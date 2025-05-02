Мы посмотрели, как изменились 13 актрис из старых сериалов. И таких кинообразов мы не ожидали
Эти сериалы лет 20-25 назад мы засматривали до дыр. А их героини стали нам уже как родные. Мы решили посмотреть, в каких ролях недавно появились на экранах актрисы, сыгравшие культовых героинь. И обнаружили, что у них вышли любопытные образы.
Юлия Такшина
Татьяна Орлова
Да, Орлова забирает, конечно. "Красная королева", "Домовой"... Это только последние работы. Очень сильная актриса. Уровень Бирман.
Мария Семкина
Ирина Розанова
Екатерина Семенова
Анжелика Вольская
Елена Захарова
Наталья Унгард
Светлана Чуйкина
Ирина Гринева
В сериале «Раневская» Гринева сыграла Любовь Орлову. Рассказали захватывающую любовную историю великой актрисы.
Анна Невская
Людмила Артемьева
Если вы тоже с годами стали с большим понимаем и восхищением относиться к Антонине Лопухиной из сериала «Кто в доме хозяин?», то наша статья для вас. Рассказываем про эту яркую героиню и еще нескольких, которые перестали нас бесить.
Ирина Чериченко
А вот, кстати, как изменились и чем сейчас занимаются участники «Ранеток» и других культовых групп прошлого.