А кроме перекроенной и отфотошопленной зудиной для сравнения никого не нашлось?
Мы сравнили, как выглядели актрисы прошлого и настоящего в одном возрасте
Когда я пересматриваю старые фильмы, то поражаюсь, сколько силы и глубины было в актрисах того времени. Гундарева, Самойлова, Терехова — они создавали образы, которые до сих пор живут в памяти. И вдруг я задумалась: а в каком они тогда были возрасте? А как выглядят их ровесницы — актрисы нашего времени? Вот что из этого любопытства получилось.
Наталья Крачковская и Юлия Пересильд — 35 лет
Рина Зеленая и Марина Зудина — 55 лет
Анастасия Вертинская и Елизавета Арзамасова — 17 лет
Татьяна Самойлова и Екатерина Вилкова — 33 года
Наталья Гундарева и Мила Ершова — 28 лет
Наталья Седых и Анна Пересильд — 16 лет
Людмила Гурченко и Валентина Ляпина — 21 год
Валентина Сорогожская и Любовь Аксенова — 27 лет
Вера Алентова и Оксана Акиньшина — 37 лет
Алиса Фрейндлих и Нелли Уварова — 43 года
Нонна Мордюкова и Елена Подкаминская — 43 года
Светлана Немоляева и Елизавета Боярская — 39 лет
Инна Чурикова и Кристина Кучеренко — 23 года
Ирина Муравьева и Ирина Старшенбаум — 32 года
Людмила Савельева и Даша Верещагина — 28 лет
Ирина Мирошниченко и Дарья Мороз — 38 лет
Янина Жеймо и Светлана Ходченкова — 37 лет
Наталья Селезнева и Анна Снаткина — 38 лет
Екатерина Васильева и Любовь Толкалина — 44 года
Вера Глаголева и Дарья Мельникова — 29 лет
Любовь Полищук и Кристина Асмус — 35 лет
Ирина Алферова и Агата Муцениеце — 34 года
Галина Волчек и Юлия Такшина — 43 года
Татьяна Догилева и Александра Бортич — 24 года
Нина Иванова и Екатерина Старшова — 22 года
Валентина Талызина и Юлия Снигирь — 40 лет
Ни когда не понимала этих статей сравней. Что этим хотят показать?
Во 1х часть фотографий из фильмов. Там артисток специально гримирую под роль. Если героиня по фильму " возрастная" , то и грим будет соотвественный и рядом фото другой актрисы с " красной дорожки".
Кроме того разные типажи. Полнота всегда " прибавляет" лет. Так же и цвет волос, макияж, прическа , свет и т. д.
А если вам интересно, как со временем изменились актрисы, которых мы помним по культовым ролям, — загляните в эти подборки:
Комментарии
Ну пластика, во-первых, делает своё дело, во-вторых, образы разные, а в-третьих не вижу смысла сравнивать людей разных поколений