Мы сравнили, как выглядели актрисы прошлого и настоящего в одном возрасте

Когда я пересматриваю старые фильмы, то поражаюсь, сколько силы и глубины было в актрисах того времени. Гундарева, Самойлова, Терехова — они создавали образы, которые до сих пор живут в памяти. И вдруг я задумалась: а в каком они тогда были возрасте? А как выглядят их ровесницы — актрисы нашего времени? Вот что из этого любопытства получилось.