яйцо в рюкзаке. Когда случается что-то нехорошее, я его достаю, открываю и сразу как то светлее становится. © QuaesitorNovi / Pikabu
- В молодости занимался я благоустройством своего маленького участка. Был у меня вместо домика вагончик в виде бочки. Рядом обустраивались еще пара молодых семей. И вот приспичило мне воспользоваться дрелью. Свою дома забыл. Иду к соседу.
— Слушай, дай дрель — пару дырок просверлить.
— Дык у меня самого нет.
— Ну, спрошу тогда другого соседа.
— Плохая идея. Он вообще неадекватный, с ним лучше не связываться.
Захожу к другому соседу.
— Слушай, выручи, дрель позарез нужна, всего пара дырок.
— Послушай, дрель у меня не новая. Сам понимаешь: если у тебя в руках она сгорит, будет неприятно и мне, и тебе. Просить у тебя новую дрель мне стыдно будет, а тебе неприятно будет за старую дрель новую отдавать.
Я подумал: «Теперь понятно, почему он неадекватный — жадный, по ходу».
А сосед продолжает:
— Давай я к тебе приду с моей дрелью и помогу все, что нужно сделать, бесплатно и по-соседски. И если что с дрелью случится, то будет досадно мне одному.
Пришел он ко мне и все помог сделать. С тех пор сам я точно так же стал поступать с другими. Как по мне — самое адекватное решение. © Unknown author / Pikabu
- 1996 год. Я тогда пару лет работал на Севере, и возвращался домой с вахты. Пересадка была целых 19 часов. Я пошел прогуляться, у меня была сумочка с документами и деньгами. Билет я не купил, мест было полно, дело было после Нового года. Хожу по городу, зашел на рынок, хотел купить футболку, сунул руку — а денег нет. От безысходности побрел в частный сектор. Увидел девушку, попросил в долг. Надо было видеть ее лицо, на нем, особенно в глазах была целая гамма чувств: недоверие, жалость. Не знаю, поверила ли она мне или нет, сказала, чтобы я подождал у дома и подождал немного. И зашла во двор. Вышла через минуту, сжимая что-то в руке: «Мы с мужем копили, надеюсь, вы не обманете». Я не поверил своим глазам, взял деньги и бумажку с адресом. И, ей Богу, готов был расплакаться и расцеловать ее, благо девушка была очень милая. Я обменял деньги, купил билет и даже на еду хватило. И на следующий день, как только приехал домой, сразу пошел на телеграф и перевел деньги. И так бывает в жизни. © Oblomingo88 / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 человек, которых сама удача прямо в щеки расцеловала
Истории
1 месяц назад
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
2 недели назад
15 коллег, которые так лихо уволились, что вмиг стали легендой офиса
16 живых историй, когда подруги отмочили такой номер, что никакой сценарист бы не додумался
Истории
3 дня назад
18 человек пригласили к себе гостей, а их вечер обернулся настоящим анекдотом
Интересное
6 дней назад
15+ историй о вранье, которое вскрылось так нелепо, что героям до сих пор и смешно, и стыдно
Истории
2 недели назад
15 историй о съемном жилье, где сюрпризы начинались уже с порога
Истории
6 дней назад
16 историй, в которых сама жизнь подкинула сюжеты и твисты покруче Голливуда
15 курьезных историй, которые начались с обычного «Проснулся я, значит, ночью...»
15+ человек, у которых такое большое сердце, что и Робин Гуд рядом не стоял
Истории
1 месяц назад
20 человек, которым достались родственники-иностранцы и вереница курьезов в придачу
Истории
2 дня назад
20+ историй о свекровях и тещах, которые сломали стереотипы своей добротой и адекватностью
Истории
5 дней назад