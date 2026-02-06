17 историй о том, что доброта — это самое выгодное вложение

Вот и со мной было подобное, как с той девочкой и Викторией. В магазине смотрю,малышка выбирает подарок,но цену узнать не может. Пошла с ней на кассу ,а цена больше чем у неё было. Дала ей десятку- не обеднею. Да,на ней не было лохмотьев,но и брендов тоже. И богатые тоже плачут. Так вот,это сейчас у неё туго с деньгами,но вырастет,выучится и будет работать там,где денег ей будет хватать. А помня случай в магазине, будет передавать эстафету добра и дальше.