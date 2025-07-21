Мы сравнили, как выглядели актрисы прошлого и настоящего в одном возрасте

Кино
32 минуты назад

Когда я пересматриваю старые фильмы, то поражаюсь, сколько силы и глубины было в актрисах того времени. Гундарева, Самойлова, Терехова — они создавали образы, которые до сих пор живут в памяти. И вдруг я задумалась: а в каком они тогда были возрасте? А как выглядят их ровесницы — актрисы нашего времени? Вот что из этого любопытства получилось.

Наталья Крачковская и Юлия Пересильд — 35 лет

Рина Зеленая и Марина Зудина — 55 лет

Анастасия Вертинская и Елизавета Арзамасова — 17 лет

Татьяна Самойлова и Екатерина Вилкова — 33 года

Наталья Гундарева и Мила Ершова — 28 лет

Наталья Седых и Анна Пересильд — 16 лет

Людмила Гурченко и Валентина Ляпина — 21 год

Валентина Сорогожская и Любовь Аксенова — 27 лет

Вера Алентова и Оксана Акиньшина — 37 лет

Алиса Фрейндлих и Нелли Уварова — 43 года

Нонна Мордюкова и Елена Подкаминская — 43 года

Светлана Немоляева и Елизавета Боярская — 39 лет

Инна Чурикова и Кристина Кучеренко — 23 года

Ирина Муравьева и Ирина Старшенбаум — 32 года

Людмила Савельева и Даша Верещагина — 28 лет

Ирина Мирошниченко и Дарья Мороз — 38 лет

Янина Жеймо и Светлана Ходченкова — 37 лет

Наталья Селезнева и Анна Снаткина — 38 лет

Екатерина Васильева и Любовь Толкалина — 44 года

Вера Глаголева и Дарья Мельникова — 29 лет

Любовь Полищук и Кристина Асмус — 35 лет

Ирина Алферова и Агата Муцениеце — 34 года

Галина Волчек и Юлия Такшина — 43 года

Татьяна Догилева и Александра Бортич — 24 года

Нина Иванова и Екатерина Старшова — 22 года

Валентина Талызина и Юлия Снигирь — 40 лет

the bruh
6 часов назад

Ни когда не понимала этих статей сравней. Что этим хотят показать?
Во 1х часть фотографий из фильмов. Там артисток специально гримирую под роль. Если героиня по фильму " возрастная" , то и грим будет соотвественный и рядом фото другой актрисы с " красной дорожки".
Кроме того разные типажи. Полнота всегда " прибавляет" лет. Так же и цвет волос, макияж, прическа , свет и т. д.

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Комментарии

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Попова Алиса
5 часов назад

Ну пластика, во-первых, делает своё дело, во-вторых, образы разные, а в-третьих не вижу смысла сравнивать людей разных поколений

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