Мы посмотрели, как изменились 13 актрис из старых сериалов. И таких кинообразов мы не ожидали

Кино
50 минут назад

Эти сериалы лет 20-25 назад мы засматривали до дыр. А их героини стали нам уже как родные. Мы решили посмотреть, в каких ролях недавно появились на экранах актрисы, сыгравшие культовых героинь. И обнаружили, что у них вышли любопытные образы.

Юлия Такшина

Татьяна Орлова

Бетти Вергес
31 минута назад

Да, Орлова забирает, конечно. "Красная королева", "Домовой"... Это только последние работы. Очень сильная актриса. Уровень Бирман.

-
-
Ответить

Мария Семкина

Ирина Розанова

Екатерина Семенова

Анжелика Вольская

Елена Захарова

Наталья Унгард

Светлана Чуйкина

Ирина Гринева

В сериале «Раневская» Гринева сыграла Любовь Орлову. Рассказали захватывающую любовную историю великой актрисы.

Анна Невская

Людмила Артемьева

Если вы тоже с годами стали с большим понимаем и восхищением относиться к Антонине Лопухиной из сериала «Кто в доме хозяин?», то наша статья для вас. Рассказываем про эту яркую героиню и еще нескольких, которые перестали нас бесить.

Ирина Чериченко

А вот, кстати, как изменились и чем сейчас занимаются участники «Ранеток» и других культовых групп прошлого.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее